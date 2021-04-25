陳佳蕙∕圖

他們的兒子愛德華學習一直不錯，一直都是他們的驕傲。2007年，愛德華高中畢業那年，美國 在伊拉克戰爭的末期，他偷偷地報名參加了美國陸軍，在經過了十周的新兵訓練之後，又做了運輸補給作業的專業訓練，結業後就被派去了伊拉克。

2008年3月，詹森收到了美國軍方的通知，說愛德華不幸在一次運補的路上被伏擊而身亡。艾麗和詹森怎麼也不願相信這個事實，一個年輕、帥氣、陽光、睿智的孩子，怎麼好端端地就死了。艾麗哭暈了許多次，但詹森只是沉默不語，一直到追悼會那天，當愛德華的高中好友說出：「別了我們所愛的愛德華，你沒有走遠，你是像一朵雲彩飄向天國，在那兒含笑看著我們。」詹森好像突然意識到他和兒子從此天人永隔，他崩潰地大哭了起來。從此，詹森一蹶不振，每天喝得酩酊大醉。艾麗心情也十分沮喪抑鬱，長時間都得去看心理醫生。醫生建議艾麗跟詹森不如先分開一段時間，以免相互影響。於是，詹森就搬去了工廠住，不想這一分開就是十二年。

至於葛瑞絲，她是一個華人佛教機構的志工，她在丈夫過世後投入了一個安撫在戰爭中失去親人的義工隊伍，被分配去關心詹森。這時的詹森還在用酒精麻醉自己，工廠接下的訂單往往都不能按時完成，甚至還被客戶告上了法庭。但當客戶知道他的兒子犧牲在伊拉克戰爭，他因此而意氣消沉才耽誤了產品的交期，都紛紛撤了訴。在葛瑞絲和其他義工的陪伴下，詹森慢慢地戒了酒，但是脾氣仍然孤僻易怒，怎麼也無法和艾麗回復之前的生活。

艾麗看詹森很痛苦，就跟他說：「我們離婚吧！我快五十歲，已經過了生育的年齡，你還可以找一個年輕點的女人，可以為你生個一男半女，或許這樣可以改變你的現狀，讓你擺脫過去的陰影，重新振作起來過正常人的生活。我們兩人再一起過下去，只會彼此折磨對方，一起痛苦一輩子。」艾麗的話讓詹森心如刀割，他知道自己還深深愛著艾麗，但卻完全喪失了去愛的能力。幾個月後，詹森告訴葛瑞絲他決定讓艾麗離開他，因為離開了他艾麗就離開了痛苦，同時他也考慮艾麗所說的一男半女的建議。於是，他向法院申請了離婚。

六個月後，詹森覺得他應該是法律上的單身，就向葛瑞絲和關心他的志工提了再婚的想法，於是熱心的葛瑞絲就到處托人幫詹森物色對象。透過在中國的分支機構，葛瑞絲找到了一位叫李歡的東北姑娘，還陪著詹森去了一趟中國相親。詹森回美國後就想幫李歡辦理未婚妻簽證 （K-1）的許可，經過詢問，他向移民局 提供了他的離婚申請、未婚妻簽證申請、他在中國與李歡的合照、兩人交往的通信和李歡來美後的財力擔保。不料，移民局以沒有離婚判決為由將他的申請退了回來。詹森一直認準他的離婚申請就是他離婚的證明，他的自以為是壞了他的大事，不求甚解的他就這麼把自己耽誤下來，這一耽誤又過了幾年，他和李歡的事也就吹了。葛瑞絲幾次去探望詹森，發現他又回復之前酗酒的狀態，問明原委後，葛瑞絲就找到我來幫他做諮詢。

聽詹森說到這兒，我終於瞭解了他的事和他的人，讓我一下子輕鬆了許多，也沒有像先前般排斥他了。我對葛瑞絲則多了份敬意，畢竟捐錢到慈善機構容易，花錢花時間花心力投入志工的行列而不求回報，這樣有愛心又不吝付出的人並不多見。

之後，在詹森和艾麗完成了財產分割和放棄贍養的協議，我準備好了他們的離婚協議，又一次約艾麗前來簽字。那天，我們談了許久，她告訴我，她父親幾年前過世了，她就把母親接來一起生活。為了讓自己走出喪子之痛，她把她的時間都安排滿檔，白天就心無旁貸地上班，下班就去健身房做瑜伽，做完就回家和母親一起燒晚餐，吃完飯後就陪著母親看看新聞聊聊天。在周末，上午她會帶著母親出去踏青，下午母親休息的時候，她就會去醫院做義工，日子過得充實又有義意。最後，她說：「既然這輩子老天不讓我做一個好母親好妻子，我就試著做一個好女兒好女人。」我送艾麗出門時，看著她瘦弱的身影，我的眼睛模糊了，心裡暗恨可惡的戰爭和發起戰爭的人，讓原本屬於這個家的美滿幸福就這麼被葬送了。

