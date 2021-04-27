深紫色藏紅花。（張晶瑜．攝影）

路邊的枯草叢中，一堆殘雪旁，一朵小花，聚焦了我的目光。

那是一朵紫色的花，矮小、潔淨、素雅。花像微型的荷花，花瓣橢圓稍長。花蕊橙黃色，像毛毛蟲，其中一條像錘子。條形的葉子從土裡長出，細細長長，中間奶白，兩邊青綠。花梗雪白，在葉子中間，也從土裡長出。花梗連同花朵的高度，大概和我手指等長。

我俯身細看，一縷從未聞過的花香飄進鼻腔。香味濃而不烈，清而不淡，有含笑花香的濃郁，又有茉莉花香的清雅，令人神清氣爽。漂亮又含香的野花——這是我初見藏紅花時妄自下的定義。

其實，看到花的第一眼，我還以為是仿真塑膠花。那時，正是農曆新年期間，冰雪剛消融，小草還未返青，樹木也沒發芽，鄉野阡陌，依然寒凝蕭瑟。草木沒萌動，何來花開？所以，第一眼就被我認定為假花。直至近前並聞到花香。毋庸置疑，那是我見過的最嬌小最柔美的「野花」。

幾天後，我從一戶人家的前院走過，在人行道與馬路隔離地帶的草地裡，我又見到了幾棵這樣的「野花」。花兒零零散散，兀自開放，散發著迷人的香味。

再次見花，我更堅信自己最初的認定，並決意將花連根拔起，栽種到自家院子。但是，連續拔了幾棵，卻都拔不起。不是我手無縛雞之力，而是地太硬，因為土還沒解凍，我怕把花扯斷，只好無功而返。

傍晚，我悄悄帶了一把小鐵鍬，準備將花連泥帶土挖回來。可是，一見到花，我卻傻眼了。所有的花都不開了，全部閉合著，花瓣還有點皺，像枯萎一樣。我躊躇一會，怏怏而回。

可是，我不甘心。次日早上遛狗，我又專程走去那裡。這次，我以為自己眼花了，「野花」竟然全開著，花蕊在陽光照射下閃著金光。花朵鮮嫩依舊，花香依舊。我丈二和尚摸不著頭腦，迷糊疑惑又難掩興奮。回家後，再次拿著小鐵揪出門，卻被丈夫勸阻了。我不想做偷花賊，只好嘆息一聲，嘆與花無緣。

此後一年，我再沒見過這種花，直至次年二月中旬。那天，在一個有亭台、小橋和流水的漂亮私家花園，我又發現了那種花，共三叢，分別長在一條砌滿鵝卵石的小道兩側，園藝花磚圍成的三個圓圈裡。兩叢純紫色的近二十朵，密密集集聚攏在一起。一叢底色為白色，帶紫色條紋的，只有三朵，花型圓胖些，花瓣往裡翻捲。顯而易見，花是人工栽種，絕非野生。

雖然被打臉，但新發現帶來的歡悅還是令我喜形於色。我掏出手機 拍照，當即上網查詢，才知此花是「藏紅花」，又名「番紅花」，是多年生草本。最早由希臘人工栽培，主要分布在歐洲、地中海及中亞。有紫、黃、白等多個品種，有日間開花、夜晚閉合的特性。藏紅花可藥用或入膳，並可作染料和香料。據記載，藏紅花香料曾比等重的黃金還貴，是世上最貴重的香料，也是常見的香料。而作為園藝庭院花卉，也是不可或缺的角色。這就是我眼中曾經的「野花」，真是萬萬想不到。

同樣意想不到的是，我剛認識藏紅花，自己院子竟然也長出一棵藏紅花。花是金黃色的，長在杜鵑花樹下，緊挨著一叢水仙花苗，被綠色的燈泡花葉層層包圍。雖然僅僅一朵，但因為像秋天的黃菊一樣奪目，一開花就被發現了。

我沒種過藏紅花，前屋主種下的可能性也不大，我們住下三年了，之前從未見過。當然，我也想過，以前或是視而不見。但理智告訴我，藏紅花應該有蒲公英一樣的繁殖能力，種子飛到哪裡，就在哪裡落地生根。不過，我更願意相信，這是花神送來的禮物，是大自然的餽贈。果不其然，第二年，在同一地方，居然長出兩棵，花開兩朵。第三年是三棵三朵。今年是花開第四年，竟然相繼長出七棵七朵，令我驚奇不已。

本來，我以為今年藏紅花不會開花了。今冬，天氣酷寒，暴雪不斷。年初的一場大雪更是罕見，冰雪封城 很久，至二月底才開始消融。而往年二月中，藏紅花都會準時開花，不管是零下氣溫，還是飄著小雪，照開不誤。我想，冰雪覆蓋這麼久，花期又過，這個春天肯定與花錯肩了。

二月最後一天，雪融了很多，露出不少草地。為一探究竟，我特意到以往見過的有很多藏紅花的隔壁街道遛達。就像初見時一樣，在一塊冰雪旁邊，我見到一朵盛開的藏紅花，在緊鄰的另一塊草地，又見到兩朵半開的。三朵花都很小，很瘦弱，花梗都有點彎，寒風吹過，微微顫抖，卻又倔強挺立。

看見花兒那一刻，我說不清是心疼還是激動，怔怔盯著花，想撫摸又伸不出手，就這樣靜靜看著，心緒卻如拍岸的潮水。「殘雪不藏梅」我想起這詩句，卻看到了兩個字：姿態，生長的姿態，展現自我的姿態。小小藏紅花，就像黑夜裡小小的螢火蟲，縱使翅膀被夜霜打濕，微弱的螢光被黑幕吞噬，也要留下飛翔的姿態，發出生命的亮光。（寄自賓州 ）