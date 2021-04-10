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1張圖：全美新冠破56萬死 1億7883萬人已打疫苗

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

阿里巴巴

李志傑

這不是童話故事，是我給馬德里周末市集取的名字。不管它叫跳蚤市場，或海盜市場。總之一聽就知道是個龍蛇雜處的地方，看熱鬧去挖寶，它就分散在捷運lation站旁的公園、廣場、老街道之間。

上回在騎樓一角見得一個骨董手風琴，一摺摺的老皮革風箱仍反射著柔潤的光澤，乳白的象牙琴鍵帶著一排排銀閃閃的小按鈕，悠揚的琴聲仍令人流連忘返。常有在破銅爛鐵堆裡挖寶的收藏家，專找燒炭的老熨斗。烏黑的船型鐵斗和陳舊的木把，配上亮晶晶的黃銅護手，件件都是歲月留下的藝術珍品，

近幾年擺攤的外國移民越來越多，除了賣木雕獸皮的非洲人、就屬賣手工皮件、衣服的阿拉伯人最多。也常見的是熱情的吉普賽姑娘捧著玫瑰，穿梭在街頭藝人間。老市集越發有了異國的風情。

一個風和日麗的早晨，一如往常人潮如織，市集熙熙攘攘充滿了活力。一個莽撞的少年，迎面掉了一地零錢，他急忙擋住了我彎下腰去撿。四面圍上來了一群看熱鬧的遊人。蹲著的少年拍拍我小腿要我抬腳。撿完錢起身朝我滿意地笑笑轉身離開。我下意識低頭摸了摸褲兜，完了！皮夾不見了！再抬頭哪還有少年的蹤影。一旁攤位有個留著白山羊鬍的阿拉伯老人，正目不轉睛盯著這一幕。我拋去詢問的眼神，他卻無奈地嘆了口氣，搖頭移開了目光。

次日亂哄哄的警局裡，焦慮的觀光客填寫著表格、打著電話，等著在紙箱中翻找屬於自己的皮夾，那些空空的皮囊全是前晚清潔隊員送回來的。

又是個舒適的早晨，溫暖的陽光灑在了雄偉的蘇菲亞美術館前。突然嘩啦有人掉了一地銅板！不過這回皮夾已穩當地在上衣內袋。我推開老婆，高喊「Cuidado！」（西語小心的意思。）混亂中好幾個皮膚黝黑像是看熱鬧的年輕人，瞬間朝四面一哄而散，消失在不同的街角。花圃旁兩個看報的中年人，似乎有些不悅地摺起報紙，左右看看站起身，壓低了帽沿人模人樣地離開石凳。

陽光下幾隻鴿子拍著翅膀，爭啄著老婦人拋出的麵包屑。偌大的廣場一下子變得空空蕩蕩。

觀光 美術館 捷運

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