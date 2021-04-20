作家簡宛從1970年出版《葉歸何處》一書，二十五年來出了二十五本書。此照攝於1994年的「簡宛廿五年寫作回顧討論會」。（本報系資料照片）

1977年春節，北卡 羅萊納州立大學的中國 同學會舉辦慶祝餐會。排隊等待取菜時，站在我前面牽著孩子的一位少婦轉身和我寒暄。她看著我的名牌笑咪咪地說：「啊！你就是那位剛結婚的新娘子。」我見到她的名牌則驚喜輕呼：「您是簡宛？我常在報上讀到您的大作耶！」

當時，無論是出國前家中訂閱的聯合報，或寄給留學生的中央日報航空版，副刊上都常刊登簡宛姊文字清秀、意蘊溫馨的散文。雖然知道有位作家住在同城，但我們的生活圈子並無交集。那時她的先生石家興剛到北卡州大任教，她要照顧兩個年幼的兒子；而我正轉換跑道，由文學改攻電腦程式設計，念得戰戰兢兢。加上兩家住得頗遠，年底我隨先生找到新工作搬離洛麗城，中間大半年我們沒有聚晤，根本未曾料到這位一面之緣的少婦日後改變了我的人生行路。

再度見面，已是十九年後。1996年我參加華府 書友會，聽過幾次著名華文作家演講，激發我動筆寫作的意念，開始向世界日報投稿。當簡宛姊從北卡來華府書友會演講時，我為書友會撰寫報導。她看過報導後，鼓勵我將該文從純粹的新聞敘事改寫為生活體悟，投稿到世界日報。文中我提到簡宛姊的三圓哲學：「三個同心圓，最內圈是個人，中圈是家庭，外圈是社會。三圓具備，彼此包容，生活才臻於至善。」

三圓哲學不是高談空想，而是簡宛姊終身奉行不渝的信念。六○年代末，她隨夫君來美，最初數年為了照顧寒窗苦讀的丈夫和一對稚子，沒有太多自己的空間，寫作是唯一抒發內在省思的管道。待孩子稍長，她開始攻讀教育學位，後來任教美國學院，更在洛麗市創辦第一所中文學校，成立書友會。此時，她的生活裡不僅有家人，也有自我，更兼愛社會，三個圓完美地層層包納，個人的成長也造福了家人與社會。

簡宛姊在北卡創立書友會，她昔日任教台北仁愛國中的一位學生之妻林秀蘭受到啟發，在華府郊區發起了讀書會，令簡宛姊相當欣慰。有一年春天，北卡書友會包了一輛遊覽車來華府欣賞盛放櫻花，晚間與華府書友會歡聚共餐，聆聽知名作家林太乙回憶尊翁林語堂大師，那是一場賓主盡歡的愛書人盛會。那時我也沒有想到，純粹是讀者的我，十多年後竟以作家身分前往北卡演講。

簡宛姊一直熱誠地鼓勵我寫作。她將我介紹給台灣三民書局，於2000年出版了我的第一本書《情悟，天地寬》。我敦請余光中和簡宛姊作序，她秉持一貫的提攜後進理念，序中對我做出很多鼓勵。該書榮獲2001年的海外華文著述獎散文類第一名，沒有辜負簡宛姊的期許。

簡宛姊提攜過的海外作家不計其數。她為三民書局主編過多套世界名人傳記，以青少年為讀者對象。我在其策畫下，前後寫過《吹奏魔笛的天使：音樂神童莫札特》和《吟詩的劇神：莎士比亞》。兩位大師本就是我的偶像，為了寫這兩本書又讀了不少他們的英文傳記，自己收穫最大。

2000年，簡宛姊推薦我加入海外華文女作家協會，出席她在洛麗市主辦的第六屆雙年會。洛麗是一個淳樸的小型城市，中國人不多，但非常團結，簡宛姊的書友會更全力支援。與會者聆聽了齊邦媛、於梨華、薇薇夫人等名家的精采演講，度過非常愉快的同樂聯誼時光，也享受了典型的簡宛姊作風——真誠溫暖，平易親切。

爾後海外華文女作協的雙年會，先後在溫哥華、法蘭克福、上海、拉斯維加斯、台北、武漢、廈門舉辦。創會人之一的簡宛姊了解舉辦跨國會議，籌措經費是很大的挑戰，多年來持續贊助大會。每一屆都會收到簡家的一千美元捐贈，有時是她自掏腰包，有時是其妹簡靜惠的洪建全基金會出款。她也親自出席大會和參加會後的旅遊，多半時候和夫婿同行。英俊高大的石家興教授，歌喉神似貓王，出語則詼諧機智，總是驚豔四座。夫妻倆鶼鰈情深，志趣相投，是文壇公認的神仙美眷。

2014年我主辦海外華文女作協的廈門與金門雙年會，簡宛姊一如以往，捐贈千元美金外，還和同為女作協會員的妹妹簡學舜一同赴會。籌辦大會千頭萬緒，壓力很大，挫折時生，幸虧有簡宛姊一貫的體諒和溫婉笑容支持，令我在忙亂中得以冷靜和安定。

可惜那次雙年會後，接下去的幾屆雙年會，簡宛姊都不克出席。她的家人說，簡宛姊近年身體需要靜養，不方便遠行，也希望外人不要打擾。

但我始終沒有忘記這位擴展我生命疆域，讓我走上創作之途的前輩作家。她的做人處事風範與推展文化交流的堅毅，無不可作為海外華人之師。

我常在心底默默地祝福：願您與家人安享歲月靜好，簡宛姊。（寄自馬里蘭州）