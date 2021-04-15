去年，由於疫情 ，許多人宅居在家，網路社群及雲端會議因此蓬勃而起。親朋好友間的聯繫更形緊密，落實了「天涯若比鄰」這句成語，而訊息的傳遞更是無遠弗屆，一有什麼風吹草動，網路上瞬間出現報導。除了人人關注的疫情發展、重大國際政經局勢之外，在藝文休閒方面，最令人吃驚的就是〈可可托海的牧羊人〉這首歌的爆紅流行。

〈可可托海的牧羊人〉是歌手王琪於去年五月創作發表的一首歌，由他本人寫詞、作曲並演唱，旋律優美動聽。半年後，街頭走唱歌手洋仔在大排檔翻唱，他撕心裂肺地唱得聲情並茂，如泣如訴，讓點歌的人頓時聞歌動情，潸然淚下。路過的人，駐足聆聽並錄影，當晚即放上了網路，一夜之間，這首歌登上了熱搜，開始瘋傳。王琪接受專訪時，道出歌曲背後牧羊人和養蜂女之間淒婉真實的愛情故事，更加深了歌曲的感染力。

可可托海位於新疆阿勒泰地區富蘊縣，它其實不是海，當地哈薩克語的意思是「綠色草原」。它集優美峽谷、沼澤濕地、寒極湖泊、地質礦產資源等自然景色為一體，且融合草原游牧文化、西域民族風情、地域特色民俗等人文景觀，是休閒度假的好去處。這地方因這首歌也成為熱門的旅遊景區。

春暖時，在可可托海這一片花開草盛的草場，牧羊人趕著羊群，遇見了帶著兩個孩子的養蜂女。善良的牧羊人，看到他們被別人欺負就代為出頭，保護他們，養蜂女為報答這份照顧之情，送他香甜的蜂蜜，而他也經常送些羊奶過來，於是四處漂泊的兩顆心漸漸走近且互萌愛意。日子雖甜蜜，但她不想因自己已有兩個孩子而拖累他，終於在一個風雨交加的夜晚帶著孩子悄然離去。

當草場的草枯黃時，牧羊人等來了養蜂女嫁到了伊犁的消息。歌詞中，他難以置信地問：「是不是因為那裡有美麗的那拉提？還是那裡的杏花才能釀出妳要的甜蜜？」那拉提，意為大草原。草黃需要轉場，可是牧羊人沒有離開，他堅持留在原處痴痴地等，萬一有一天養蜂女回來，他若離開了，她會找不到他。每天他心裡就這麼一直想著。

數月來，這首歌鋪天蓋地而來，紅遍了大江南北，傳唱於大街小巷，包括海外的華人，許多人也知道這首歌。我不禁問自己，一首歌能如此紅遍，背後的原因是什麼？必是觸動了人們心中最柔軟的所在。人世間，愛情，是生命中永恆的主題，生離死別的戀情，更是讓人揪心，文人筆下也一再歌詠傳頌。在中國 有梁山伯與祝英台，外國有羅密歐與茱麗葉。究竟情是什麼？於古詩詞中就有此大哉問——「問世間，情為何物，直教生死相許？」此出自金、元之際著名文學家元好問的〈雁丘詞〉。

元好問赴并州考試，途中見一捕雁者捕獲了一隻雁，將牠殺了後，另一隻脫網的雁卻悲鳴不去，竟自投於地，殉情而死。元好問感動得買下牠們，葬在汾水之上，壘石為識，號稱「雁丘」，並寫下了這首名傳千古的〈雁丘詞〉——

問世間，情為何物，直教生死相許？

天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑。

歡樂趣，離別苦，就中更有痴兒女。

君應有語：

渺萬里層雲，千山暮雪，隻影向誰去？

問世間，愛情到底是什麼？竟然值得以死相殉？這雙雁，天涯共飛，恩愛依偎，度過了多少個寒暑。有過歡樂，但離別更苦。失去至愛，形影孤單，哪裡還能經得起歲月的煎熬？……

中國古詩詞中尚有許多首悼念亡妻之作，當我看到元稹〈遣悲懷三首．其三〉中的「惟將終夜長開眼，報答平生未展眉」時，心中一驚。他以徹夜不眠的思念，來報答妻子常年為他受苦未能展眉歡笑的一生。這份情感多麼深沉執著，哀痛欲絕。

