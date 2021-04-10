在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

十五年前一個夜晚， 史蒂夫突然從新墨西哥州 打電話來：「剛看到晚間十點的新聞，山景巷出現三個被槍殺的屍體……我好擔心，吉爾和海格不是山景巷唯一的一家嗎？可是三個屍首？……你們上次和他們聯絡是什麼時候？」

「上周還通過電話，他們預備下周末到加州來和我們共度復活節。」我順口這麼回答，腦筋還未能意會到他的意思。掛了電話後，我才越想越不安，想起皮特來——住在本地的皮特不是這兩天要去吉爾他們家嗎？

不顧已是半夜，我給蘇珊打了個電話，問她，皮特在家嗎？

「哦！皮特前天下午就到了新墨西哥州，海格和吉爾到機場接他，到家後還來了電話。有什麼事嗎？」蘇珊平靜地說。我的心驟然緊縮，我怎麼告訴蘇珊那電話裡可能就是皮爾最後的聲音？

次日當地的報紙以頭條新聞登出，這個沉寂的大學城二十幾年來最大的凶殺案。因為還沒通知到亡者的家屬，所以還沒宣布三個被害者的名字。史蒂夫又來電話，說死者的確是吉爾和海蒂，可是那第三名死者呢？我這才告訴他皮特不幸趕去赴死的事。

連著幾天，朋友之間彼此傳遞訊息，再加上報章的報導，拼湊出了一個悲慘的情節：禽婁是當地的建築包工，曾為吉爾修建和管理公寓。他欠了吉爾不少錢，他們已經打了很久的官司了。其間禽婁還反過來告吉爾，在法庭中糾纏不清。去年法院判定禽婁該還錢，禽婁就立刻宣布破產，以無力賠贘又拖了一陣。現在法庭終於作了最後判決，要拍賣禽婁的房產來還債。這筆錢皮特也有一份，所以他趕來參加法庭拍賣。開庭的那天上午，禽婁準時出庭，卻不見其他三人的身影。律師覺得不妙，因為開庭的前天下午還和吉爾談過出庭的細節，就叫法警去吉爾家查看。法警看到車門大開，吉爾和海格在廚房被正面槍殺。皮特一定是聽到槍聲而躲到客房浴室中，但也在那兒被凶手殺害。凶手顯然是個慣用槍枝的高手，也熟悉吉爾的房子，在犯罪現場沒有留下任何蛛絲馬跡。

驚愕之中，大家的手都指向禽婁，深信他就是殺害這三人的凶手。禽婁的背景複雜，有黑社會的關係，又是新墨西哥州來福槍協會會長。我們都勸過吉爾別和他來往，可是吉爾豪爽愛交朋友，交往遍及三教九流，毫不防備禽婁。警方說禽婁是「有關係的人」，把他關了一天。但之後發現出事之時他置身七十里外母親的家，曾經租了錄影帶，買了啤酒，都有收據實證，只好又把他放了。這案件在當地轟動一陣之後，慢慢煙消雲散，過了三年再無消息，好像警方都已經忘了這件未破的懸案。

海格是德國人，深通德語和法語。而吉爾是加拿大英法雙語人，他們倆在加州大學 研究所結識，後來結伴到明尼蘇達大學讀語音學，雙雙得到博士學位後，到原住民保留區為他們制訂文法和語言。皮特是他們在明尼蘇達大學的同學，後來一直在玻璃工廠做事。1974年我們搬到新墨西哥州，在州立大學教書，吉爾和海格也同時搬來，海格做了外語系教授。因為夫婦不能在同系任教的陋習，吉爾就在小城做了房地產開發商，工餘在工學院不眠不休地研究引擎，曾經得到兩項專利。我們那時開始互相認識，只是要到吉爾換心之後，才成為好友。

1985年春季，吉爾的心臟突然衰竭，一向精力過剩的他變得氣若游絲，如無心臟移植隨時會走。他們在北部專事移植心臟的醫院旁租了房子，度日如年地在那兒等待捐贈出來的心臟。在最緊急的關頭，猶如流星降落般，一顆心臟從天而下。那天幾個高中學生正興高采烈地飛車去參加畢業舞會，還沒到舞會現場就在鄉村小路翻了車，一位少女受了重傷，死在醫院。她的駕駛執照上注明是器官捐助人，醫院就把她的心臟取出，用飛機運到移植心臟的醫院；在那兒，收到通知的吉爾已經上了手術台，等待這十八歲少女最珍貴的禮物。

