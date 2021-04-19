偶然間，聽到鄭怡唱的〈心情〉，輕快的旋律又帶些感傷的歌詞，總讓我想起這首歌的詞曲創作人盧昌明——我的高中同窗摯友，也想起那悠悠的歲月。

七○年代初的我們就讀於台北市近郊的一所天主教男高中，在那年少輕狂又懵懵懂懂的年紀，每天在學校除了填鴨式教育之外，同學間只有打鬧說笑來抒解「少年維特的煩惱」。有一天校長劉神父召見我，希望能借助我曾在初中時期參加過軍樂隊的經驗，協助本校成立樂隊。這真是有益身心的最佳課外活動，我馬上就招募了一群同好。昌明從小就學習鋼琴，音樂的底子好，接掌了我們樂隊的指揮。他有個微圓的臉龐，永遠掛著親切的微笑，看到他就好像是見到了和煦的陽光，我們給他起個綽號——「小胖」。

那時我們都是住校生，有天傍晚我走過音樂教室，耳際傳來幽美的鋼琴聲，時而優雅時而急促。我進入教室一看，馬上被昌明那靈敏的十指所彈出的樂章牽絆住了。接下來，他又彈了一首布拉姆斯的《匈牙利舞曲第5號》，令我聽得心潮澎湃，也讚嘆他深厚的音樂造詣。那時很多中小學的樂隊，為了學習方便，都是用阿拉伯數字的簡譜替代五線譜。昌明和音樂老師合作把我們要學習的曲子由五線譜轉換成簡譜，同時也給我們上一些基本的樂理課，讓大家對「豆芽般的音符」不再那麼陌生。他個性溫和，從未因同學們是音樂門外漢而揶揄初學者，友直友諒友多聞在他的身上表露無遺。

那一年的畢業典禮，本校在創校以來終於有了樂隊伴奏，銅管樂器的氣勢磅礴，讓原本刻板嚴肅的場面，充滿了跳躍的音符。一連串的頒獎及頒發畢業證書，伴奏的樂曲好像永無休止符，我們這小樂隊的團員，吹奏得十分辛苦，昌明的指揮雙手也停不下來。正在努力吹小號的我，看到昌明給我一個無可奈何的俏皮苦笑。那一幕往事，至今歷歷在眼前。

畢業後，大家各奔前程，昌明進入了大學理工科。八○年代初我來美國 後，偶爾回台灣 ，在電視上看到一系列的司迪麥口香糖廣告，片尾打上「盧昌明製作」。他顛覆傳統的廣告創意，尤其是「貓在鋼琴上昏倒了」這個廣告更是讓眾人印象深刻。之後他又製作了麥當勞、柯達底片等著名的廣告。聽同學說「小胖」沒有做工程師，他為了理想而轉換跑道從事喜愛的廣告及音樂創作，他的才華綻放在台灣的廣告界及藝文界。他的音樂創作也很豐富，1987年的〈心情〉一曲非常轟動，也是他的成名曲。後來還做了鄭怡的〈離家出走〉和蘇慧倫的〈戀戀真言〉這些膾炙人口的歌曲，一直到2001年黃大煒的〈乘著風〉。持續的詞曲創作，讓他的音樂作品跨越了世代的隔閡。

2008年秋天，我看到昌明在台灣過世的消息，感到非常震驚。才華揮灑自如的他得年才五十多歲，我們曾經一塊玩樂器、嬉戲和聊天的時光，如今成了惘然的追憶。然而每當一想起他，那美妙的琴聲就會在我腦海裡裡飄盪。昌明，我們這一群臉上有著歲月刻痕的樂隊老友們，懷念你，但願在夢裡相聚。（寄自紐約 ）