在沉默中爆發——悼念亞特蘭大遇害者燭光守夜活動記

會場中，點燃的蠟燭被排成心型，旁邊放著《時代》周刊封面，上面是一位亞裔女子，目光透出沉著和堅韌。封面的標題是：我們不再沉默。（思南．圖片提供）

2021年3月16日，一名持槍男子闖入亞特蘭大三家SPA， 槍殺八人，其中六名是亞裔 女子。這個事件在亞裔社區中引起了巨大反響。疫情 期間，針對亞裔的犯罪活動日益猖獗，華人 人心惶惶。為此美國華人聯合會（UCA）決定與各地華人及亞裔組織一起，鼓勵和協調美國各城市在三月二十日晚上，發起燭光悼念守夜活動，紀念逝去的無辜生命，呼籲社會廣泛關注針對亞裔的仇視和犯罪，號召民眾向仇恨和犯罪宣戰。

千橡市的幾位熱心社區事務的華人商議，決定響應這個活動，在千橡市發起聚會邀請，在市政府前面的草坪，舉行燭光悼念活動。籌備時預計有一百人參加，後來有四百多人到場，其中有華裔也有韓裔，非裔和白人。組織者們準備了一百支蠟燭和鮮花。後來人越來越多，最後只能一家給一支蠟燭和鮮花。媒體表示關注，到場的有當地的報紙Acorn、ABC現場直播，以及世界日報的記者，員警也派出了三輛警車來維護秩序。

活動晚上七點開始。在街上、在公園裡，到處是手持標語神情肅穆的亞裔孩子。標語上面寫著：「停止種族暴力，終止對亞裔的暴力，停止對亞裔的仇視。」不少成年人手持著花和蠟燭在聚集。在會場中心，點燃的蠟燭被排成心型，旁邊放著《時代》周刊的封面，上面是一位亞裔女子，目光透出沉著和堅韌。封面的標題是：我們不再沉默。

其中最讓人動容的是一個六年級女孩子的分享。她分享了疫情開始後，放假的前一周，她在學校中被同學用腳踢，有的同學叫她「中國病毒」。孩子用發抖的聲音來講述她的遭遇，邊說邊哭。

這樣的例子不勝枚舉。一名當地華人女子開車在路上，經過在路邊站立的女人時，那女人張牙舞爪地向她吼叫。有一個中文老師帶著她的孩子在社區游泳池游泳，泳池裡一個白種老婦人對她說，她應該帶孩子去另外一個泳池。中文老師平靜而堅決地說：「我要在這裡游泳，因為這是我的社區。」那個老婦人隨即離開。還有一位中國女子在國家公園排隊結帳時，看見有個人插隊，就請他排隊，他卻說：「滾回你的國家去！」更有甚者，就在燭光守夜活動進行過程中，面對舉著牌子的亞裔孩子們，也有路過的司機開窗對他們吼叫。

當我問及一位活動組織者的感想時，她說：「當我們受到不公正待遇時，我們常覺得這是我們個人的遭遇，可是聽了這些分享，讓人覺得這是一個普遍存在的問題。我們在這裡發聲，主要是為了孩子，讓他們懂得人跟人之間應該彼此尊重，當受到不公正待遇的時候就應該站出來，為自己發聲。」

我在任教的高中跟學生們也展開了這個話題的討論。上網課時，我的十六個學生中有一半是亞裔學生。我問他們有沒有因為是亞裔而受到歧視。在螢幕上，我看到的是一張張單純的笑臉。我想也許在這個城市中並沒有這樣的事件。可是下課後有一個華裔女生留了下來跟我談，她說她的妹妹不久前跟員警說話的時候，員警起初不予理睬，後來就衝著她咳嗽。她說：「自從疫情開始後，我在超市購物的時候，常常會有白人男子對我咳嗽。也曾經有同學說，要不是我長著中國人的眼睛，會比較漂亮。今年我申請大學收到一些大學的錄取信，有的同學說就是因為我是亞裔，學校才錄取了我。」

我問她：「當你被這樣對待時，你如何做呢？」她說：「我就是忍著。」我說：「悶在心裡會生病的。你要站出來發聲。」她說：「我以後要去當律師，就是要站出來幫華人說話。」我看到淚水在她眼眶裡滾動著。她的這些遭遇一直埋在心裡，從來都不曾跟人提過。她說：「我的父母覺得這些都是小事，可是，對我們學生來說，學校就是我的整個世界啊！」

近百年前，魯迅先生在〈紀念劉和珍君〉的一文中，留下了這樣的一段文字：「沉默啊沉默，不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」爆發或是滅亡，是現今每一個美國亞裔的抉擇。

然而，爆發並不是終極的目的。在為不公平待遇發聲的同時，我們也需要在社區為華人樹立正面的形象，用實際的行動贏得尊重和認可。在疫情期間，很多華人團體募捐集資，為當地醫院和社區提供口罩和防護用品。其中可圈可點的是橡樹公園學區的華人家長，他們在這個社區行了很多善舉，包括組織春節晚會向社區展示華人文化，為學校的各項活動募捐，為火災遇難家庭和消防局募捐，在疫情期間，為社區免費分發口罩。在亞特蘭大槍殺事件之後，他們提醒學區的領導給社區家長發信，反對對亞裔的暴力和歧視，並提供管道幫助受害人舉報，並給受害人提供幫助。

從十九世紀中葉到現在，在美華人走過一段漫長的路，為我們的生存，為子女受教育的權利，為人的尊嚴而戰。今天，時代又一次把華人推到了風口浪尖，雖然個人的力量微不足道，但是，只要同心，我們就可以站出來為華人發聲，改變社會對華人的刻板印象，為我們的孩子創造一個美好的未來。你願意成為這個大工程的一分子嗎？

（寄自加州）