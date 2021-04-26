當年從美國 到北京 工作時，行李箱裝滿教學用的圖書和筆記，沒有多餘空間放冬衣。眼看天氣漸冷，想著只能就地取材，現買現穿。那段時間，我常到皇史館看畫展，結束後，就沿著南池子散步。有天碰到一家做中式服裝的小店，走進一問，布樣挺多，卻沒現貨，需量身定做。

閒聊之下，得知店主小木自幼和母親、姥姥學做衣服，考上中央工藝美術學院（北京清華大學美院前身），畢業後，自己成立工作室。小店一邊是工作檯；一邊是休息用的小房間。她介紹說，花色耀眼的絲綢可做旗袍，適合夏天穿；厚料如庫緞、織錦緞等顏色沉穩，可做上衣和正裝外套。我問：「能做長褲嗎？」她笑說：「很少人這麼做，但可試試，裡頭加棉禦寒。」聽起來挺好，製作費也不高，我便答應了。

過幾天去試衣，時間接近中午，小木、褓姆，還有兩歲大的寶寶，正在光線幽暗的小房間裡生火煮餃子，看我來了就先讓出房。我一邊聞著雞蛋韭菜的味道；一邊忙著解釦、拉鎖。房間裡沒有穿衣鏡，也看不見衣服肥瘦，如何收、放，全憑小木拿捏。加了絲綿的長褲，沉甸甸的，但確實保暖，解決了我燃眉之急。就這樣，我和小木成了朋友。

平日小木總是穿著直筒褲和中長棉衣，謙虛和善。她曾經入選參加北京的國際服裝設計比賽，而且還是服裝協會的一員。碰到北京服裝展季，她會請我一起去欣賞。由於她，我見識了不少大型服裝走秀。印象最深的一次，觀看蘇杭古典服裝表演後，走到場外，春寒料峭，正值老玉蘭盛開之際，花瓣斗大如碗，沁人心脾。我在小木的眼神裡，看到她對設計中式服裝的熱情，決定介紹朋友給她，希望她多攬些活。結果，她幫我帶上做好的衣服，竟忘記帶尺子，彷彿做生意不是特要緊的事。

由於全城不斷拆建，小木在主街上的店被迫移至胡同裡。狹小的走道沒有任何路燈，下午光線還好，到了晚上漆黑一團。為了不想麻煩小木送我，我自認能摸著牆壁出來。誰知，伸手不見五指的情況下，我不是推倒別人的自行車，就是踢翻一地破銅爛鐵。待貓兒擦身而過，驚嚇之餘，自己笑出眼淚。其實，小木的做工沒有什麼驚人之處，奇怪的是，南池子雜陳的氣味，大概賜予布料一股生命力，只要我穿起她做的衣服，就有著溫和、永恆的感覺。偶然從皇城博物館中看到記載，昔日宮廷存放綢緞、布匹、棉花的庫房，就在南池子大街中段附近，庫壇四周所鄰之街巷，一度稱為「緞庫胡同」。小木設店時，並不知道這段歷史，但文化的承傳便是如此有趣，它總在有意無意間延續下去。（寄自加州 ）