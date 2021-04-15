湖光山色。（黃棟洲．攝影）

晨光斜照著湖邊的蘆草。水面風來，蘆枝的倒影迴盪著淺淺的波紋。水鳥從朦朧柔曲的倒影上輕輕滑過，一種悠閒的情趣便從湖面盪漾開來。這裡是位於矽谷 的山麓公園（Foothill Park），六十多年來這個公園只對當地市民開放，外市居民要一睹公園的美麗身影只有經由本地市民的帶領才能成行。上次造訪這個公園已經是二十年前的往事了。感謝當地市民的慷慨，最近公園終於對所有人開放了。

遙望湖邊一片鋪滿綠草的鈄坡正靜靜地躺在暖陽下，湖面上波光粼粼，惹得水鳥前後追逐，快樂無比。多年來這裡的一切幾乎沒有改變，唯有自己映在水中的倒影已經兩鬢斑白了。

轉過湖岸便是一條通往山谷的大路，仰望谷頂一側為晨光所射，茂林深草間一片燦燦金黃。而腳下的草地卻仍舖著一層薄霜，顯得陰晦幽深，這種半明半暗的景象真是少見。谷底日遲，靜寂無聲又瀰漫著一層薄霧。我握著一杯咖啡坐在小徑旁的長椅上，看晨光由山頭緩緩照入谷中，淡霧也隨之悠悠散去。朝陽彷彿替沉寂的山谷慢慢揭開面紗，讓它展露清麗的容顏。

沿著一條曲折的山路走到山頂，憑欄遠望，灣區 景色盡收眼底。仰望遠處天空，遊雲淺淡而飄浮，更遠處則漸青而漸朦朧，直到天邊與濛濛山色幾乎不可分辨，那就是海灣的盡頭。俯視山下是一片綿延起伏的山坡，沿著山坡高高低低散布著蒼翠樹林，林梢隱隱露出房舍的屋瓦。面對這片曠遠的景致，令人塵懷滌盡，胸襟舒暢無比。山坡盡頭那片流雲籠罩下的茫茫街景就是矽谷，看那流雲或斷或續，變幻莫測，心中不免湧起多年來的回憶。二十年前多少叱吒風雲的科技公司如今已消失於矽谷激烈的競爭中，山腳下的繁華世界變動無常；而公園裡的湖水碧波卻依然迴盪著青山的倒影，綿延起伏的山坡上依然是碧草如茵，一切仍然如二十年前的景觀。

由坡上遙望著那戲水湖中的水鳥，或振翅欲飛激起水花四濺，或輕輕劃過水面，劃出陣陣波弧，那情境引著我不知不覺又往湖邊踱去。坐在岸邊對著在蘆草叢中往來穿梭的水鳥出神，忽然想起童年時最喜歡枕著雙臂趴在窗邊看鴨群悠游水中。數十年流光歲月匆匆而過，不只白了雙鬢，也消磨了雄心壯志。幸好一片赤子情懷仍然悄悄地陪伴在身旁，讓我還可以領略那水鳥相互追逐的快樂，及那股輕柔地迴盪在蘆草叢中的悠閒，還有那在薄霧中緩緩展露的清麗山容。（寄自加州 ）