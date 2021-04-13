何小芬∕圖

雪莉是我在威斯康辛大學教育 系任教時的同事。基於「老鳥帶菜鳥」的傳統，系主任委託她輔導我這名新進的「菜鳥教授」，我稱她為老大姊。她對我和家人在生活上給予諸多照顧，對我的工作多方指點，並分享經驗。雪莉的人脈廣闊，消息靈通。她總是慷慨地為我引薦她的朋友，幫忙建立社交圈，還引導我去從事相關領域中最新的學術研究。

那一年我負責督導實習教師。作為新手的我感到戒慎恐懼。每周要開數小時的車，去各個學區訪查每一位實習生。藉此，我可以去深入了解美國 公立學校的制度與運作，同時盡力給學生們提供指導與幫助。然而大學教育系統與公立學校有許多需要磨合的地方，幸好有雪莉從旁輔佐，我得以快速適應新環境，對工作駕輕就熟。

在我的實習生中，提姆被分派到一個小學三年級的班，跟隨該班導師珍妮做教學實習。在最初數周，珍妮對提姆的表現甚為嘉許，稱讚他是個稱職的好老師。突然一個周末，我收到珍妮的電子郵件，她沒有細說原委，只是強烈要求我立即把提姆從她的班級撤換。頓時，我開始緊張，左思右想，揣測各種可能，心情七上八下。我急於了解情況，幾度用電話與電郵聯絡，珍妮都沒有回應。最後我只好聯絡提姆。他好像也是一頭霧水，不清楚發生何事。他說在周五放學時，珍妮還跟他有說有笑地互道下周見。

當我周一進入系辦公室，秘書立即通知我說系主任約見。原來，系上的同事菲利浦前去告狀，說我不尊重學區老師珍妮，且背著該老師與實習教師說三道四。當我把所知道的情況跟系主任陳述後，系主任安慰我說他會調查清楚，不會讓我平白背黑鍋。然而，菲利浦堅持要求在系上閉門會議裡，成立一個委員會，由數位資深教授對我進行調查監督。

我的心情沉重，頗感委屈。無端惹來一場麻煩，不知該如何解決。我這新人，初來乍到，人生地不熟，又是系裡唯一的亞裔 ，尚未獲得「終身職位（Tenure）」的護身符，只能任人欺負。我很擔心這種不公平的處置對我的年度考核帶來一定的負面影響，乃至有可能會造成我丟失工作。難道這就是常聽說的白人對亞裔的歧視？

雪莉在第一時間主動找我詢問以便了解狀況。她覺得事有蹊蹺，為何菲利浦會比我這個當事人更早知道情況。她囑咐我要格外小心，切莫輕舉妄動。至此，我才得知菲利浦是前任系主任，也是系上素有臭名的惡勢力，曾多次欺壓新來的教授，並非是針對我的亞裔背景。

之後雪莉猶如偵探般開始私下尋訪調查。她辦事積極，講求效率，沒幾天便查得水落石出，真相大白。原來，那使君有婦的菲利浦和羅敷有夫的珍妮有不正當的曖昧關係，卻被提姆在無意中撞見。我在不知情又沒經驗的情況下，出於心急，聯絡不上珍妮，轉而聯絡提姆，以至於犯了他們的大忌。菲利浦欲將我去之而後快，便先下手為強。

為了避免把事情鬧得不可收拾，雪莉與菲利浦和調查委員們私下溝通，曉以大義，撤銷對我的調查。提姆被安排到另一所學校去實習。由於有雪莉的介入，菲利浦也從此對我不再刁難。我對他則是敬而遠之。

在美國大學裡，外籍教授們經常遇到的麻煩是某些美國學生強勢地挑釁。雪莉有先見之明，告訴我在教學上，不僅要有豐富且生動有趣的教材及教學活動，還要與學生建立良性的溝通和互動。更重要的是，平時要做詳細的課程紀錄與教學分析，一則能規畫未來課程與研究的發展，二則以備不時之需。我的教學紀錄完備，因此，我的學生中很少有缺席或不繳作業者。

有一次，我所開的「電腦科技在教育上的應用課」來了一位新生詹姆士，是一名棒球校隊。高頭大馬的詹姆士帶著十足的傲慢，直白地跟我說他覺得電腦科技和他的未來無關。他一心只想打球，對我的課不感興趣。他甚至說上這門課就是浪費他的時間。但這是一門必修課，他不得不修。我婉言相勸。最後折衷，安排他跟我做個別專題研究，探討「電腦科技在棒球和體育上的應用」。

詹姆士還是照常來上課。可是每次出席都顯得不耐煩，有時還出言不遜，影響其他學生的上課情緒。我本著專業的態度，對他百般容忍。三周後，詹姆士不告而別，再也沒有出現，也未繳交任何功課。到了期末結算成績，我便理所當然地給出了一個「F」，把他給死當了。

本以為事情就此塵埃落定，不料，兩年後，詹姆士透過校長室及教務長辦公室，申訴要求我把他的成績由「F」改為「A」或「B」。因為他準備轉到另一所大學去打球，轉學手續規定成績單上不得有低於「B」的紀錄。

雪莉告訴我，我只要堅持原則，無須對不合理的要求妥協。她慨嘆這年輕學子沒有遠見，也不知感恩，只會一味地反叛和抗拒。如果我就此更改成績，就是對自己的專業不尊重，也是對其他的學生不公平。於是我匯集了課程綱要、作業和評分標準，和詹姆士的出缺席紀錄，對校長及教務長做出回應：拒絕更改成績。

最終，校方尊重我的決定。然而，註冊組卻接受詹姆士所提出的「醫生證明」，辯稱他當年因身體違和，所以未能完成這門課業，允許將他的成績由「F」改為「W」（Withdrawn，即是退選）。詹姆士終於成功地轉入他校。我雖然不認同註冊組的不公處置，卻很慶幸自己能堅守住基本的原則。

藉由雪莉的鼓勵和支持，我變得更有自信，開展多項課程及研究計畫，申請到足夠的經費，建立了工作團隊。我所創立的「教育科技研究班」（Educational Technology Graduate Program）變成全校最熱門、成長最快的研究班，廣獲好評。

在職場的社會大學中，有很多課堂上學不到的東西。我很慶幸能遇到雪莉這樣的良師益友。她不但是「友直、友諒、友多聞」，還一路開導呵護協助，讓我得以茁壯成長。她是我「教授生涯」中的貴人。她的教誨使我受用不盡。

雪莉是一名真誠直率又樂於助人的好教授，頗受同事及學生們的愛戴。她肯為工作而全心投入，為學術理想而鞠躬盡瘁。她有耿介的個性，愛「路見不平而拔刀相助」。可惜，雪莉是先天性糖尿病患，又有心臟及肌肉方面的問題。在我離開威斯康辛大學之後不久，便聽說她因病逝世了。每當我回顧這些年的努力與成就，總是深深感念這位老大姊對我的提攜與照顧。（寄自新澤西州）