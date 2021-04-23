巴黎先賢祠外貌。（張純瑛∕攝影）

不知從幾時起我有一個名聲在外，就是喜歡上作家或者藝術家的墳。其實「上墳」的行動多半是湊巧路過——當然，特意去的也有，但那可得是我特別喜愛的作者了。

巴黎的拉雪茲神甫墓園和蒙帕拿斯墓園，裡面就有許多我喜愛的文學、藝術和音樂家。前者長眠著巴爾紮克、王爾德、普魯斯特、蕭邦、鄧肯、卡拉斯；當然，還有悲壯的巴黎公社牆，上面彈孔纍纍，牆下一年四季總有訪客放置的花束。蒙帕拿斯墓園裡有瑪格麗特·莒哈絲、波特萊爾，還有沙特和德·波娃的合葬墓。他們逝世這許多年，墓上都還有鮮花或小盆栽，見證著這些為世間帶來詩與哲學的人從未被遺忘，令人感到暖心。

除了墓園，歐洲大教堂的「收藏」更是可觀；像倫敦的西敏寺，那裡的文哲大家和科學偉人不可勝數。巴黎的先賢祠也可以稱得上是座供奉偉人的大陵墓，長眠於斯的赫赫大名簡直令人目不暇給，像伏爾泰、盧梭、雨果，還有居里夫婦。有一間墓室「住」著雨果、左拉和大仲馬三位大師，他們一定有談不完的話吧。上次去還發現一塊新嵌壁碑，是寫《小王子》的聖·修伯里，碑上除了他的名字還刻著「詩人，小說家，飛行員」，以及他執行飛行任務時失蹤的年月日。走在那樣一處地方，我忍不住想像：夜深人靜時分，那麼多美麗睿智的靈魂，會不會在石室和廊柱間散步、交談、甚至爭論呢？

日本作家的墳大多在寺廟的墓地，可以順便看廟，或者看廟順便上墳。一個春雨霏霏的日子，我去京都法然院，看到谷崎潤一郎那塊「寂」字碑。還有一年深秋，特意為小津安二郎去到北鐮倉圓覺寺，小津的墓碑上刻的是「無」字。小津嗜酒人盡皆知，所以他的墓碑前放著幾瓶清酒、啤酒，一點也不出人意料。我依照日本習俗，在墓碑上澆了一勺清水。另一個夏日為看宮崎駿美術館去了三鷹，發現太宰治和森鷗外兩位文學家都葬在不遠的禪林寺，於是順道去了。日本寺廟的墓地多半安詳有禪意，並不給人哀傷或者陰森的感覺。

在威尼斯，我特別乘船去俗稱墓島的聖米凱勒島，探訪多年前在史丹福有過一面之緣的俄裔詩人布洛斯基(1987年諾貝爾文學獎得主）。整座島分成幾十個墓園區，全有美麗的雕塑、大理石階、拱門和大片的墓碑。寫《火鳥》和《春之祭禮》的音樂家史特拉文斯基和他的妻子，芭蕾舞藝術家狄亞基勒夫，都葬在東正教區；布洛斯基和美國詩人龐德則葬在新教徒區。布洛斯基的墓石上有花束、蠟燭台、許多寫滿字給他留言的小紙條，以及一個插滿幾十枝筆的筆筒，可見他的人氣之旺。

2012年特地去湖南鳳凰，為了我最喜愛的作家沈從文，那是他心心念念的家鄉，他文學長河的起源之處，一座非常美麗的依山傍水的小鎮。當然也拜謁了聽濤山上他的墓，墓碑是一塊將近六英尺高、據說有六噸重的天然五彩石，未經打磨雕琢，全然本色。石碑正面刻著沈從文的手跡：「照我思索，能理解『我』；照我思索，可認識『人』。」背面是妻子張兆和的妹妹、書法家張充和撰寫的輓聯：「不折不從，星斗其文；亦慈亦讓，赤子其人。」最後一字連起來就是「從文讓人 」。碑前地上有花籃、花束、花圈。我也入境隨俗，把苗家姑娘編織的花冠摘下，恭謹地掛到墓碑的左上角，把它當成一個小巧玲瓏的花圈，看起來就像那塊樸實的巨石戴上了一個小小的、美麗的花冠。 這才是當地的「掛墳」習俗啊！

莫斯科的新聖女公墓是觀光客必去之地，不僅是因為政治名人多不勝數，而且墓碑爭奇鬥豔，簡直是室外雕塑博物館。但我去是為了契訶夫和果戈里，還有我喜愛的俄國畫家列維坦和導演艾森斯坦。托爾斯泰的墓坐落在他莊園幽靜的樹林子裡，茨威格稱之為世間最美的墓，可惜我沒有機會去那距離莫斯科將近兩百公里的莊園。

一次在國內講演後有位記者問我：既然寫過關於張愛玲的書《浮花飛絮張愛玲》，又喜歡上作家的墳，想必上過張愛玲的墳了？我忍住笑告訴這位記者：張愛玲是沒有墳墓的，她去世後，洛杉磯的遺囑執行人尊重她立即火化，骨灰撒在荒涼之地的遺願，僱了船隻出海，將她的骨灰伴隨著花瓣撒到太平洋裡了。

走訪作家或者藝術家們的長眠之地，抱持的心情或許跟參觀故居的差別不大，但想到他們生前的成就和身後的虛無，就算再高聳的墓碑之下也只是化為春泥的軀殼，前來「上墳」其實為的是致意吧！感謝你給了世間你的心血，讓我閱讀讓我分享讓我從中學到文字和藝術之美，讓這世界不是只有冷漠與庸俗。

其實，作家並不需要墳墓供人憑弔——墓碑上的文字有限，作品流傳的時空卻可以無限。一個「無」字或「寂」字，並不輸於長篇大論的墓誌銘。

（李黎，大陸出生、台灣成長、旅居美國的作家。在中港臺三地出版小說、散文、翻譯、電影劇本等近四十部；獲有多項小說獎、電影劇本獎 。作品被選入台灣中學國文教科書及教材讀本；小說及散文被選入台灣年度小說選、散文選；代表作被收入《中華現代文學大系》、《二十世紀台灣文學金典》；並列名《1978-1998台灣小說二十家》。）