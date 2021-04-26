談到人生的大問，有一個老段子說，就像機關大樓的守衛攔住你，問：你是誰？你從哪裡來？要往哪裡去？

我從哪裡來？這個問題用生物學的方法容易回答：我從父母親和合而來。假如不放心，還可以做基因檢測 ，鑑定血緣關係。然而，為什麼是這個樣態的「我」？我怎樣認知自己的存在呢？

看見自己

精神分析家拉康（Jacques Lacan, 1901-1981）指出人類成長發展會經過「鏡像階段」（Mirror Stage）。六個月到十八個月的嬰孩對自我的認識模糊破碎，當他逐漸發現鏡子裡的嬰孩正是自己，會產生愉悅，甚至自戀的情感。家裡有小嬰孩或是養貓狗寵物的人可能有經驗，給貓狗照鏡子，牠們不大感興趣，更不曉得鏡子裡是自己的影像。給嬰孩照鏡子，他看見鏡子裡的影像戴著紅帽子，可能會伸手想拿鏡子裡的紅帽子。當他知道原來戴著紅帽子的嬰孩就是自己，便很喜歡照鏡子，那時，他已經有了自我的存在意識。

所以，自我的存在要有反映影像的物件，我們從影像看見自己。也就是說，「我」是和「非我」並存，從「非我」現出「我」。要解釋「我是誰」，我的實體肉身物質性的存在，靠的是虛化的像——鏡像，或是他人的眼光。

我們常說要擺脫他人的束縛，單純地「做自己」，說起來很豪爽，實際上很難做到。我曾經寫過一篇小說 ，主人公的家人忙著出門，她問大家要去哪裡，沒有人回答。於是她就跟著家人一起走，然後，走到靈堂，看見自己的照片。不在他人的眼中心底存在著，就等於「沒有」。即使是深山的隱士，如果沒有讓世間知道訊息，那就是王維詩裡的「空山不見人」；有了訊息，才會「但聞人語響」。

夢見前世

除了攬鏡自照和與人交流，東坡的「非東坡」比較奇特，他和同時代的一些文人喜歡談「前世」。酷好神仙之術的李白，被賞識他的賀知章捧為「天上謫仙人」，是天仙下凡哪！篤信佛教的王維說自己「宿世謬詞客，前身應畫師」，簡直就是被寫作耽誤的大畫家啊！我想「前身應畫師」對王維來說，是比較偏向強調他愛繪畫的一種修辭手法。

宋人談起前世卻認真得很。比如郭祥正，就是前些年鬧出東坡《功甫帖》大動靜的郭功甫，他的母親夢見李白而生他，於是說自己是李白後身。東坡呢？他的母親程夫人生他時，夢見一個瘦高個子、瞎了一隻眼睛的和尚來家裡求寄宿。

這個故事記錄在和東坡時代相近的釋惠洪《冷齋夜話》，後來踵事增華，敷衍成這位僧人是五祖戒禪師。故事又繼續發展，說五祖戒禪師為紅蓮破色戒，被人發現，羞愧而亡，轉世投胎成東坡；紅蓮則轉世投胎為東坡的紅顏知己朝雲。

似曾相識

另一個和東坡時代相近的文人何薳在《春渚紀聞》裡，記的是東坡任官杭州時的故事。東坡和僧人參寥去壽星寺，他對參寥說：「我從來沒有來過這裡，但眼前所見，都好像曾經經歷。從這裡走上到懺堂，一共有九十二級階梯。」派人數了數，果然沒錯。東坡說：「我上輩子是這裡的僧人。」

還有一個東坡前世的敘述，在他的詩〈題靈峰寺壁〉：

靈峰山上寶陀寺，白髮東坡又到來。前世德雲今我是，依稀猶記妙高台。

東坡在哲宗元符三年（1100年）六月十三日留書信給趙夢得，過了幾天，兩人還是無緣相見。東坡沒能當面辭別趙夢得，六月二十日，他乘船離開海南島。一路北行，來到廣州附近靈峰山上的寶陀寺。寶陀寺讓他聯想到他多次參訪的鎮江金山寺，金山寺有個妙高台。他寫過〈金山妙高台〉詩：

我欲乘飛車，東訪赤松子。蓬萊不可到，弱水三萬里。

不如金山去，清風半帆耳。中有妙高台，雲峰自孤起。

仰觀初無路，誰信平如砥。台中老比丘，碧眼照窗幾。

巉巉玉為骨，凜凜霜入齒。機鋒不可觸，千偈如翻水。

何須尋德雲，即此比丘是。長生未暇學，請學長不死。

〈題靈峰寺壁〉裡說「前世德雲今我是」的「德雲」，就是〈金山妙高台〉的「何須尋德雲，即此比丘是」，講的是《華嚴經．入法界品》善財童子問法於德雲比丘的典故。善財童子五十三參之一，是文殊菩薩指點他前往勝樂國妙峰山，參詣德雲比丘，請教如何學菩薩行。金山寺妙高台就是取意於妙峰山，東坡說金山寺的比丘道行崇高，人們來這裡問道，不必再去尋求德雲比丘。

東坡說自己前世是德雲，是和王維說自己「前身應畫師」一樣，一種文學修辭嗎？聯繫惠洪和何薳的記載，我覺得東坡相信他有佛緣。先回到〈題靈峰寺壁〉，現今網路上還傳播著根據清代的錯誤註解，說東坡認為自己前世是寶陀寺的老住持德雲和尚，又添足說東坡和「德雲和尚」長得像，這都是無稽之談，是不了解「德雲」的由來而瞎扯。

「前世德雲今我是」，是東坡的自我存在認知。我有一個映照今生的鏡像——德雲，他為善財童子說法解疑。今生的我，從德雲轉世而來，也願像德雲，為利益眾生而前行。