「人生不相見，動如參與商。今夕復何夕，共此燈燭光。」——杜甫〈贈衛八處士〉

從小到大，朋友不多，幸運的是每個階段總有幾個知心朋友可以分享生命裡的喜怒哀樂。然而，朋友就像生命裡出現過的星星，有些失去座標再也找不著；有些卻還在星座圖上，一抬頭就可以望見，永遠在我的夜空中閃耀。

瑜，就是最亮的那一顆星。

我們是在青春燦爛的高中時期相遇的。剛考上明星女中的我，每天坐公車越過大橋，搖搖晃晃地來到總統府旁的學校，有種鄉下人進城的感覺。學校裡，高手來自四面八方，有會彈鋼琴的；會打網球的；英文比中文還好的；數學比英文還好的；也有長得高又漂亮的；還有長得高又漂亮、個性又好的……，不小心在走廊上撞到人，我都害怕自己是不是撞到某個冠軍優勝。第一次段考成績給我相當程度的打擊，還好有學姊的關心照顧，日子就在有點累又不會太累的心情中度過。

學校有個不成文的傳統，凡是各項競賽的前三名，都會被網羅去學校的田徑隊。從小學就喜歡跑步、也跑得不慢的我，就這樣順理成章地被拉進田徑校隊。瑜，也是這樣被拉進了校隊，剛好被分到和我同一組，作八百和一千五百公尺中長跑的練習。

一開始的友誼是帶點競爭意識的。每天的練習，我們總會被分到一起。有時候我超過她一圈，有時候她領先我直到結束。幾秒鐘的差距，造成我們的距離。然而上了高二，我們同樣選擇第二類組，教室就在隔壁的我們開始熟稔起來。大學聯考逼近的高三生活極其苦悶，每天背著重重的書包上學，數著天上的星星回家。當時，我不喜歡自己的長相，不喜歡自己的成績，不喜歡自己的家人，但是好喜歡一個男生。而這樣的心情，瑜都懂。我心裡解不開的煩惱，她總是一針見血地指出盲點；而無端低落的情緒，也可以靠她的笑話振作。我們喜歡把腳伸出教室的窗台邊晃盪著，希望把那些煩惱和苦悶晃盪出生活之外。午餐時，我們常交換便當裡的菜，我吃她爸爸幫她準備的雞腿，她吃早上我大姊炒的新鮮青菜。兩人頭髮剪得短短的，穿著運動短褲走路大搖大擺的，我們不像姊妹，倒像一對難兄難弟。

後來我們沒有上同一所大學，然而友情並不會因此而有所改變。有時我去南部找她，有時她回台北聚餐。我失戀的時候，她陪我一起流淚；考研究所找工作的時候，我們互相為對方加油打氣。就這樣兩人從少女經談到媽媽經，我們終於也走到兒女成行、鬢髮蒼蒼的年紀。念書、失戀、考研究所、畢業、找工作、結婚、出國、生子、喪父……，人生的每個階段，我們彼此都沒有缺席過。

近年來，瑜回台灣 定居，我則生根加州 ，我倆就像參星和商星一樣，我的黎明升起，她才剛要睡下。生活的忙碌讓我們沒有時常聯絡，但是只要一通電話或是一則臉書 上的留言，彼此都能感受到對方的關心。我回台灣時，工作忙碌的她也會想辦法見面。一起聊生活瑣事或論國家大事。只要看到她，我就知道自己回家了。即使世界都變了，至少我們都還沒有變，就像天上的星星。（寄自加州）