八○年代，一位外籍新娘嫁來客家庄，努力學客語。習得皮肉，卻難入筋骨。大年初二，她與庄內一老者不期而遇。老人隨口問道，過年有拜阿公婆嗎？她遲遲疑疑地說，有向阿公婆拜年啦！阿公婆還給她壓歲錢。老者聞之，一雙牛眼睛快瞪圓了，差一點就抽不上氣來。七老八十了，方才發現阿公婆原來那麼厲害。

阿公是爺爺，阿婆是奶奶，但客家話中的「阿公婆」，指的是歷代祖先，祂們被供奉在神桌上。發壓歲錢是阿公、阿婆的事，怎麼會輪到阿公婆來管！設若做仙了還不放手，那端午節還可能會回來包粽子，簡直嚇死人。須臾，老者凝神後，意會到應該是外籍新娘，對客家話不求甚解胡謅亂兜的，鼻哼哼地表示不滿。這件事傳開了，像飛鳥四散，從庄內傳到庄外，成為人們嚼舌嚼黃的話渣。快三十年了，此事經過不斷發酵，層層演變，如今庄人習慣把玄虛晃誕的事，不明就裡地就推給阿公婆，說是祂們幹的。

依我之見，阿公婆真的很厲害。祂們不一定會保佑人，但一定會責罰人。農業社會裡，客家人習慣將家裡的空間命名。堆置地瓜的空間名為番薯間，用餐場所叫吃飯間，碾米場域稱礱間，淋浴的澡堂名曰洗身間，唯獨供小孩子念書的讀書間，卻經常被忽略。我求學後，寫功課讀書都是在飯桌上進行的，設若餐後桌上的油膩來不及清理，我就會在長椅上以跪臥之姿寫作業，如同毛毛蟲弓起身體走路的樣子，等桌子整理後再到桌上讀書。那個年頭的小孩子，愛與瞌睡蟲結緣，我彷若有一種感覺，從飯桌上吃飯到打瞌睡是連成一氣的。客家人自詡耕讀傳家，爺爺見狀頻頻搖頭，在不得已的情況下，開放神明廳拜拜用的供桌給孫輩讀書，自己則在門外曬穀場休憩並就近監看。

起初，我挑了一個背對神桌的位置，阿公婆牌位在後方如得庇佑，不想念書時，透過門外對著滿天的星子發呆。缺點是打瞌睡時一定逃不過爺爺銳利之眼，他老人家經常火往上撞，喝斥聲屢屢劃破暗夜長空。為了突破窘境，我做了一百八十度的調整，背對爺爺，面向著阿公婆，竊以為方位改變了，從此可以肆無忌憚。豈料事與願違，稍有睡意仍難逃法眼。我悶在肚裡，何以我以手托腮、閉目養神之些微舉動，爺爺究竟是怎麼發現的？初步估摸了座上兄姊弟妹，可渠等搖搖欲墜自顧不暇，窗外又黑乎乎一片，正苦惱無任何的草灰蛇線可資徵驗時，抬頭望見了神桌上阿公婆。

我陡然打了一個激靈，精神莫名地上來了。發現阿公婆彷若正以睥睨之姿狠狠盯著我，我連忙低頭讀書，吟誦出聲。在聲音的掩護中，冷不防地偷瞄祂們與爺爺間是否有所互動。只知事有蹊蹺，卻遲遲查不出結果。我猜，祂（他）們之間一定有互通聲息，存在著常人不易察覺的默契。

多年以後真相大白，原來我忽略了香爐上的裊裊輕煙。孫輩眾多會聚一堂，當子弟們認真讀書翻冊，搖頭晃腦誦讀，或走動、討論、忙裡忙外，是時香爐上的煙霧是晃動流散的，小小空間裡，或有可能像李白望廬山瀑布一詩中「飛瀑直下三千尺」一般，如同香火鼎盛的廟宇煙霧繚繞。回想起神明廳內座中六七子，打瞌睡像是一種傳染病，大夥都在靜止毫無生氣的狀態，一縷輕煙直上，爺爺在其中看見端倪。那是最輕微的示意，隱形的暗號，藉以處罰不認真讀書的子孫，阿公婆真的厲害呢！