去買蛋糕的路上，夾道樹亮得刺眼，也許是我宅家避疫久不出門的後遺症。染疫的和因病毒而逝的人數近日都出現新高，令人膽戰心驚，沒事不敢外出。我每逢聖誕節一定去南帕沙迪納這家以蔬果、歐式香腸、點心著名的超市，買一塊獨家秘方，也只有在冬末節慶才短期售賣的甜品。我穿戴全副防疫的配備，口罩、帽子、手套，勇敢地外出冒險——是為了口饞，還是在尋求一個熟悉的常態——讓我在這失去軌道的日子裡相信節日依舊存在？世界還在運轉？

這高級住宅區寂靜無聲，路旁是一排排像從聖誕卡裡跳出來的木質住宅，大概都有上百的年紀；方型紅或綠的四面牆，深褐色有銳角的屋頂，正門上掛上松枝、漿果和蘚苔合成的花環；起居室的壁爐內，也許正燃著熊熊柴火，可是卻看不到人的影子。是居民躲在房後深院，或是逃到哪個遠方去了？ 我緩緩走過關著大門的銀行、公園、古董店、餐廳、咖啡和小吃店，往時的車水馬龍，如今門可羅雀。看不到行人，久久才有一部汽車從身邊駛過。我好像置身在一個科幻世界，這裡的人都被外星人綁票了，連聲音也成了他們的俘虜。寂靜原來這麽沉重，硬邦邦地掛在空中，就像保羅和賽門的名曲《寂靜的聲音》。寂靜不僅有聲音，而且有實質，可以重重地壓在我們身上，抑制我們的呼吸。

我熟門熟路地轉到科羅拉多大道之東，向西方的鬧市走去。本來熙攘到寸步難行的街道現在車少行人稀疏，偶爾看到一個人在人行道慢跑。十字路口紅燈亮起，過馬路的人一向潮湧不絕，司機得禮讓行人；此刻空曠無人，幾部車子可大剌剌起來，不該等就不等人！往年來看玫瑰花車的人成山成海，今年無此排場了，自1945年開始舉行的玫瑰花車遊行，嘎然停止。想起那些鮮艷欲滴的玫瑰，不免悵然若失，覺得在這沉重的寂靜裡，我們失去了很多，包括玫瑰彩色的笑嫣和飄蕩在空中的芬芳。擡頭看去，前兩天南加州刮起不尋常的狂風暴雨，此刻北方的山上居然出現積雪皚皚。山峰的白色尖頂，在淡藍的雲裡勾畫出花邊似的邊緣，浮現在路邊長排的棕櫚樹之上，一如海市蜃樓。

老城旁就是有名的「玫瑰盃」美式足球場。每年兩所大學在此決賽爭取「玫瑰盃」冠軍，啦啦隊也加入上午的花車遊行，在下午的決賽中領導大衆的歡呼，把球迷的熱情隨著球賽的進行帶到頂極。西蒙博物館前端是花車遊行第一站，原是本市的開年熱點。往昔總有街頭藝人表演：打鼓、拉琴、吹號、跳霹靂舞、耍把戲等等。除了蘋果電腦和時髦服裝旗艦，這裡還有義大利海鮮館、墨西哥餐廳、壽司飯舖。透明櫃裡琳瑯滿目，彩色繽紛的冰淇淋比花朵還要美麗，引人流口水。現在這些嘈雜的聲音、囂張的動作和如火的狂熱都如幻影消失，只有幾家餐館在店前搭帳篷，用長凳固定帳幕邊緣，像是招徠食客的巷頭夜市。風吹著帳篷發出如「風蕭蕭兮易水寒」的無邊淒涼。

三十多年前，此街有幾家迷你劇場，後來開發了四家電影院。我去「藍美麗」 看藝術電影，已成嗜好。「藍美麗」的票房很慘，聽說要轉賣了。不遠處的分店，老早改名換了東家。連鎖戲院「拱型燈」蓋在購物中心裡邊，裝潢富貴，座位上可飲酒；東端市區學院的對面，有家二輪影院 ，門票才三元。附近的巴沙迪納劇院經常上演古今名劇，是藝術的宮殿。新冠病毒逼得這些劇院都關了門下了幕，我將近一年沒外出看戯了。如果渴望冰淇淋會流口水，那麽渴望那些故事和神話，那些燈光和舞臺，那些音韻和旋律，會不會使我的靈魂淌出淚來？

還好這家超市沒關，我狂喜地買了就走。返家後把帽子、手套和口罩拆下，用消毒水好好洗手，整整五分鐘，希望冠狀病毒都乖乖地留在外面寂寥的世界。我坐下沖茶，慢慢地品嚐買來的蛋糕，由舌尖緩緩吸吮入懷，它的甘味密度，正是我對早日回返常態的渴盼。

（傅裴湘，台灣花蓮出生，東海大學中文系畢業。曾任職中國廣播電臺和師大國語中心。移民美國後，服務於洛杉磯聯合學區三十多年。現做義工教華語，嗜看中外電影，寫觀影心得，發表在《世界週刊》和《華人雜誌》。是聖地牙哥華文寫作協會會員。）