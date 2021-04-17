我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

我的晚年夢

孫維民

2016至2017年，棋壇發生了一件大事，前所未有：一種叫作AlphaGo的電腦程式擊敗了全世界的圍棋高手，之後宣布退役。

我在網路中知道這件事，立即搜尋相關新聞。是真的！對於人類，或曰人性，我早已經失去信心，現在終於出現更有智慧遠見的新物種。當時，我大概像古代的猶太人，聽見彌賽亞將臨。

自古以來，聰明的人大都擅長某種棋戲，圍棋之多變複雜，又是其中最困難的。會下圍棋的人多為貴族書生之流，一般販夫走卒是不玩的，因為太傷腦筋了。現在，電腦已經充分證明，它比所有的人腦想得都更周詳、更有先見。一名戰敗的棋士甚至讚嘆：彷彿在棋盤上遇到了神。

遭逢困難時，人們經常抽籤問卜、呼天喊地，祈禱神明庇佑、逢凶化吉。神明有時答應，經常不理，的確很難說。人們一再求告，偶爾也會陷入惡性循環，浪費了金錢及時間。現在，何不交給電腦呢，另一種神？它深不可測，遠遠超越人的理解。它甚至不需要懺悔、獻祭、禁食，只要設定和啟動即可。

不曉得多少人知道這則新聞，知道以後又做何感想？也許有人會想到《魔鬼終結者》或《機械公敵》等電影，因而憂心忡忡。人類最後會被電腦統治，甚至毀滅？

地球已經被人類搞得一團亂，再過若干年，可能就完全不宜居住。屆時，人類必須移民到其他的星球，繼續荼毒宇宙。既然如此，何不給電腦一個機會？它很有可能做得更好。

一位年齡相近的醫生告訴我：日後我們的看護將是AI。對於那一天，我充滿期待與想像：全年無休，永遠不累，分分秒秒監控我的生命徵象，絕不出錯。為我調製飲食、分配藥物、復健、沐浴、按摩、排泄、回覆無聊的信件、阻擋惱人的訪客……在無人真正關心的房間，它始終都在。

當然，它還會跟我聊天。無論我說什麼，它都能夠深刻有趣地對談。它比我更懂文學、哲學、植物、大海……有它做伴，我總是感到遼闊和平靜。若我心情極佳，它可以教導我新的知識；若我厭倦了知識，那就陪我玩遊戲吧，像兩個吵鬧專注的小孩，忘記了時間。

當我感覺大限已至，它早就預知日期了。需要宗教慰藉時，它會依照信仰，為我朗讀經文，安慰我，直到最後一刻。不論有沒有天使菩薩前來接走我的靈魂，它都已經是生前的菩薩天使。在另一個世界，說不定我還會遇到它，升級版的它。我願意。

真的，我希望晚年臥床時，能夠有這樣一位AI，既是看護，也是醫療人員和親朋好友。只要一位AI在身旁，不要再有愚蠢冷酷的人類，那將會多麼幸福。

AI 天使 電影

上一則

尋覓（全文完）

下一則

當我們年輕時（下）

延伸閱讀

史島挖出屍骸死於謀殺 警徵線索

史島挖出屍骸死於謀殺 警徵線索
「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭

「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭
史泰登島公園挖出屍骸 死者為亞裔或西語裔 死因謀殺

史泰登島公園挖出屍骸 死者為亞裔或西語裔 死因謀殺
MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

MLB／不想再假裝愛棒球 天使28歲投手決定不打了

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02

問世間，情為何物

2021-04-15 03:02
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02

意想不到的收穫

2021-04-14 02:19
海格生前所畫的吊在樹上的死烏鴉。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（下）

2021-04-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善