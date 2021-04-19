人活著，還真煩，生活裡的瑣碎事怎麼也做不完。剛買回來用慣了的牙膏和一種肥皂，又想到我日日煮蛋少不了的橄欖油也快沒了，只好再跑一趟超商 ，順便帶回來裸梨一只，冬天；也是最佳吃橘子的時節，好吃又便宜……你看東西一樣樣買不完，做人多辛苦！趕快為自己沖杯咖啡 ，我這人毛病多，喝咖啡總希望能搭配一些甜食，高檔的藍莓起司蛋糕之類，都要到特定的某些地方去買，走路走不到，還要叫計程車，總不能為了喝杯咖啡，專門叫車出去兜轉一圈，還好，超市裡的燕麥餅乾還合我胃口，但你看，剛從超市回來，難道再跑一趟嗎？雖然僅三分鐘路程，突然想起家裡十四公斤的垃圾袋用完了，兩件事一起做，也就行動吧！

終於坐下來喝咖啡慰勞自己了，腦袋裡卻想著人的麻煩，如果這些瑣碎事，都拜託別人做，不管是太太或孩子，即使他們勉強肯幫忙，心裡一定嘀咕：「真是個煩人的老頭！」所以，我寧願一切自己來，想吃什麼，自己去買。我這人還滿挑剔的，口味要順自己的心，非心裡渴望的東西，換個牌子，換種樣子，總是感覺不對，更不願勉強自己。有人一切馬馬虎虎，啊，這種隨性之人真好。但我不寧願，固執得凶，只要不對味就不肯妥協。我重視自己的感覺，說來說去就是要尋找那種自己愛的滋味，那麼一點與眾不同，噯，我這人還真讓人覺得煩。

話說有一晚，自己突然半夜癢醒，先是左肩膀癢，當然只好用右手去抓，這時才知道自己手短，總差那麼一點點，硬是抓不到，癢這種小精靈，要是抓不到，可真難過到讓人瘋狂，這左肩膀癢尚未解除，右肩膀居然也來湊熱鬧，一陣奇癢像暴風襲來，我趕緊換左手去抓，天啊，左手一樣短，仍然搆不著，兩隻肩膀像一首交響曲，輪流奇癢攻心，我簡直不知如何是好。

癢神趕不走，餓神突然又來訪，肚皮咕嚕起來，啊，一股強烈的餓，逼著我立即想著冰箱裡還有五粒紅豆湯圓，本來睡前就想煮來吃的，冬夜吃湯圓，原是一種享受，但又想到那圓鼓鼓的「胖」字，一想到這個討人嫌的字，隨即打消了念頭，沒想到半夜被「癢神」鬧醒，「癢」尚未解決，餓神來攪和，但說也奇怪，「餓神」如惡虎撲羊，「癢神」只是個小精靈，大概一看苗頭不對，可能轉頭神隱而去。

人一餓，反而頗有精神地披衣而起，立即格登格登從四樓臥房下到一樓廚房煮起湯圓來了。五粒湯圓下肚，全身舒暢，兩隻肩膀也都不癢了。噯，什麼邏輯，竟有吃湯圓可治肩膀癢這回事？說給別人聽，不遭白眼才怪！

但「深夜吃湯圓」仍教育了自己：人確實該不怕麻煩！如果我繼續賴在棉被裡不停地抓癢，不但越抓越癢，而且會無名火起，整夜睡不著，此時轉移焦點換個場景，下樓煮湯圓、吃湯圓，解決了肚子餓，也忘了身上的癢。人類的癢，都是一樣的──千萬急不得，一急，想急著去把癢趕走，「癢」是趕不走的，記住，癢是一個頑皮之神，你不理他，不想他，不看他，頑皮的「癢神」會自覺無趣，便會悄然離去。

「頑皮之神」最受不了冷落，此刻，他早已去糾纏別人了。

人人都有生存法則，人是神祕的，每個人如何生活，無人知曉，但有一點是相同的，活在世上，必有麻煩，有人耐煩，有人不耐煩，人的歷史，大凡都是從不耐煩逐漸接受耐煩。有了年紀和智慧的人，終於知道，麻煩是生命中日以繼夜的必要，而人的快樂亦來自於一一解除麻煩，你有消除麻煩的能力，代表你仍然是一個戰鬥者。

戰鬥的人生！從小到大，我們不停地聽大人對我們說，活著要無畏無懼，向前走，世界這麼大，年輕人要永遠向前走！

忽兒，我們就不年輕了，誰也沒想到，年輕如我們，竟然已被歸類到老人這一邊，世界永遠一半和一半，一半男人，一半女人，不論男女，又是一半老，一半小──世界公平，小孩變老，老人成鬼，鬼去投胎，這世上輪迴來輪迴去，仍然是一半年輕人，一半老人。無論老少，相同的，都要面對不同階段的人生麻煩。年輕的時候不知不覺惹了許多麻煩；老來，能解除麻煩的人，終會發現自己是幸福者。面對麻煩一籌莫展之人，可能要先向閻羅王報到。所以，麻煩當前，不要怕，只要我們尚有呼吸，總有能力解決它。重要的是，你我都要永遠追尋樂觀，如溫暖陽光，不但照亮自己，還能照亮別人。

你瞧，我這個老人，還真會思索，懂得麻煩來時，先喝杯咖啡安慰自己，且配以美味燕麥餅乾一片。

又想起日前友人之妻因久病未癒，朋友的朋友給予建議，勸她吃鹿的胎盤素，朋友知我有一頗有經濟實力的哥哥，年歲大，卻健康，是否曾吃過這種價格頗昂貴的鹿的胎盤素，才保持體健又長壽，我哥哥的答案來了，他說，他從沒吃過，據他所知，台灣 有些有錢人組團到瑞士打胎盤素，而他從不打任何生長激素，也不吃任何補藥，倒是比較注重食補，每天好好地吃三餐，如此而已。

這又和麻煩有何關係？

我的看法是，人生當中已經不缺麻煩，作為一個人，自小到老，我們總在設法解決麻煩，麻煩已經夠多，所以再無必要為自己製造麻煩，增加麻煩。老天對人不薄，在大地上生長五穀雜糧，還有各種菜蔬，加以陽光空氣水，讓我們食之飲之，所以再無必要去吃什麼鹿的胎盤素或奇奇怪怪的鳥獸魚怪。吃過了頭，反而容易吃出毛病，這就叫作自找麻煩！

遇到麻煩，且有能力解除麻煩，也算是一種另類幸福，但自找麻煩，還是免了吧！