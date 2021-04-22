何小芬∕圖

今天下班後，我闖紅燈地趕回住處。只見廚房裡，中年的明已穿著藍圍裙正在考究地做著晚餐。「怎麼？又是他先進了廚房？」

那一年我剛畢業，留下妻堅守在曼哈頓簡陋的公寓，我開著五百元買的第一部老車跨過哈德遜河，駛向六百多公里外的馬里蘭的公司。

明的花園洋房離我的公司很近，於是，我拎著幾包冷凍餃子，接班搬走的韓國租客 入住了。

幾星期下來，大家相處甚歡。獨獨一件事令我不解：無論我如何努力，明總是先於我忙碌在廚房。每日下班後，喜歡燒菜的我只能靜靜地看著先到的明揮鏟舞勺，炒煮煎燉，令下班晚、氣色差的明的妻子，讚不絕口。等他們一家四口圍著桌子吃晚餐時，我才在饑腸轆轆中表演生煎鍋貼，自娛自樂。

明在附近一家公司任職，用他的話說，「挨踢」（IT）領域的，風風光光，年收入六位數，讓我這隻職場菜鳥好生羨慕。明的頭髮和皮鞋擦得一樣亮，儘管房子的對面就有校車站，但他堅持送孩子上學後，再直奔公司。晚飯後小憩時，想多聊幾句的明總被明妻催促著快去樓上「做作業，未雨綢繆」。一天早上，我的破車在寒風中罷工，在他家門口正折騰著，只見明的BMW回來了。「回來拿東西。」他尷尬地說。

後院梨花怒放時，明邀我幫他把地下室的家具搬走，打算將其裝修後出租。他極強的經營意識令我心裡發毛，如果再來一個租客，那個小廚房能容三個人施展嗎？

一日我休假，在二樓臥室的簡易折疊桌上，邊準備跳槽履歷邊目送明離去，心想：今晚一定能搶在明之前開飯。不一會兒，明卻回家了。他一邊上樓一邊在電話中呼朋喚友，興高采烈地訴說著他的美國 生活和風光歲月。不太隔音的牆外，傳來他的爽朗大笑，可以感到他正接受著許多來自大洋彼端的羨慕和恭維。他敲敲我臥室門：「車電池沒事吧？要像上次幫你點火嗎？」，我答：「沒事，今天不上班，謝謝，你呢？」明說他今天也休息。世事總出乎意料，午後斜陽高掛時我踢球回來，廚房裡已煎出蜜汁三文魚的鮮香。

廚房看來是搶不到了，搶到的是一份在曼哈頓附近當合同工的機會。行前，我見到了明的新租客，一個在佛羅里達住了十幾年的東北大漢，剛被那裡的「挨踢」公司遣散，離開妻小，一路風雨地找工到馬里蘭，摸進了明剛完善的帶淋浴間的地下室。那幾年，網路科技泡沫接踵破滅，一大群「碼工」為此丟了鍵盤，起身四處奔波。閒聊中得知，東北大漢也擅於烹調。似乎到了美國後，有些中國男人一夜之間便把煮夫的潛能發揮到極致。

夏初，晨雨如絲時我告別明。他頭髮蓬亂，正在修整前院草坪。他幫我把鍋碗瓢勺、枕頭被子和癟癟的充氣床塞進後座車廂後，囑咐我一路小心。然後他突然問：「換工作漲了多少工資？」我猶豫片刻後答：「幾千吧。」只見明的眼睛裡迅速閃了一抹羨慕的光，我笑了：「和你的高薪不能比。」他繼續說：「對不住，扣你十二天租金。」我說：「沒關係。房合同寫得很清楚是按月租，還有十二天才到約，我找不到人續我的臥室。」

人生又過一站，雖然又開始上路顛簸，但我心裡著實高興，不必再苦等明讓出廚房了，回家後可以隨時爆炒。

廣東醬油雞、蘇州熏魚、上海蛋餃、戚風蛋糕……，我沉醉在新住處的廚房沒多久，突然接到明寄來的手寫短信和一張支票 ，秀美的字體流露著內疚和無奈：「這件事我悶了很久，要向你道歉。東北大漢本申請住你的臥室，但我攔下讓他去了地下室，因為那間不易出租。支票是退給你我扣的錢。恨自己太沒出息，實不相瞞，兩年前失業至今，工資從六位數變成零，難以啟齒。你如此快就換了工作，能把你的履歷讓我參考嗎？」

信尾的問句，問得我哀嘆不已。原來，曾經「去公司上班」的風風光光，曾經愛子的車接車送，都是場獨角戲。是演給租客看的？給鄰居看的？或給自己看的？難怪明的妻子氣色差，想必只有她看得傷心了。而我則徹底誤解了他，頗感羞愧。明從沒與我爭廚房，他只是在廚房上班而已，三百六十五天，無休假無病假，不遲到不早退，需要時深夜可滷五香蛋。廚房是他的辦公室，在那裡，他可盡情地吐露昨日輝煌、嚮往明日復興、思索當下風雲。

我羞愧之餘也不禁擔心，不知情的東北大漢會與明搶廚房嗎？

（寄自華盛頓州）