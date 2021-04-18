達姆∕圖

幾年前，參加小學母校的校慶活動。那天來了許多校友，把學校會堂擠得滿滿的。大家坐等校慶大會開始，這時背後有個女生拍了拍我的肩膀，問我還認得她嗎？分別五十年，我哪裡人人都認得出來，便搖搖頭。她問我：「岳汾你記得嗎？」這一問，我腦中封存多年的記憶被打開：岳汾曾經和我住在一條弄堂內，再熟悉不過了。她和我同年級但不同班，但她身邊經常有我班的一位女同學相伴，就是眼前的這位女士。

當下我很激動，因為我立刻想到了一個我很想見一見的人——岳汾的哥哥岱文。我和岱文已近三十年未見面了，我惦記他，不光是因為我們曾經是很好的鄰居，有幾十年深厚的友情，也是因為岱文很早就得了鼻咽癌，一直在與病魔抗爭，這不能不讓人擔心。此時老同學用她的手機 聯繫上岳汾，在和岳汾互致問候之後，我就迫不及待地問起岱文。岳汾說她哥很好，還住在原來的房子裡，我的心才放下。

岱文家是上世紀六○年代初搬來我們弄堂的。他的父母都是喝過墨水的國家幹部，家中有三個孩子，岱文是老大，岳汾是老二，下面還有一小妹妹。岱文的父親對人溫文爾雅，有學者風範。岱文像他爸，不僅在學校學習成績很好，還寫得一手漂亮的鋼筆字。想當年我還拿他寫給我的信做樣本，模仿他信中的字體呢。岱文小學畢業後考入上海市第五十一中學，那可是市級的「重點中學」，能入校的都是學習上的「尖子」。

不過岱文並不是書呆子，小時候也像很多孩子一樣好玩好動。他喜歡開玩笑，有時說話又有些憨，很多話語從他口中出來，都讓人發笑。有一回，我們幾個小夥伴正在弄堂裡下棋玩，岱文從他們家裡出來。本來自己要外出，跟妹妹打一聲招呼是對的，但他卻不好好說話，他對屋裡的岳汾說：「大肥豬，我走了。」他大妹比較胖，所以他故意用話惹她。而岳汾也不甘示弱，馬上打開窗戶伸出頭回了一句：「毛猴子，你走吧！」（岱文手臂上毛很長）。他們兄妹倆的對話，讓我們笑得前仰後合。

我們弄堂裡原來有一個無人管理的大園子，據說是原上海灘大亨黃金榮的產業。我們小時候常在這荒廢的大園子裡玩耍，爬樹捉知了，翻開碎石逮蟋蟀。這個園子和原巴基斯坦駐上海商務領事館的園子僅隔著一道籬笆牆。那年隔壁園子裡的枇杷樹上的果子熟了，黃澄澄的，我們看見了好饞。

經過幾天觀察，我們發現隔壁園子好像終日沒有人似的，決定學孫悟空「偷吃鮮果」。小夥伴中就小雄膽子最大，他最先爬到籬笆邊的倉房頂上，然後順著水管下到對方園子裡，岱文也隨我們翻牆進去。可就在這時，領事館裡的工作人員突然出現了，他們大聲喊著向我們跑來。小雄逃得快，三下兩下就爬上了倉房，岱文跟在後面，雙手抱著水管爬到一半，腳後跟就被來人拽住了。岱文一臉絕望地望著已逃至房頂的夥伴喊了一聲：「小雄！」那種被嚇壞了的、求助的、可憐巴巴的樣子，事後想起來都讓人忍俊不住。這也難怪，岱文原本就是一個很老實的孩子，這恐怕是他第一次幹這樣的事，被人抓住而不知所措。領事館的人對我們幾個毛孩子還算客氣，既沒有讓家長來領我們，也沒有將我們扭送公安 派出所，只說了我們幾句，就把我們放了。事後我們常拿這事笑話岱文。但其實弄堂裡的小夥伴都非常喜歡他，因為岱文懂的事情多，說話有趣味，我們都愛聽。

過了沒多久，即「文革」之前，岱文家搬到有很多市委高級幹部居住的康平路上的一棟房子。我時常去他的新家看他，一直保持聯繫。

在「上山下鄉」運動中，岱文去了黑龍江嫩江的國營農場，我則去了相距百公里外的另外一個農場務農。那時候我們的聯繫方式就是通信。

那年春夏之交的一天，我正在田裡幹活，看見一個熟悉的身影向我走來，一看原來是岱文。他在信中告訴我他會來看我，沒想到來得很突然。我帶著他悄悄溜回宿舍，路過小賣部時去買一個水果罐頭，兩人就在宿舍裡吃著聊了好半天。我說我得回去幹活了，要他等我晚上回來。他說他得趕班車回去，就此別過。我因為沒有請假，之後被場裡領導叫去狠狠訓了一頓。我在農場那些年，那是唯一的一次受到嚴厲批評。但我不後悔，因為老朋友大老遠來看我，這在他鄉異地太難得了。

再次見到岱文是在我回城之後，岱文也回來了。不過他之前還去山西老家待了一段時間，也就在這時，他患了鼻咽癌。他在上海的住所換了兩次，我仍時常去看他。他那時病情尚穩定，就是得處處小心，不能感冒，他的免疫力因癌症 而變得很差。後來我出國了，一忙就斷了聯繫。

有了岳汾給我的詳細地址以及岱文的手機號，我第二天就直奔他家。我剛打開樓大門，邁上樓梯台階，他已經從樓上下來了，親自來接我。

雖然我知道歲月不饒人，但再次看見岱文，他的老態還是讓我吃驚。坐定後他告訴我，因為長期患病和藥物治療，他掉光頭髮，牙齒也全部脫落，而且由於身體狀況，他還不適合裝假牙。這些年他有幾次差一點挺不過去了，但都在鬼門關前走了一遭又回來了。不過我發現他的精神還不錯，我們談了很久，聊及許多往事。告別時，他送我到弄堂口，站在那裡又聊了近半個小時才再次握手說再見。

岱文雖然受困於癌症數十年，卻絲毫不見他悲觀。在談話中我對岱文的病和身體狀況自然要多問幾句，他卻很淡定，他說只要身體允許，他喜歡往外跑，他愛的就是外面世界的山山水水。他很自豪地對我說，這些年來他跑遍各地，除了西藏之外，大陸所有省分他都去過了。

還是那個我熟悉的岱文！

想當年我在農場時，除了回上海時路過哈爾濱，黑龍江其他地方都沒有去過。而岱文不僅去其他農場看朋友，還將周圍的市、縣城都跑遍了，更遠一些地方如齊齊哈爾、牡丹江、綏化、佳木斯、伊春等地也都去過。這是一個頑強的生命，雖然被病魔折磨得外貌起了很大變化，但內心未變。歷經坎坷的唐代大詩人杜甫曾表示「恥作窮途哭」，我想這也正是岱文的秉性。

但我對岱文的健康還是有些擔憂的，也很惦念他。由於新冠肺炎疫情緣故，我回中國的計畫一再被推遲，不知道要拖到何時才能成行。原本想再去看望岱文的，如今也沒法實現了，只能遙祝老友一切安好。

（寄自印州）