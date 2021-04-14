想樂∕圖

三年前夏天的一個晚上，家裡的孩子玩我的平板電腦，視頻呼叫出了老馬哥。北京 和紐約 有十二個小時的時差，北京是早上七、八點鐘，老馬哥大概是被鈴聲吵醒，仍躺在床上。平時我怕朋友忙，不會主動呼叫他們，不過既然已經連線，便聊上幾句。

天氣炎熱，老馬哥光著上身臥在蓆子上。我感覺有點奇怪，雖然他有時不拘小節，但不至於不套上件T恤衫就跟我視頻。更奇怪的是，他好像沒什麼話跟我說，以前我給他打電話，他總會問：幸兒啊，最近怎麼樣哪？什麼時候回國？回來請你吃飯唄……那一天，他似乎心不在焉，像是自顧在看手機，我稱作「玉玲姐」的他的妻子，遠遠地在房間另一頭向這邊張望。我寒暄幾句，便結束了通話，沒再多想。

半年後，突然聽說老馬哥因病去世了。我大吃一驚。

那個早上，老馬哥不顧體面地接受了視頻呼叫，他知道這是我們最後一次視頻了，他知道我將會怎樣地震驚和難過，不想告訴我發生了什麼，只給我最後一次見面的機會。

我總算懂了當時玉玲姐憂戚的眼神。

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我大學畢業後去總公司報到那天，也是老馬哥去總公司報到的日子。那時，老馬還是小馬，三十歲不到吧。我一下午都等著辦報到手續，隔一會就去看一下人事部那扇緊閉的綠門。就在某一次我對著門張望時，門開了，一個穿著醬紅色夾克衫的男人出來，輕輕地帶上了門。他其貌不揚，表情嚴肅，兩道八字眉向下耷拉著，臉圓圓的，是年齡不大卻長得著急的那種面相。

回到財務部，聽到其他人議論，說那人姓馬，是從外單位調來的。有人說，那個小馬既有學歷又有能力，工作經驗豐富，以後的發展大有前途。

報到之後，我被安排進總公司下屬的一家小公司。兩三個月後，看見樓下經營部新加了一張桌子，桌前坐了一個人，正是那個長著八字眉的人。這會兒，他那八字眉舒展了，圓乎乎的臉像一朵團團綻放的菊花，樂呵呵地跟旁人說話。沒想到，這匹「馬」也調到小公司來了。

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秋天，小公司主辦了一場產品研討會，我跟他都是會務組成員——他那時已成為經營部的馬經理，經常帶著助手出差簽合同。會議結束後，會務組帶領參會代表去不遠處的一座大山旅遊。在山上，四、五十人的隊伍拉得很長，稀稀拉拉走散了，我跟另一個女孩瑾瑾與馬經理走在後面壓陣。途中，看到有賣竹子做的面具，我覺得好玩，想買一個，小販要十元兩個，一個不買。馬經理說可以跟我拼湊，兩人各買一個，他帶回去給女兒玩。沒走多遠，又看見賣竹筆筒的，還是兩個才賣，我回頭去找馬經理，他說：「幸兒啊，不能再跟你合買了，我女兒太小，這筆筒她用不上啊。」

我這才知道人家跟我合買是出於情誼，他的女兒未見得會喜歡那個竹面具。而他叫我那一聲「幸兒」，倒像從小到大熟識的北方朋友對我的稱呼，自動帶上了兒化音。

在山上，我漸漸瞭解他，他天生老大哥氣質，有事時排憂解難，沒事時愛開玩笑。我們都愛跟他聊天，他見識廣多，談吐風趣，為人隨和厚道。

「出差時間太長，我們會買一隻活雞，讓路邊小餐館的老闆娘給我們殺了做了。我就站在灶台邊，假裝跟她說話，看著她炒，我要是不盯著，一隻雞炒出來只有半隻了。有時候，我叫老闆娘把雞切好了，我自己來炒，味道不比她做得差……」

「有一次在山東坐長途汽車，我旁邊是一個清秀的女孩。她說她是日本人，名叫大田方子。她中文說得不錯，問我武松的老家清河是不是在附近。她回國以後，我買了一套《水滸傳》給她寄去……」

「夏天天亮得早，我看錯了時間，早起床一個小時。我先把女兒送到學校，然後騎車去上班，我還納悶呢，怎麼街上空蕩蕩的沒什麼人哪？結果，害我女兒傻乎乎在教室門口站了一個小時。」

這樣的事，他都是嘻嘻哈哈當作笑話講給我們聽。

他像老馬識途一樣，人情世故他知曉，人生道理他懂得，從不憤世嫉俗，從不怨天尤人，好像生活本就該如此，而生活中也沒什麼困難是過不去的。他總能從單調、壓抑的現實中找到樂趣。那一次會議之後，我的收穫就是把馬經理當成了老馬哥。

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我在小公司的幾年經歷並不愉快。雖然是公司體制，卻像一個封建莊園，實施著家長式的領導和管理。家長一手遮天，任人唯親，員工的獨立人格和自主意志漸漸喪失，唯唯諾諾、阿諛奉承成為生存的首要原則。在家長領導的統治下，各個部門有能力、有技術的人漸漸調出去了，公司從成立之初的欣欣向榮，逐漸走向衰敗，頹喪氣象一年勝似一年。

