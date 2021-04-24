一生中曾和許多人相遇，有些人認識多年，依然感到陌生；有些人只是短短相逢，卻就此走進心底。今年德州 的冬天特別冷，看著雪花紛飛，讓我不禁懷念起年少時爬過的雪山，及當年拉著我上山的男孩。

台灣 位於亞熱帶，平地很少下雪，我從小嚮往皚皚的冰天雪地。專二那年寒假，懷著渴慕白雪的心情，報名參加自強活動雪山登山隊。原只是想上山賞雪 ，堆雪人、玩雪球，卻沒想到雪山是台灣的次高峰，標高三千八百八十六公尺，登山隊得一步步爬上去，行程相當艱辛。

第三天考驗真正開始，由武陵農場登山口入山，沿著雪山東陵上行。中午在七卡山莊用餐休息，傍晚要趕到三六九山莊過夜。這一路經過哭坡、碎石坡、四十八彎，光聽這些名稱就知道山路有多崎嶇難行了。

我平常缺乏體能鍛鍊，心肺功能不佳，又揹著沉重的登山背包爬坡，沒多久便氣喘吁吁，不停詢問領隊到底還要多久才會抵達。幸好隊中有位男孩，他幫我分擔若干行曩，減輕了我的負重。當我走不動時，他拉著我往上爬。我的登山鞋鞋帶經常鬆開，他就不厭其煩地蹲下來幫我繫上。爬山肚子容易餓，我們便共享他帶來的乾糧。

在他的鼓勵陪伴下，暮色中終於抵達位於海拔三千六百九十公尺高的山莊。山莊設備簡陃，只有兩層通舖，且沒有電。晚餐便點著油燈坐在床上吃火鍋，雖然食材並不豐盛，但在寒冷的高山上能吃上熱騰騰的火鍋，已勝過人間美味。晚會時我們併肩笑著、鬧著，陶醉在一起爬山、同甘共苦過的真摯情誼中。

隔天上午，穿過黑森林前往雪山主峰。山徑積滿了雪，我們穿著冰爪，沿途看到冰斗、冰壁。經過路滑風大的埡口時，大夥手牽手成一排頂著寒風刺骨前進。眼看前路雪花漫漫，路越來越難走，終究因時間不夠，我們決定放棄攻頂，折回下山。沿路上談天說笑，時而打打雪仗，掬一把晶瑩的雪配著酸梅或巧克力吃。他還揀了顆松果送我留念。

雖然情愫漸生，但離別在即。當夜宿在七卡山莊，我望著滿天的星星，想著人世的聚散無常，心中非常惆悵傷感。冥冥中感受到未來的變幻莫測，感情的難以掌控。明日一別，誰知何時能再聚？

活動結束後我們因住所相隔甚遠，只能靠魚雁往返。然而少女的心情就如同留不住的雪花，季節一過，雪花就融化了。待兩人再次相見，我已找不回昔日的感覺，不知要說些什麼，只剩尷尬。從此便漸漸淡了聯繫。

儘管沒能成為戀人，但多年後我依然懷念著我的雪山男孩，珍惜著這段純潔的少年情誼。回味青春往事，我仍感到溫馨和感激，也祝願雪山男孩永遠幸福快樂。（寄自德州）