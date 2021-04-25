2020年早春二月，我獨自一人在車庫裡度過了整整十四天。

我可能在醫院ICU病房搶救病人時被感染。我在被核酸檢測 測出陽性後做出決定，為了最大限度防止病毒感染，要在父母家裡的車庫實行自我隔離。

春寒料峭。車庫裡面沒有暖氣供應，我只能使用電熱器供暖。我睡在一張沙發床上。我與家人完全隔離。我只能用手機 和電腦與外部世界，與戀人聯繫和獲取資訊。這十四天是漫長而孤獨的。但是孤獨使人有機會回想過去和冷靜思考。我為什麼要成為醫生？因為這是我的少年之夢。母親告訴我，我出生不久，就得了一場大病。是醫生救了我。父親對我說，不為良相，便為良醫。他講述的神醫扁鵲和華佗的傳說以及平民醫生懸壺濟世的故事依然縈繞我心。我從小就在家教中立志成為杏林精英。我還想起了剛剛成為醫科大學的新生時，我們全班齊聲誦讀的醫德誓言——古希臘醫學之父希波格拉底的誓言（HippocraticOath）：「我莊嚴宣誓為人類服務而獻身」，「我一定要把病人的健康和生命放在一切的首位」……誓言戰勝了猶豫和恐懼，誓言喚醒了醫生的職業責任感，誓言讓我充滿對人類的愛，誓言給了我無窮的精神力量。

再次核酸檢測為陰性後，我馬上匆匆告別家人，返回醫院。我依然擔憂病毒感染，我依然擔憂把病毒帶回家，我不願意年紀輕輕就撒手人寰。但是擔憂並沒有使我臨陣逃脫。我清醒地知道一個宣誓過的醫生應該怎麼做。當我穿上白大褂，套上防護服時，就像一個戰場上的士兵聽到了嘹亮的衝鋒號聲。我此時心中只有一個念頭：衝上去，戰勝敵人！

我取消了原定在浪漫的「人間四月天」舉辦的大婚，我取消了嚮往已久的大溪地，巴厘島和布拉格世界愛情聖地的蜜月旅行。從離開車庫到感恩節，我已經9個月沒有休假了。

2020年的感恩節，我讓其他醫生回家團聚，我自告奮勇留在醫院值班。感恩節那天，我看到一位病人下床後在哭泣。「我想和我的妻子在一起」，他喃喃自語。我走向他，默默無言把他擁入懷中。我感覺到我們彼此的心跳，我感覺到一股人間大愛的暖流把我們連在一起，我和他一起靜靜地分享著分離的難過和悲傷。

每當我看到，危重症病人被搶救過來，最後康復出院，那一刻就是生命對我的最高獎賞，就是我職業生涯中最快樂的瞬間。