老馬哥在經營部，跟家長領導打交道最多，他卻一直不卑不亢、腰板挺直。每年小公司的合同要靠他們經營部的人出去簽訂，他憑著工作業績成了家長領導倚重的人，他也還是不遠不近，外圓內方。家長領導看他和氣，屢次把憑裙帶關係調來的新人塞給他做助手，「裙帶關係」文不會看合同、武不會下工地，唯一會的就是請客吃飯。老馬哥雖然對小公司的形勢洞若觀火，卻心平氣和，手頭的工作照舊兢兢業業做著，不像我度日如年，焦躁難耐。

有一陣，家長領導心血來潮，午休時禁止任何人停留在公司，百餘名員工吃完午飯便無處可去。我因準備考研，偷偷留在辦公室裡看書學習，從視窗望見老馬哥，喊他下午上班時幫我帶點食物回來。這一聲喊，被家長領導聽見，喝問是誰躲在辦公室不出來。老馬哥急中生智，報出某裙帶關係的名字，幫我躲過一劫。

在滿天陰霾的季節，在一個個燠熱的日子裡，我時常鬱悶、沮喪、悲觀，覺得一輩子會毀在這封建莊園裡。老馬哥風塵僕僕出差回來，又馬不停蹄地出差去，還能見縫插針地勸我：「你要是這麼想，就降低了自己的品格，憑什麼別人能毀了你一輩子？」

我調出了小公司，沒多久在總公司大樓外碰見老馬哥。他告訴我，在我調離後一個月，他也從小公司調至總公司的經營部。我終於明白幾年來老馬哥和我一樣呼吸著令人窒息的空氣。我跟他站在向陽背風的牆根下，說了半天話，有患難與共的惺惺相惜。

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老馬哥的口音和腔調不南不北不東不西，是那種來自五湖四海的人群雜居而生的大院口音。他說他父母的單位隸屬於核工業部211廠。211廠位於青海東部藏族自治州海晏縣的金銀灘草原，是在一望無際的草原與戈壁上憑空建立起來的核工業研製、試驗和生產基地，中國 第一顆原子彈、氫彈都在那裡誕生。冷戰時期，受到美國和蘇聯兩面夾擊，中國必須研發自己的核武器，以抗衡大國的核武威懾。在211廠工作的，都是中國最優秀的科學家、技術人員、工人和軍人，他們從人煙稠密的東部去天荒地遠的大西北工作幾十年，是需要些犧牲精神的。冷戰結束後，核設施退役，工廠撤銷，其遺址經批准改設為西海鎮，被稱作中國原子城。那些為核工業奉獻了青春的職工們輾轉分配回內地安置。

原來老馬哥小時候跟我有同樣的命運，怪不得我跟他沒什麼生分感、違和感。我父母的研究所隸屬電子工業部，在同樣的時代背景下，從北京遷到秦嶺山區。與211廠的結局不同，我們的研究所在冷戰後整個從陝西遷回東部，變成現在的總公司。

老馬哥一家人都有讓人舒適、讓人親近的氣質。偶爾一次我跟老馬哥幾個人外出公幹，工作地點離他家不遠，於是去老馬哥家小坐。那時他們住在玉玲姐廠裡的職工宿舍。我沒想到的是老馬哥住那麼遠，每天上下班騎車各要一個小時。那天到時已近下班時間，不值得再回公司，我們一致勸他留下。玉玲姐笑道：「不回去了？你今天早到家，那就負責做晚飯吧。」

老馬哥是會做飯的體貼男人，只是平常總要出差，家裡家外都是玉玲姐在操持。老馬哥教過我怎麼做炸肉丸，說把煮過的麵條斬斷，拌進肉餡裡，炸出的丸子外焦裡嫩。

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老馬哥調到總公司後，事業蒸蒸日上，升為總公司經營部的負責人，要簽的合同更多，金額更大，人也更忙碌了。

我則去研究生院讀書、出國研修、移民，越走越遠。等有機會舊地重遊回總公司，老馬哥就像娘家人一樣接待我，帶我去日新月異的各部門參觀，中午留我在總公司食堂自辦的餐廳吃飯。

他一家搬到總公司附近的西園新村住，女兒小桐也長大了。老馬哥考慮是否送孩子出國留學。我深知出國的甘苦，跟老馬哥說：「出國以後，一家人從此再難見面，看你捨得還是捨不得。」

此事他沒再提過，小桐得以留在他們身邊。隨著中國的經濟高速發展，老馬哥一家也有各種好消息：買了車、換了更大的住房、自駕回青海旅遊、小桐工作了……。

好幾次我回國，尚未跟老馬哥聯絡，就意外碰到他們。一次是我跟妹妹在超市買東西，小桐和媽媽先看見我們，主動上來喊我；另一次我們去銀行辦事，老馬哥遠遠看見我們便趕過來。每次都如娘家老哥一樣，邀請我們去吃飯，大的小的禮物都要給我。在餐館，他給我們各叫了一客昂貴的干貝雪蛤羹，每人面前一只酒精爐文火燉著。他自己卻不吃，因常年出差接待客戶，他對餐館的飯菜毫無食欲，看一眼就飽了。

他太累了，工作太多，出差太多，飲食起居長期不正常。

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老馬哥離開兩三年了，他的名字還在我的通訊錄裡。我一張張翻看幾年來他在社交平台發送的照片，無法想像，回國之後我再也見不到他了，沒有人再呵呵哈哈地帶我們去吃飯。或許，老馬哥只是去了另一個宇宙，不能回來而已。在我父親之後，老馬哥再一次去除了我對另一個宇宙的恐懼，那裡不會是冰冷黑暗的，因為我們有親人在那邊。（寄自紐約）