在美國 會選擇當兒科醫師的人，都有些相同之處。兒科醫師通常比較單純，胸無大志，對錢沒什麼概念，不然不會貸款 念了四年昂貴的醫學院後，挑選薪水最低的那一科。當然也有例外，但若是想通了自己不適合兒科，這些人通常會在當住院醫師時跑去念別的科，或是乾脆不當醫師了，直接跳槽到藥廠當顧問或是去金融界撈錢。

其實當兒科醫生真的很不錯，畢竟身邊的夥伴大都是滿有良心的傢伙，個性也蠻溫和的，沒什麼太多的心機，因此上班倒是挺愉快的。唯一的遺憾是，醫院如戰場，在資源有限的考量下，醫師間有點爭吵是難免的。尤其今年因疫情的關係，之前取消了許多手術，現在得補上，便使手術房時常爆滿。而每個醫師為了爭取自己的時間，難免會發生摩擦。溫馴的兒科醫師常常是吃虧的那一方，也間接影響到兒科的病患。譬如說，放射科的醫師有時會以小孩體重不夠、麻醉太麻煩當作理由，拒絕幫忙，要求把病患轉到兒童醫院。雖然兒科醫師發起脾氣來，嗓門也蠻大的，但總是不夠權威，或許是我們不知不覺就傻傻地露出和藹的笑容，根本與別人吵不起來。

雖然兒科醫師比較溫吞，但忍氣吞聲也不是辦法，便提議找個膽子大的幫大家揚眉吐氣。但大家你看我、我看你，沒人要自願。這時，喬治舉手了。

喬治是小兒心臟科醫師，帶著眼鏡，一副斯文的樣子，看起來像大學生。看到他毛遂自薦要當我們的代表，大家反而有點不知所措。咱們這樓的兒科專科醫師，包括我自己，每個都是超級書呆子，眼鏡一個比一個厚，若是有個校園團體叫做nerd club，差不多就長得像這樣子吧。聽說喬治要自願當我們的代表時，我有點意外。通常我跟他聊天時，若我聲音稍微激昂一些，他就不好意思紅著臉，講話結結巴巴的。

兒科主任聽說有人要自願幫忙，高興地立刻賞他一個副主任的頭銜。就這樣，喬治成了大家的新主管。我們當初還有點懷疑他是否能勝任這個工作。當小兒心臟科醫師已經夠忙了，現在還得負責眾人的福利、聽大家的抱怨，不知他這份工作能做多久。

喬治一上任，馬上興奮地召集大家，討論他認為很重要的事，那就是診所的牆應該漆什麼顏色。我們當時正在會議室吃飯，聽到他的話差點噎到。喬治興高采烈地給大家看他的設計圖，希望每個房間都充滿朝氣、快樂，讓來看診的孩童有個愉快的經歷。大家雖然有點納悶，室內裝潢應該不在他負責的工作項目裡，但還是覺得他精神可嘉。

接著，喬治又給大家看他費心整理的資料，在場每個醫師的門診率、轉診的病人數目等等，都漂漂亮亮地放在電子表格上。大家可以利用這些數據，跟那些高頻率轉診的醫生進行溝通，避免不合適的轉診，讓忙碌的門診不會那麼辛苦。

我們當場佩服得五體投地。沒想到喬治那麼細心，是真的想幫大家忙。

從此之後，診所變漂亮了，大家工作也更有效率。而且，有任何問題找喬治就對了。不論是同事間的摩擦、電腦的新程式當機、門診的負荷太重，大大小小的事，他總是隨時待命，迅速地幫大家解決問題。

原來nerd也是很有魄力的。（寄自加州 ）