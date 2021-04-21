美麗的小紅蛺蝶。（滋恩．攝影）

今天是「蝴蝶返家日」，阿丹帶著他的「寵物」蝴蝶到植物園 放生。

「你們到家了！」阿丹緩緩拉開網籠拉鍊，輕輕揭開蓋子，對著裡面的八隻蝴蝶柔聲說。

植物園裡冬陽融融，曬在身上暖洋洋。蝴蝶的翅膀可能還有點濕軟無力，抖動幾下、跌跌撞撞試著起飛幾次後，就棲息在籠子開口的邊緣；張開的翅膀，像兩片平鋪的太陽能板吸收著熱量。幾分鐘後第一隻飛出網籠、接著第二隻、第三隻……。

一個月前，我網購了一套蝴蝶生態學習教材，給阿丹宅家上自然科學課。生態盒裡附有一個網籠、兩個罐子，罐裡幾隻印度長米大小的黑色毛毛蟲扭來扭去。

「從今天起，你就是毛毛蟲保母囉！」我跟阿丹說。

我們按著說明書指示，把罐子放在陰涼無直接日照處。罐裡有一層厚厚的「飼料」，所以不需費心張羅葉子供食。

毛毛蟲保母的工作其實很簡單，就是負責觀察、做筆記，記錄毛毛蟲的成長。

阿丹每天拿著放大鏡趴在罐子前觀察，在筆記本的方格裡畫毛毛蟲。格子裡的毛蟲是放大鏡版，像分格漫畫似地從米粒大小長到小指頭粗。身上的黃色棘刺根根豎起，加上細細的黑色絨毛，看起來挺嚇人的。

從去年開始，宅家將近一年，所有的社交活動受限，各種網上聚會卻因應而生。我每周固定參加線上教會團契、主日崇拜，還參加了幾次線上婚禮、線上baby shower、線上廚房、線上讀書會、線上追思禮拜等等。因疫情 被迫宅家，日子好像暫時按下休止符，很多過去習以為常的社交活動被迫暫停；但生老病死、離合悲歡的戲碼其實從未殺青，台上演員與台下觀眾，只是被迫換個舞台演戲和觀劇。一齣齣的人生悲喜劇被濃縮在螢幕裡，透過網路上傳各地。宅家的我們，雖然無法親臨各種婚喪喜慶的聚會，只能透過網路間接參與。但就近觀察毛毛蟲，倒成了罐子裡生命奇蹟的見證人。

毛毛蟲保母除了認真作筆記，還負責「現寶」──每次我們跟親友線上聚會時，他就順便展示「我的寵物」，並細細說明「毛蟲育兒經」。不少人還是第一次見識到「網購的活物」，透過電腦螢幕看見罐子裡蠕蠕而動的毛毛蟲都嘖嘖稱奇。每回聚會都會問毛毛蟲保母：「你的蝴蝶寶寶好嗎？」

大約兩周後，毛蟲爬到蓋子下面倒掛、結蛹。我們遵照說明書指示，等了幾天讓蛹變得堅硬牢固，再小心揭開蓋子，插在孵化架上，移至網籠。蛹的表皮在放大鏡下看起來像恐龍皮，仔細看還泛著金屬光澤。阿丹每天在筆記方格裡添一個問號：「蝴蝶何時破蛹而出？」

接下來的一兩個禮拜沒有什麼動靜。我暗暗擔心，雖然網購商家保證，至少有半數以上的蝴蝶會蛹化出來，但生命之事誰能保證呢？

終於某天早晨，阿丹興奮地大叫：「蝴蝶出來了！」

網籠裡有兩三隻翅膀皺皺的蝴蝶鑽出了蛹。我們輕輕將網籠移到窗口，讓溫暖的陽光灑進來。原本倒掛著不動的蝴蝶好像被喚醒般振動了幾下，緩緩展開翅膀。小紅蛺蝶的英文叫Painted Lady（彩繪淑女），鮮橘的底色綴著黑條紋，裝飾著白色小點，是繁複精緻的洛可可風構圖。

我將蝴蝶破蛹而出的照片上傳至群組，眾親友皆按讚歡呼。阿丹更是得意地在線上聚會中秀出他的寵物：「我的毛毛蟲變成蝴蝶啦！」

之前在網籠裡擺了注入糖水的海棉塊給蝴蝶吸食，讓牠們在網籠裡待一陣子，等翅膀強壯，預備飛翔。接下來兩三天，陸陸續續有蝴蝶破蛹而出。最後一隻多等了幾天才出世。

我們選了一個陽光溫暖、無風無雨、適合說再見的日子，拎著網籠帶蝴蝶去植物園放生。

阿丹對放生蝴蝶很是掙扎：「牠們是我的『寵物』，不能繼續養嗎？」

我跟阿丹做心理建設：「蝴蝶只是暫時以『寵物』的身分在我們家借住，時候到了就要放牠們回家。蝴蝶在野外生活最快樂，大自然才是牠們真正的家。」

我們事先徵求植物園工作人員同意，選了阿丹最喜歡的加州 原生植物區讓蝴蝶入住。

「蝴蝶會喜歡這裡嗎？」「萬一碰到螳螂、蜘蛛怎麼辦？」一路上阿丹念叨個不停。

園裡的工作人員熱心指點阿丹，可以在開著各色薊花與雛菊的區塊放生蝴蝶。「薊花蜜是蝴蝶很喜歡的食物喔！」他們甚至很好心地擺了一個「工作中，請勿靠近」的立牌在網籠旁，不讓路人打擾蝴蝶回家。

阿丹緩緩拉開網籠拉鍊、輕輕揭開蓋子：「飛吧！蝴蝶！」

或許是受到陽光的鼓勵、花朵的誘惑，或者是自由的召喚，停在網籠口的蝴蝶一隻隻起飛。牠們或左或右、忽上忽下，最後棲息在花朵上，翅膀在陽光下閃閃發亮。

寄宿在我家的蝴蝶飛向自由了，曾經是毛毛蟲的牠們，陪伴我們宅家一段時日。宅家的我們，也學習了耐心等候，守望生命的變化。當蝴蝶終於破蛹而出，重獲自由時，我們也分享了那份新生的喜悅！陽光下飛舞的蝴蝶，彷彿在告訴我：別放棄希望，繼續等待，終有拿下口罩、自由趴趴走的一天！

（寄自加州）