手術十分成功，吉爾得以重生，以後一直很健康。他始終不忘這份大恩典，找到少女的父母，發現他們只有這個獨生女，不顧這對父母和他年紀相仿，吉爾求他們收他做兒子。他們號啕大哭地互相緊緊擁抱。從此來往頻繁，親密如一家人。

換了心臟的吉爾對人生有了新的領悟，注意運動和保健，對人類對世界更加關切，決心要把每一天都過得振奮有意義。他不再不眠不休地工作，開始實現他和海格要到世界旅遊的夢想。我們年紀相近，均具博士學位，都在1974年結婚，雖然成長中的文化背景截然不同，卻有共同的興趣和世界觀。他倆精通歐洲語言，包括西班牙語；我的另一半懂些印度和非洲語，也能說點德文和荷蘭語。只有我的語言能力最差，但是也只有我一人懂中文。我們四人就自然而然地成了悠遊世界的好夥伴。

以香港為中心，我們去了東南亞各國，包括泰國、印尼、香港、馬來西亞、新加坡和斯里蘭卡等地。我們去秘魯探訪馬丘比丘遺跡，走過印加古道，坐郵輪經智利、與巴塔哥尼亞的冰山擦身而過。在極南的小城烏斯懷亞我們遙望南極，繞過狂風暴雨的合恩角，再順阿根廷東部而上到布宜諾市。再往北走，去看阿根廷、巴拉圭和巴西相交處的伊瓜蘇大瀑布。我們又在澳洲自由行，從雪梨、墨爾本到凱恩附近的大堡礁浮潛，順道去了紐西蘭，拜訪原住民的村落。然後我們飛去斐濟和所羅門島，在一個珊瑚礁島上住了一周，整天游泳浮潛，過了一生中最快樂的日子。

我們兩家有同樣的四輪越野車，後面拖個一模一樣的拖車，有時還在車頂放只獨木舟，就這樣遊遍美國 西部的國家公園。我們甚至還開車到加拿大西部落磯山，從湖泊區一路露營到溫哥華，然後乘渡船出海到溫哥華島，在群島露營、划船和野行。墨西哥就在我們的南疆，是最適合四輪越野的地方，我們深入其内陸鄉鎮，下降到有墨西哥大峽谷之稱的銅谷谷底，拜訪當地原住民。

我們當然也有許多驚險遭遇，曾開進沒有路的河床，陷入進退不得的峭壁，在荒野爆了車胎斷了鋼杆。在溫哥華島上，我們曾面對高大的黑熊——好在牠忙著吃黑莓，顧不得吃我們。有次我們困在墨西哥山嵐之中，在漆黑的夜裡找不到可歇息之地，好不容易碰到一塊可停車的平地，倒在車後，門都沒關就睡著了。次晨有粗糙粘溼的東西在臉上刷啊刷，張開眼睛只見龐然巨獸正在舔我們的臉，本能地大呼救命！這下把兩隻純良馴善的牛給嚇跑了，也把我們的同伴笑彎了腰。到了下個村落，村民聽到我們過夜的地方，嘖嘖稱奇，說我們命大。原來那塊平地是毒販運毒的直升機場。

在吉爾生前最後幾年，他開始對乾旱的沙漠發生厭倦，一再說他不要死在新墨西哥州。他本來就酷愛水上運動，從游泳、滑水、衝浪到深海潛水，無一不精，所以想搬去氣候溫和又有海岸的地方。我們好幾次陪同他們去探索夏威夷諸島、巴拿馬和哥斯大黎加。他們最後看中了巴拿馬西部的「花城」——那個在雨林中花開遍地的小城，四季溫和如春，離優美的沙灘和海岸也很近，的確是個理想的世外桃源。他們當下買了土地，辦了移民，再三慫恿我們跟他們一起搬去度餘年。我們的孩子在美國，不願住在遙遠的外國，所以惋惜地拒絕了。他們買的一片山地風景極佳，可以蓋八棟大房子，他們希望好朋友們都搬去，頻頻對我們說：「等你們看到建好的房子有多麼美麗，一定會搬來的；我們房子旁邊的這塊風水寶地就為你們保留。」

之後，我們搬到南加州兒子旁邊，他們則年年去「花城」作蓋房子的準備，只等禽婁還錢就可開工。

（上）（寄自加州）