納蘭容若，是清初著名詞人，王國維評價他：北宋以來，一人而已。他寫了十五首悼念亡妻之作，其中令人印象最深刻的就是這首〈浣溪沙．誰念西風獨自涼〉：

誰念西風獨自涼，蕭蕭黃葉閉疏窗，沉思往事立殘陽。

被酒莫驚春睡重，賭書消得潑茶香，當時只道是尋常。

上闋寫喪妻後的孤單淒涼，下闋寫對往事的回憶。秋風瑟瑟，獨自立在空蕩蕩的屋中，任夕陽斜照在身上，想著妻子對他無微不至的照顧與關心。春日醉酒，妻子輕手輕腳不至驚擾他，下一句寫夫妻間的生活樂趣，兩人以茶賭書，互相指出某事出在某書某頁某行，誰說對了，就飲茶為樂，兩人樂得茶潑了一地，滿室茶香。這生活片段，極似李清照與她丈夫趙明誠的賭書情景，充滿了詩情與雅趣。妻子生前，兩人沉浸在人生最大的幸福中，當時他毫不察覺，只道理應如此，平平常常，如今陰陽兩隔，才知一切已不能挽回，所有的哀思與無奈全化在最後一句「當時只道是尋常」。

蘇軾的悼妻之作〈江城子〉，情意纏綿，展現了綿綿不盡的哀傷與思念。膾炙人口，常被引用。

十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。

夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，唯有淚千行。料得年年斷腸處，明月夜，短松岡。

上闋寫對亡妻王弗深沉的思念，下闋寫夢境。雖是記夢，卻直抒胸臆，訴悲懷。語氣真摯樸素，淒涼哀婉，沉痛感人。開頭這三句「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。」直情直語，排空而下，看得人一震，心頭滴血。

蘇軾一生中有三個女人，王弗賢慧能幹，在蘇軾「達則兼濟天下」的仕途中，對他幫助甚大，不止是蘇軾，蘇家上下對她都深表敬愛之情。王弗病逝後，他娶了她的堂妹王閏之。王閏之是個典型的賢妻良母，雖然在才學上比不上堂姊，在藝術才情上也不如後來的王朝雲，但她一生中大多數時間都是陪著蘇軾貶官流放，在生活中為他噓寒問暖。他們感情雖深，可惜她卻不是蘇軾的知音。當知音王朝雲來到蘇軾身邊的時候，也許是因為他的年齡比她大上許多，他對她特別地鍾愛與珍惜。

一天蘇軾拍著自己的肚皮問家中的侍女們，裡面裝的是什麼。一個說是剛吃過的中飯唄，蘇軾搖搖頭。另一個說是滿腹文章，還有說是聰明才智，蘇軾皆哈哈大笑地搖頭。他望向朝雲，朝雲笑了一下，嘆口氣說：這裡頭啊，是一肚子的不合時宜。蘇軾大笑，捧著肚子猛點頭。人世間最美好的感情就是兩個字——懂你。

蘇軾被貶到嶺南惠州時，那是蠻荒且瘴癘橫行之地，他恐此去難再生還，不願帶家人隨往。但朝雲誓死相隨，不離不棄。在艱苦的惠州，天性豁達的蘇軾會苦中作樂，有一天他要朝雲唱那首〈蝶戀花〉，當她唱了第一句「花褪殘紅青杏小」時，就淚滿衣襟。蘇軾問她，她說是因「枝上柳綿吹又少，天涯何處無芳草」這二句。這是蘇軾從屈原的《離騷》中化用來的，他內心深處的悲痛，沒人讀得出來，只有朝雲體會得到，他只是一個牆外失意的匆匆過客罷了。她是他的知音，兩人靈犀互通。

朝雲病逝惠州後，蘇軾從此不再聽此曲。蘇軾親手將她葬在惠州棲禪寺大雁塔下，建了亭，並在上面寫道：「不合時宜，唯有朝雲能識我；獨彈古調，每逢暮雨倍思卿。」

情究竟是什麼？也許每個人看法不同，但應是出於一份真心，只要真心相待、相知相惜、體諒與包容，便是生命中的最美。（寄自新墨西哥州 ）