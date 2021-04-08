有的老友近在咫尺，有的則遠在天涯；有的已經把你忘得一乾二凈，有的一直在想念著你。

有一種老友行蹤飄浮不定，不容易相見。賈島的詩〈尋隱者不遇〉：「松下問童子，言師採藥去。只在此山中，雲深不知處。」當時沒有手機或呼叫器，尋訪不遇只能徒呼負負。現代人比古代人幸運，訪友可預先約好。對於這種人在「雲深不知處」，甚至失聯、神隱、人間蒸發的老友，也可在互聯網上用谷歌搜尋引擎，去尋找他們行蹤的蛛絲馬跡。如找到線索，就可發電郵或簡訊聯繫。

清代學者及書法家孫星衍寫過一副對聯：「莫放春秋佳日過，最難風雨故人來。」住在遠方的老友，在古代只能「千里共嬋娟」，很難聚首見面。現代由於交通發達，即使不是專程造訪，偶爾機緣湊巧，也會有老友過境來訪，可以呼朋引伴，共敘往日情懷。我曾住洛杉磯 ，現在住矽谷 ，都是往返於太平洋兩岸的交通樞紐，遇到這種「風雨故人來」的老友，機會比其他城市多。老友過境來訪時，經常在灣區著名中餐館「大鴻福」聚餐，餐館牆上掛著多幅龍飛鳳舞的書法作品。詢問之下得知，乃開張之初由林雲大師所撰贈。其中最大一幅就寫著：「最難風雨故人來」，它成為老友們合照留念的最佳背景。

多年的老友彌足珍貴，因為青春少年的往事一去不復返，是無價之寶。古龍筆下的盜帥楚留香，神龍見首不見尾，無人知道他的身家出處、門派師承，但卻知道他有兩位肝膽相照的好朋友：胡鐵花和姬冰雁，三人常在一起回想少年時結伴偷酒喝的趣事。

當一個人回憶起少年良辰美景，大腦會分泌出一種「多巴胺」激素，藉以傳遞出快樂情緒。不過請注意：「多巴胺」（Dopamine）是快樂之源，「萊克多巴胺」（Ractopamine）卻是對人體有害的毒素。

●

「與誰為友」決定了一個人的氣質、志向、喜好。「近朱者赤，近墨者黑。」《孔子家語》云：「與善人居，如入芝蘭之室。……與不善人居，如入鮑魚之肆。」《三國演義》裡劉備對初識的人，喜歡問對方：「與誰為友？」他在三顧茅廬之前，先遇見諸葛亮好友「水鏡先生」，又結識了「走馬薦諸葛」的徐庶。三顧茅廬時，在路上又遇見諸葛亮的三位好友：博陵崔州平、穎川石廣元、汝南孟公威。後面四個人被稱為「隆中四友」。諸葛亮的好友還有龐德公、龐統叔侄二人，諸葛亮和龐統合稱「伏龍鳳雛」，水鏡先生說：「伏龍鳳雛，兩人得一，可安天下。」

因此可以說諸葛亮的成功，「朋友群組」的力量也是順水推舟的重要關鍵。

在人生旅途上所遇見的老友，如春天的奇花異卉，有時萬紫千紅、繽紛葳蕤，綻放各種光輝，散發各樣芬芳。如今縱然春天已過，風雪已來，他們在回憶裡依然風采歷歷，在目在心。

經常回憶童年少年的往事，對大腦而言是一種體操，可以常保記憶清晰、反應靈敏。也能啓發創意和想像力，對於文學、藝術、音樂等創作而言，是靈感的泉源。馬克吐溫小說《湯姆歷險記》、《頑童歷險記》生動描寫出湯姆索耶、哈克貝里芬的童年友情，被海明威譽為「美國現代文學的起點」。其中情節淵源於他在密西西比河畔的童年生活。

●

我的老友們，有四分之一在台灣，四分之一在洛杉磯，四分之一在矽谷，四分之一在世界其他各地。老友們所從事的行業、參加的活動、興趣愛好，也各有不同。我從事科技業，有科技界、學術界、工商界老友。我又參加文藝和僑社活動，有文藝界、政經界老友。此外還有各種休閒喜好，因此有歌友、茶友、棋友、球友、山友、教友等。現居的矽谷是科技中心，單是我交大電子工程系同班老友，此地就超過十人，僅次於台北。建國中學同班老友，在矽谷也有六人，加上洛杉磯也超過十人。

安居在此的老友們，定期相聚，常有餐會茶會咖啡會，或召開視訊會議 。交大老友們每個月都相約到鄰近山區去爬山，下山後繼以餐聚。建中老友們每兩周就開視訊會議，且並非「隨便聊聊」，而是有系統地輪流作專題生活報導。

理想的朋友群組，不但要互通信息、聯絡感情，最好還能提昇文藝生活層次，甚至能變化氣質、進德修業。

我和老友們生長在一個風雨飄搖的年代，一路走來，不畏艱難，努力奮鬥，經過了多少喜怒哀樂、甜酸苦辣、悲歡離合，如今總算苦盡甘來。上天終究會獎勵辛勤努力的人，多年之後，我和老友們都已經成長，許多人在自己行業中，甚至已成為大老。正如杜甫在〈秋興〉詩中所說：「同學少年多不賤，五陵裘馬自輕肥。」

二戰的太平洋聯軍統帥麥克阿瑟將軍說：「老兵不死，只是凋零。」《後漢書．馬援傳》云：「丈夫為志，窮當益堅，老當益壯。」 當以此二段話與昔日老友們共勉！（寄自加州）