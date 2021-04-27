一幀在白色相框裡的小照靜靜地端置在我的書桌上。照片中素顏的妳，身穿一件無領的白色短衫，齊耳短髮翻飛，微瞇的雙眼正凝望著遠方。想來拍照當天應是一個藍天白雲、有風有陽光的春日。正似妳善良而溫暖的天性。

高二分班時，妳我成了同窗共硯的同桌。前後座的同學也因妳的寬和敦厚，而成了彼此今生的莫逆。在那笑語喧譁的年少歲月裡，妳永遠是說話最少、笑聲最大的一個。大學畢業後，妳順利地進入一家美商公司當會計，並和一位追求妳多年的男孩步入禮堂。台北福華飯店的婚宴上，妳髮髻高挽、身披白紗的笑靨，竟成了我對妳最終的記憶。兩個星期後，我負笈國外，誰想從此一別竟是永訣。

那時妳的臉上隱隱出現了一塊銅幣大小的淺色紅斑。原以為只是個曬斑，沒想到卻是當年令人色變的免疫系統疾病——紅斑性狼瘡。長期求醫問藥卻難以控制病情，導致妳婚後備受公婆的冷語譏諷，並逼迫離婚。妳在長期壓抑下，精神出現了錯亂與恍惚。住院療養半年後，妳終於回到了父母家中重享天倫。這讓大洋彼岸的我，樂觀地認定，以妳優渥的家世、開明的父母、友愛的手足、知心的摯友，假以時日，妳的精神與病體必能早日康復。

「人生不相見，動如參與商。」這是妳病後來信中的第一句話。信中，妳表示因服藥的關係，思緒不能集中。但字句中仍流露出對生活重拾信心的勇氣，和對重回職場的期盼。然而就在我收信後不久，妳竟從五樓家中的陽台上，飄然墜下。那方陽台，曾經有過我們穿梭如蝶、追風逐日的年輕身影，卻成了妳人生落幕前最後的場景。當妳舉步躍下前，妳的父母手足和親親好姊妹們，難道都沒有讓妳有過一念躊躇、一絲不捨嗎？

然而悲劇並不止於此。在妳離去的當天，妳那正在南部工作的兄長，接獲噩耗後，急駛摩托車北上奔喪。沒想竟發生了致命的車禍 ，同日與妳黃泉相伴。我隔洋得知這震驚的消息，至今一想起，仍悲痛難抑。妳白髮蒼顏的雙親是如何面對葬禮中兩具並列的漆棺，我不敢想也不忍想。

秋芬，秋日裡的芬芳。妳曾笑著說起妳的母親，當年為初秋裡出生的妳取名的原由。妳確如秋陽下的一抹芬香，平和而清遠。四十年來，桌上的小照早已褪成一片暗舊，但並不如煙的青春紀事仍繽紛在目，長憶在心。感念在青澀情稚的年歲裡，有幸與妳同桌。今時，燈下案前，早去的妳與白首的我，依然同桌。（寄自紐約 ）