海格生前所畫的吊在樹上的死烏鴉。（荊棘．圖片提供）

在紀念吉爾和海格的會場上，幾十個我們都認識的朋友們聚集一室，談一些往事，緬懷這兩人的寬闊胸襟，他們的智慧和對朋友的熱忱。他們沒有孩子，親戚也遠在國外，所有的情感都給了朋友。最後人人都忍不住說：「原以為自己是他們最好的朋友，怎麼今天在座的人都這麼說呢？」大家譁然大笑，此言正是我們共同的感慨。捐心臟的父親的一席話令人動容：「我女兒的心活在吉爾身上，使我多了個兒子。現在，我的女兒又死了一次，我的兒子和女兒都沒有了。」說得大家淚下沾襟。

禽婁當然沒參加悼念會，大家也不提他的名字。我們也認識禽婁的。一次，大夥坐遊艇去墨西哥灣，禽婁和他的母親也來參加。我們十二人一桌進餐，大家都爭著說笑話，只有禽婁用一對小眼睛盯著人看，不發一言；這個矮小粗壯的義大利 裔人長得頗像拿破崙，常使我聯想到義大利的黑幫。有次接連兩天不見他來進餐，與他同住船艙的母親直搖頭，說自從我們一起去看晚間節目之後他就失蹤了。他再出現時旁邊跟著前晚演奏小提琴的俄國美女；禽婁仍然沒說話，小提琴手倒是大方親切，說禽婁邀請她去新墨西哥，她會來拜訪我們。禽婁的手段如此高超，我們都佩服得五體投地。吉爾暗地說，禽婁嗜性成癮，每周末都要去墨西哥找妓女。

有一陣我家農場的烏鴉多得成災，牠們白天到外地找食物，晚上就在屋後的樹叢過夜。烏鴉是非常聰明的社會動物，喜歡彼此談天說地，唧唧喳喳地好像在交換當天的見聞。黃昏時牠們群體飛回來，先在我家核桃 園各撿一顆胡桃，然後飛到住屋的平頂上竭力啄破硬殼以便吃核桃肉。胡桃殼不易打碎，就在平頂上滾動不息。你能想像幾百顆胡桃同時在屋頂滾動的聲音嗎？這就像子彈在你身邊連續爆炸，或是火車頭向你衝過來。每天黃昏，把我弄得要發瘋，我的先生出差國外，我只有向吉爾求救，要他來朝天打兩槍，嚇唬嚇唬這些狂妄的烏鴉。

出現在我家的吉爾和禽婁，全副衣裝、配備整齊，一人一支來福槍。他們二話不說，到外面高吼一聲，立刻有幾隻烏鴉從屋頂飛起來。他們倆同時舉槍射擊，兩隻倒楣的烏鴉應聲落地，其他的也一起尖叫起來，像一股黑煙般從屋頂起飛。吉爾把他打死的鳥丟到屋頂，禽婁也把他打死的掛在樹上。烏鴉在天空反覆旋轉，驚慌地嘶喊不絕，經過相當的一段時間才全體撤離，此後再不出現我家農場。

樹上那隻鳥鴉一直掛在那裡。海格有次來我家玩，被黃昏臨暮裡的死鳥感動，拍了張相片，回去畫了張水彩。海格退休後專事繪畫，在當地的藝術界很有點名氣。在吉爾和海格的紀念會結束後，親友收拾遺物，便把這張油畫送給我們。

我們把這張油畫掛在走道，每看到它就想起海格和吉爾。我覺得這張畫像是個謎語，其中很可能隱藏玄機——被禽婁殺死後掛在樹上的烏鴉，為什麼海格會感興趣？她有預感，自己會像烏鴉一樣被禽婁殺害嗎？她會不會有什麼事要告訴我？我沉思再三，突然心生一計，到房後去尋找他們槍殺烏鴉的子彈外殼。

好傢伙！居然兩顆子彈外殼還在那裡！我最愛看電視裡的法醫調查，看得很有心得，知道不能把自己的指紋留下，於是小心地用手巾把它們撿起，放在塑膠袋裡，然後去找負責這件凶殺案的警探。我告訴他，這兩個外殼中有一個是禽婁的，如果禽婁殺害那三人也是用的同一支槍的話，那麼那凶案現場的三個子彈外殼會和這個符合。警探的眼睛亮起來，立刻就把這五顆子彈殼送到FBI的實驗室。兩周後，警探打電話告訴我：「好消息，禽婁殺人和殺烏鴉用的是同一支來福槍，這證明禽婁是凶手。但是這件案子太大，禽婁又狡猾，我們必須有更緊密的鐵證，譬如一定要找到那支來福槍。你千萬不要洩露消息，不能讓禽婁有防備，我們會二十四小時監視禽婁，他遲早必露馬腳。」

三年的時間過去，就在大家不斷埋怨警方的疏忽時，這件凶案突然直轉急下，出現曙光。禽婁因越州界販賣槍支而被捕入獄，員警趁機進入他的居屋搜查，找到大量的子彈和槍支，但是並沒找到行凶的來福槍。禽婁的夥伴又因販毒被抓，在警方威迫利誘之下，作了污點證人，他承認是他開車陪禽婁等吉爾他們回家，然後禽婁一人從車房進入，他聽到三次槍彈響聲。禽婁回到汽車後告訴他殺了三人，還說槍彈打破頭顱的聲音真過癮，是天下最好聽的音響。他們在黑夜開車到沙漠中的公園，把禽婁染血的衣服燒了，把槍丟進化糞池。警探於是馬上去挖掘，居然找到完好無缺的來福槍。另一個禽婁的嘍囉也被抓到，承認是他在禽婁母親住屋附近用禽婁的信用卡租了錄影帶、買啤酒，簽了禽婁的名字。這件案子的審判在當地轟動一時，因為證據確鑿，即使禽婁自稱無罪，法官迅速地判定禽婁是預謀犯罪的一級謀殺罪，因新墨西哥州 已廢除死刑，他被判無期徒刑，永不得早釋。

禽婁將在監牢老化、腐爛和死亡，大家總算出了口氣，感到公道尚在人間，然而這再也無法喚回海格、吉爾和皮特。相冊裡盡是我們同遊世界的影像，腦中不時響起交心的對話，那幅烏鴉之死的水彩畫現在掛在我們家中走道的牆上，提醒我們這個悲劇並不是幻象。

在那個晚霞漫天的時分，死去的烏鴉孤單地掛在枯枝之上，是否使海格意識到生命短暫得無法挽救？或預感自己即將如烏鴉般被禽婁殺害？是海格的這幅畫給了我靈感，也成了解開這件謀殺案的線索。它是否還隱藏了什麼寓言？告訴我們這個瘋狂的悲劇有什麼意義。

回想起來，如果不是吉爾和海格不想死在新墨西哥，就不會要遷居巴拿馬；如果不是急於在巴拿馬蓋房子，就不會這麼緊逼禽婁還錢；如果不是緊逼禽婁還債，也許就不會遭到他殺害。就因不想死在新墨西哥，他們最後卻仍慘死在那裡。這麼多的「如果不是」都如上天注定，人力無能扭轉。世間因果糾纏無解，令人長嘆。（下）（寄自加州）