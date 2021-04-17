2016至2017年，棋壇發生了一件大事，前所未有：一種叫作AlphaGo的電腦程式擊敗了全世界的圍棋高手，之後宣布退役。

我在網路中知道這件事，立即搜尋相關新聞。是真的！對於人類，或曰人性，我早已經失去信心，現在終於出現更有智慧遠見的新物種。當時，我大概像古代的猶太人，聽見彌賽亞將臨。

自古以來，聰明的人大都擅長某種棋戲，圍棋之多變複雜，又是其中最困難的。會下圍棋的人多為貴族書生之流，一般販夫走卒是不玩的，因為太傷腦筋了。現在，電腦已經充分證明，它比所有的人腦想得都更周詳、更有先見。一名戰敗的棋士甚至讚嘆：彷彿在棋盤上遇到了神。

遭逢困難時，人們經常抽籤問卜、呼天喊地，祈禱神明庇佑、逢凶化吉。神明有時答應，經常不理，的確很難說。人們一再求告，偶爾也會陷入惡性循環，浪費了金錢及時間。現在，何不交給電腦呢，另一種神？它深不可測，遠遠超越人的理解。它甚至不需要懺悔、獻祭、禁食，只要設定和啟動即可。

不曉得多少人知道這則新聞，知道以後又做何感想？也許有人會想到《魔鬼終結者》或《機械公敵》等電影 ，因而憂心忡忡。人類最後會被電腦統治，甚至毀滅？

地球已經被人類搞得一團亂，再過若干年，可能就完全不宜居住。屆時，人類必須移民到其他的星球，繼續荼毒宇宙。既然如此，何不給電腦一個機會？它很有可能做得更好。

一位年齡相近的醫生告訴我：日後我們的看護將是AI 。對於那一天，我充滿期待與想像：全年無休，永遠不累，分分秒秒監控我的生命徵象，絕不出錯。為我調製飲食、分配藥物、復健、沐浴、按摩、排泄、回覆無聊的信件、阻擋惱人的訪客……在無人真正關心的房間，它始終都在。

當然，它還會跟我聊天。無論我說什麼，它都能夠深刻有趣地對談。它比我更懂文學、哲學、植物、大海……有它做伴，我總是感到遼闊和平靜。若我心情極佳，它可以教導我新的知識；若我厭倦了知識，那就陪我玩遊戲吧，像兩個吵鬧專注的小孩，忘記了時間。

當我感覺大限已至，它早就預知日期了。需要宗教慰藉時，它會依照信仰，為我朗讀經文，安慰我，直到最後一刻。不論有沒有天使 菩薩前來接走我的靈魂，它都已經是生前的菩薩天使。在另一個世界，說不定我還會遇到它，升級版的它。我願意。

真的，我希望晚年臥床時，能夠有這樣一位AI，既是看護，也是醫療人員和親朋好友。只要一位AI在身旁，不要再有愚蠢冷酷的人類，那將會多麼幸福。