幾個月之後，離婚判決下來了。葛瑞絲陪著詹森一起來拿離婚判決，那天我第一次看到了詹森臉上的笑容。他說葛瑞絲又幫他介紹了一位三十二歲的四川妹子，不久之後，葛瑞絲還會再以男方家人的代表陪他去四川相親。葛瑞絲在旁邊笑著直點頭，她說只要詹森再成了家有了孩子，他的人生會不一樣，她的付出就有了意義。我聽了她的話，心中對她和像她一樣的志工充滿了敬意。正是他們如此默默地奉獻，點亮了一戶又一戶即將熄滅的燈火。《聖經》有句話說：「壓傷的蘆葦，它不折斷；將殘的燈火，它不吹滅。」我想人若能領悟上帝的心思而代天行愛，世上就會少許多孤苦無望的生命。

又過了兩個月，我接到葛瑞絲的電話，她告訴我他們已經從四川回來了。這個四川妹子名叫胡敏，結過婚有一個女兒，孩子的父親兩年前因工傷死亡。三十四歲的胡敏是農村的小學教師，長相清秀細緻皮膚白晳，個性內向寡言，淡雅嫻淑，近五旬的詹森習慣性地穿著一身牛仔裝，一副歷盡滄桑的模樣下仍顯得英氣，相處幾天的時光，兩人對彼此都有好感。葛瑞絲委託我向移民局幫胡敏申請未婚妻簽證許可，就連詹森的前妻艾麗都幫忙做了經濟擔保。簽證許可很順利地就辦了下來。

半年後我收到葛瑞絲的邀約，一起和詹森一家人吃晚飯。席中，我看見一臉堆著笑意的詹森，右邊坐著胡敏，艾麗挨著胡敏坐，懷裡抱著一個大約三歲的小女孩。艾麗笑著介紹說，這女孩是胡敏的女兒也是她的乾女兒。小女孩不僅人長得甜，小嘴也甜，阿姨阿姨地叫著我。挨著艾麗坐著的是艾麗的母親，她笑容可掬地說她今天收穫最大，除了多了個乾女兒胡敏，還多了個乾孫女。胡敏眼中泛著淚光說：「乾媽，我們和孩子們一定會好好孝敬您老人家的！」此刻我彷彿置身在快樂的天堂，因為這席中的人都知道愛人如己，甚至勝過自己。

說到伊拉克戰爭（第二次海灣戰爭），它的起因是美國在2001年遭受到的911恐怖襲擊。那之後，美國總統布希宣布向恐怖主義宣戰，並將伊拉克等國家列入邪惡軸心國。2002年，在美國的主導下，聯合國武器檢查團重返伊拉克檢查，但並沒有發現大規模殺傷性武器。2003年3月17日，美國總統布希以伊拉克擁有大規模殺傷性武器、藏匿恐怖分子和踐踏人權為名而向伊拉克宣戰。伊拉克軍隊在美英強大的軍事力量前，如同以卵擊石，首都巴格達在4月9日就被美英聯軍攻占，等於也宣布伊拉克政權的倒台，隨之而來的就是曠日持久而讓美軍死傷慘重的游擊戰，直到美軍在2011年正式撤軍。這場戰爭是否是一場正義之戰，見人見智。但是，無法在伊拉克找到毀滅性武器，只證明了美國當初的師出無名。戰後伊拉克陷入無止境的內戰，中東的局勢至今更加動亂，令人為各方戰死的年輕孩子們和無辜死傷的人民感到不值，更遑論那些因為這場戰爭而支離破碎的戰士家庭。

在詹森一家的悲劇中，國家對於他們的創傷置若罔聞。但人間有愛，葛瑞絲這樣的義工卻默默地去修補詹森的破碎人生，這樣的義行令人動容。除此之外，艾麗所做的事更是令人尊崇，她讓我知道世間真有一種愛，就叫做放手。如果有人問我，在以上帝之名施行公義懲凶緝惡，和以上帝之名愛人如己扶弱濟貧之間，會做什麼選擇，我會一無反顧地選擇後者。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。（下）（寄自加州）