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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

新冠無情，人間有愛

（「戰勝病毒，堅強面對」徵文比賽成人組三等獎作品）Timmy Wong

安妮（化名）是一位平凡的紐約護士。當新冠到來之際，她選擇了不平凡的路。她沒有沒有天使的翅膀，卻在她的眼神中看到了天使的光芒。在抗疫的日子裡她沒有被人關注，甚至沒人知道她的事。面對肆虐的新冠病毒，她幫助社區中的人們抗擊病毒。

她是我的鄰居，為人親切和藹的華裔北方姑娘。抗疫期間她沒說幾句話，只是默默履行她認為的責任。每天的工作讓她精疲力竭，她給我們的印象就是早出晚歸，徘徊在醫院和社區中。她一個人住在紐約，社區裡的人都很心疼她，晚上的時候大家經常放一份晚餐在她家門前。因為我們幾乎見不到她的面，只能用字條交流。「安妮，這是給妳準備的晚餐，謝謝妳為疫情付出的一切。」雖然只是一句話，卻表達出了千言萬語。她說：「選擇了做護士，就是選擇了奉獻。」面對新冠患者，她並不感到恐懼。她為患者量體溫，送藥，送飯。她總是想方設法給予患者幫助。

在新冠大流行期間，醫院無疑是第一道防線，而作為護士的她是站在第一線的勇士。嬌小的華裔姑娘，卻成為了有力的盾牌。她知道，每接觸一次患者，就多一次感染新冠的危險。終於有一天，當她回到家的時候感覺發熱咳嗽，接著就病倒了。單薄的身體，加上長期的勞累，發燒和渾身痠痛讓她寢食難安。我和我的鄰居知道了這個消息後，每天準備飯食和水果放在她的門前，因為隔離期間我們不能接觸她。那段時間我發信息給她，問她今天的午餐好不好吃？她的回答是：「我失去味覺了，不知道什麽味道。」看到她的這條信息我們的心都酸了。好在她的堅持，她的病很快就自癒了。自癒之後她的第一句話是：「我終於知道新冠病毒的感受了，體會到患者的感受我就能更好的照顧他們了。」她詳細記錄了自己的患病感受，並把資料運用到工作中。

在新冠肆虐的日子裡，這個姑娘又是病人又是醫護。她的善良和勇敢讓病毒都為之生畏。把風險留給自己，把安全留給大家，這是無數醫護人員所做的事。

紐約 天使 華裔

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