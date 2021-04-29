漫談日本動畫電影與文學（下）

新海誠《你的名字》與日本 古典文學

另一位動畫電影 導演新海誠，他與文學的關係就更深了。不說別的，幾乎所有的動畫導演都是美術相關學校或科系出身，但新海誠大學讀的就是文學系。雖然畢業後他就開始繪畫相關工作，並且著手製作動畫電影，但這份學養或許某種程度還是反映在他的作品上。早期如《言葉之庭》，就以日本和歌為題材，用男女相贈和歌表達情意的傳統來開展故事。到了《你的名字》，乍看是現代的青春戀愛故事搭配奇幻元素，內裡則有著深厚的文學轉化，甚至可以說是集大成。光是電影的標題，其實就用了一首和歌的典故：「誰そ彼とわれをな問ひそ九月の露に濡れつつ君待つわれそ（試譯：暮影朦朧，莫探我名。秋露沾衣，我獨盼君）」。

至於故事本身的男女互換情節，更完全是從平安時代古典文學《とりかえぼや物語》而來──《你的名字》最初提案時的暫訂名稱就是《とりかえぼや》。「とりかえぼや」是古日語，「とりかえ」是「交換、互換」之意，「ぼや」近似於現代日語的「たい」，也就是「想要」——《とりかえぼや物語》直翻譯就是「真想（讓他們）交換的故事」。故事講述關白左大臣將自己一男一女兩個小孩性別互換養大的故事。對日本文學與文化稍有瞭解的人多少都聽過這個故事，更有田邊聖子等作家將之改寫為現代語。這個原著除了曾改編為漫畫外（台灣譯為《龍鳳逆轉》），「男女互換」更成了某種故事原型，重複出現在許多次文化衍生的作品中。

新海誠的頭銜稱呼，常常會多加「作家」二字，如「攝影作家」、「動畫作家」等，這並不只是因為他的動畫電影中常有文學要素，更在於他的創作本身具有強烈個人性與文學性，不會受到太多既有的框架所縮限，就彷彿作家創作的一篇篇小說 。他作品畫面的光、影、構圖、視角，不妨就看作小說中優美的敘述文字，其中潛藏著隱喻和意義；而他創作的母題，也值得深掘。

在我看來，那核心其實是「如何面對日常秩序」。日本的社會背後，有一個隱形巨大而深植人心的日常秩序。比如在《你的名字》裡，三葉和瀧交換身體之後，他們第一個念頭想到的並非「終於可以擺脫過往的束縛，自由自在」，而竟是「替對方過好他╱她的人生」。日本社會裡就有這樣的秩序，告訴每個人「你是誰」、「你應該要怎麼做」。但是人們為了強迫自己符合秩序，可能會造成很多喪失，比如，人人都該從鄉下到東京打拚（那就得拋下家鄉兒時玩伴與青梅竹馬），或是大學畢業之後就該去大公司上班（那就要放棄某些非主流的夢想），這樣的主旋律一直重複在新海誠的早期作品中，如《星之聲》、《雲的彼端，約定的地方》、《秒速五公分》等；那時，他只能被動╱被迫接受這些喪失，然後獨自感慨、哀愁。

然而，《你的名字》根本上是處理日本在三一一地震之後，面對日常秩序被破壞後，反而又開始緬懷過往的弔詭境況。永無止境重複的日常毫無新意，讓人絕望（比如電影開頭三葉的生活），但電影後半段極端的非日常（隕石撞擊）也讓人無法接受。《你的名字》裡面，新海誠的態度還是比較溫吞，最後仍是努力恢復了日常秩序，也因為恢復秩序而得到了報償（最終仍能與三葉相遇）。有趣的是，到了《天氣之子》，他變得強硬，認為這種秩序或成規根本就毫無道理可言，於是故事的結局，主角在個人和群體之間，鼓起勇氣選擇了前者，最終當然也必須付出代價。在這一層意義上，《你的名字》和《天氣之子》可以看作是雙生的一對作品，前者以日本古典為養分，古典意味著傳統、秩序，但後者是以《麥田捕手》為動機──主角逃家到東京一直在讀的小說，就是《麥田捕手》──那就是單一個人想要與世界對抗的故事。某種程度上，與既有的世界對抗，發掘個人性與可能性，那不也是所有現代文學創作者的故事嗎。（下）