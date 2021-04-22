最近重讀了《格林童話》裡的〈死神教父〉，有了新的感悟。幼年的我覺得〈死神教父〉的結尾令人驚愕，但是我現在有了不同的感受。

故事大要是一個貧窮的農夫想給孩子找一個教父。上帝、惡魔、死神先後來應徵。上帝保證孩子健康快樂，農夫嫌他寬容貧窮。惡魔保證孩子榮華富貴，農夫又嫌他欺騙人類。最後農夫把孩子交給死神，認為死神公平對待所有人。

死神把農夫的孩子帶大，讓他成為別人眼中的妙手神醫。他每次看病，死神都會在旁邊。死神站在病人腳邊就表示病好不了，若站在病人床頭病人就會痊癒。死神教他用一種草藥當藥方，只要死神指定能活的病人，用了都會有效。

這位醫生因此名揚四海。有一天他奉命去給國王看病。死神站在國王的腳邊，醫生卻把床掉過頭來，讓死神變成站在國王的床頭邊，然後把國王治好。憤怒的死神說：「你要是再背叛我一次，你自己的命也別想要了！」可是不久，公主也病了，國王說，治好公主的人不僅能娶她還能繼承王位。醫生見到美貌的公主，又想到王室的榮華富貴，在誘惑下，又背叛了死神。

死神把醫生帶到點滿蠟燭的地窖裡，說這些蠟燭象徵世間每個人的壽命，並指出代表他的那一根快要燒盡的蠟燭。醫生懇求死神延長他的壽命，被死神冷冷地拒絕。他不僅沒有得到上帝賜與的幸福，自願落入魔鬼的欺騙，也從未接受過死神的平等。他被自己的利益算計沖昏了頭。

我小時候讀這個故事，覺得死神的地窖很可怕。現在讀這個故事，覺得那個地窖反映了人類的生命的事實。死神並不是來奪走生命的，祂只是像在指揮交通而已。死神是我們生活的老師，衪教導我們不要追逐人間的夢幻泡影，身體只是我們體驗這個世界的工具，我們都必須在世界這個大教室裡學習，直到我們看清自己。（寄自紐約 ）