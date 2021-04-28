凌晨，半夢半醒之間，彷彿正身處上海舊時法租界的紹興路上。當是初春的光景：樹蔭清淡，綠葉稚嫩可愛，陽光溫柔暖人，前往之地自然是漢源書店 。

不記得已有多少年，每次回上海，總會去書店坐坐，品茶，喝咖啡 ，讀書，會舊友。踏進書店，便恍若進入另外一個時空。店裡家具裝飾布置皆是二十世紀二、三○代的老上海風情，唱機裡迴響著法國香頌，樂曲舒緩柔美，裊裊不絕。

書店外，一堵白牆，幾竿細細的修竹在風中搖曳。平常最喜選一張靠窗的小圓桌子，桌上放置著一個綠色玻璃小檯燈。背靠著高背扶手皮椅，喝著茶，靜靜地選一本書讀。有時只呆呆地坐著，漫無目的地看著窗外間或來去的行人。對面是新式公寓里弄惠安坊，面街的大鐵門永遠半開。街道上，翠綠蔥蘢的樹蔭深濃茂密，遮蔽著淡藍色的天空，陽光在地上灑下細細斑駁的碎影。

書店裡的男子女子皆持一種自在自許的味道。「叮鈴」一聲，關上店門，彷彿就將現時世界關在門外，屋裡面便是一個書香盈盈、矜持懷舊的所在。

本以為這種風花雪月的日子可以長長久久地持續下去，原來只是妄念罷了。三年前的某一日再去，漢源書店已是人去樓空，只有門外所掛的店鋪牌匾猶在。

循著陝西中路一直往南行去，終於在陝西南路找到漢源書店的姊妹店漢源匯，幸好還在，尚可落腳，雖然味道總歸不同。可惜，去年五月，漢源匯書店竟也隨風流散。

2020年初最後那次去漢源匯書店時，剛剛送走父親。那時天已暗黑，不見星光，城市夜燈閃爍迷離。獨自坐在門邊靠窗長長的布沙發上，慢慢喝一壺果蜜熱茶。這裡與店內其他座位之間隔著齊胸高的一長條書檯與幾折展開的屏風，反倒是一個相對獨立的空間。

窗外，街燈明亮，馬路擁擠，是個熱騰騰的世界。前段時間在網上購得的一條清代藏傳老東珠長念珠今日終於輾轉到手，心中卻再無欣喜，只感冰涼。手握乳白色老東珠，沒有安慰，唯覺刺心，永遠的傷逝見證。

翌日，坐上一位相熟女出租車 司機的車前往浦東機場。是個清淨的冬日，陽光安寧。望著車窗外熟識的舊景，心中明白上海已不再是自己的家。父母皆已遠行，此處從此唯只故地耳。

「你有東西掉在座位上了。」臨去前，女司機好心提醒。

「我不要了。你若要，就留著吧。」我微笑回答。

將那盒老東珠遺落在座位上，彷彿便可以將那種難以忍受的悲傷留在身後。

「我愛所有老舊之物；老朋友，舊時光，昔日風姿，舊書，陳酒。」愛爾蘭作家奧利弗．戈德史密斯在其小說《威克菲德的牧師》（The Vicar of Wakefield）中曾如此言道。

如今，留在身邊四周與己相伴者，皆乃舊書、老物件，只望留下一點舊日時光的影子罷了。一尊鋦補過的宋代小花器，低低插入一小枝紅豆，一枚松針，可作書閣清供。花前，供養著一尊來自福建壽山將軍洞老坑芙蓉立體圓雕觀音座像，衣衽後襟皆以細線陰刻著小小花朵綠葉及吉祥紋飾。雕像廣眉斂目，寶相莊嚴，慈悲祥和，乃世間安慰。

窗外，淅瀝春雨中，大瓦缸裡的一叢竹子更顯挺拔青翠，栽種在紫砂盆內的菖蒲愈發碧綠可愛，鳥兒在樹林間一聲聲唧唧鳴唱應和。心中有一點小歡喜。如此也很好。（寄自香港）