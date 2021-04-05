1953年，海明威在肯亞營地時坐在餐桌旁寫作的神情。（Look雜誌攝影師NARA．攝影）

熟悉美國 文學和從事文學評論的人，應該都知道有關文學創作的「冰山說」。提出這一說法的是美國著名作家、諾貝爾 文學獎得主海明威。其主要觀點是：一個作家如果對自己想寫的東西心裡有數，創作時就可以省略掉一些他所知道的東西，而讀者也會因為作者寫得真實而感覺到那些省略的地方。這就好比一座冰山，在海裡移動時看上去宏偉壯麗，但其實它僅有八分之一露出水面，而看不見的部分更多，並且是實實在在的。

中國古代詩詞創作理論中有「意境」一說，強調通過作品描繪的景象和情感，激發讀者的想像，並留給他們充分思考和發揮的空間。這和「冰山說」有異曲同工之處，但海明威強調的是作品的真實感，旨在批評一些在他看來是相當無能的作家，他們只是因為「不瞭解而省略某些東西」。

海明威的「冰山說」實際上詮釋了他自己的創作風格，這就是在寫作中略去一切他認為可有可無的東西，儘可能做到簡約和含蓄。海明威的這一創作風格確實是獨樹一幟，並產生了深遠影響，有人甚至這樣評價：海明威以誰也不曾有過的勇氣，「把英語中附於文學的亂毛剪了個乾淨。」然而讓我感興趣的是他竟然拿「冰山」來作比喻。

這個比喻實在很妙。通常人們用來作比喻的，都是一些常見的事物，比如「面若桃花」中的桃花、「目光如炬」中的火炬。冰山有多少人見過呢？三年前我去阿拉斯加旅遊，看到的也只是海面上的大塊浮冰，真正的海上冰山，大概只有在一般人很難踏足的南極和北極地區才能欣賞到。

然而這個比喻又是很貼切的，能讓人心領神會。一部好作品能讀到的部分肯定是十分精采的，就像冰山露出水面的壯麗，然而它所包涵的東西可以比字面上的意思更加寬廣和深厚，就像海面下起支撐作用的大得多的山體。沒有下面八分之七的存在，也就沒有頂部的精采。

錢鍾書在〈讀《拉奧孔》〉一文中對比喻的運用有十分精闢的論述。他說，比喻包含相反相成的兩個方面，所比的事物要有相同之處，否則彼此無法合攏；但同時又必須有不同之處，否則無法分辨。關於二者的相互作用，就是不同之處愈多愈大，則相同之處愈有烘托；分得愈開，則合得愈出意外，比喻就愈新奇，效果也就更好。按照錢鍾書的理論，海明威拿冰山作比喻，就屬於所比的事物「分得很開」，也確實產生了出奇制勝的效果，所以才讓人難忘。

在海明威使用過的比喻中，這樣的例子還有不少。海明威成名後常拿自己和別的作家比高低，而且還相當自負，很多作家他都看不上，真正佩服的大概只有莎士比亞和托爾斯泰。對此他不明說，而是用拳擊比賽來做比喻。

他說他第一場比賽不想和杜斯妥也夫斯基打，因為他自知杜和他差不多強，於是他選擇先和屠格涅夫比賽，因為他覺得能夠痛痛快快地打屠一頓。然後再試試莫泊桑，雖然有些難，但也能打敗他；至於亨利．詹姆斯，他說「一揪住我，我就壓了他一下，接著馬上朝他沒有肉的地方給了一拳，就叫裁判停止比賽吧。」從海明威這句話中，可以看出他的自信。關於他和塞萬提斯誰更強，他又有不同的說法，他認為大戰二十個回合，就能揍得對方屁滾尿流，但同時也承認，塞先生很精明，邊打邊學，沒準第二場他會輸給對方。

在海明威眼裡，莎士比亞是誰也打不過的冠軍。而說到他同樣佩服的托爾斯泰，他的說法又有些不同。他說如果和托爾斯泰打六個回合，對方甭想打著他，反而會被他揍得夠嗆，但是如果和托爾斯泰大戰二十個回合，那麼他會被對方打掉耳朵。他還說，他如果能活到六十歲，或許能擊敗托爾斯泰。我揣摩海明威大概是想說，他的某些作品可以贏托爾斯泰的，但總體來講不及對方，除非他將來能創作出更多好的作品來（需要長壽）。

用怎樣的比喻，常常和使用者的個性和創作風格有關。普希金是一位情感豐富的浪漫主義詩人，在他短短的一生中，書寫了許多優美感人的詩篇。我注意到，普希金常把他所鐘愛的詩歌比作豎琴。於是我想，一定是因為這古老的樂器能夠演奏出十分動人的曲調，就像詩歌那樣打動人心。後來因為一次偶爾的經歷，我對此又有了新的感想。那次是去落磯山旅遊，住在路易絲湖邊的城堡酒店。下午，一位身著長裙、打扮得像古典美人的女子，在酒店金碧輝煌大堂內撥彈豎琴，住店的客人有的坐著，有的站立，在一旁傾聽。就在這一刻，我突然明白了為什麼普希金會用豎琴來比喻詩歌，因為當時大堂內的場景和氣氛實在是太浪漫了。

海明威不一樣，他的作品塑造了許多硬漢形象，而他本人也喜歡鬥牛、賽馬、拳擊和狩獵這樣的硬朗和刺激的活動，所以他拿拳擊作比喻就不奇怪了。然而，不是所有的人都能像他一樣，使用如錢鍾書先生說的，所比的事物「分得很開」的比喻。換言之，拳擊比賽的勝負和作家水平之高低，原本是八竿子打不著的兩件事，但海明威卻將它們「合攏」了。

這位諾貝爾文學獎得主，常有這樣的奇思妙想。他的兒子曾經抄襲屠格涅夫的作品，寫了一篇小說 ，起初海明威並沒有察覺，看後還表揚了兒子一番。當然，後來被他發現了。然而當有人問到他的兒子會不會寫小說時，當爸爸的滿臉堆笑地回答：「格利高里（他兒子的名字）有時候做一點蹩腳的校對。」聽海明威這樣說，一旁的人會心地笑了。稱抄襲是「蹩腳的校對」，算不算是比喻，不好說，可我真是佩服海明威腦子的靈活和語言的智慧。

亞里斯多德說過：「比喻是天才的標誌。」海明威確實是位天才。（寄自印州）