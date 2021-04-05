「衛東」這個名字有著鮮明的時代烙印。我小時候，周圍叫「衛東」的男孩子挺多的。我家住的四合院裡，就有一個「衛東」。而整條胡同裡有好幾個「衛東」。大家喜歡用「我們院的衛東」或「某某院的衛東」來區分，這種叫法最能體現親疏遠近的關係。

早先的四合院都是獨門獨戶，後來擠進許多人家，才變成大雜院。如此的生活環境，拉近了孩子們之間的距離，我們像大家庭裡的兄弟姊妹。

我們院的衛東和我同齡。他體格壯實，橢圓臉，眼睛細長，性情爽朗，敦厚質樸，容易相處。我們在一起彈玻璃球、拍方寶、捉蜻蜓……

記得學騎自行車時，我倆互為助手。當時不滿十歲，車高人小，坐在座位上，腿不夠長，只能站在腳踏板上騎。當一個人練時，另一個人就在旁保護。車歪歪扭扭向前，保護者便跟著跑。畢竟力氣小，常常扶不住車，甚至會一同摔倒。學車的過程就是挨摔的過程，身上青一塊紫一塊，但誰也不喊疼。

同齡的孩子免不了互相較勁。那時，院內沒有自來水，幾條胡同共用一個水龍頭。每家必備扁擔和水桶。能挑水是男孩子的成長標誌。我看到衛東挑著一擔水，晃晃悠悠地進了院門，我也躍躍欲試。十歲小孩，擔起扁擔，水桶勉強離地。挑兩桶水，走二百多米，其間還有一段上坡道，成年人都難言輕鬆。我倆挑水，同去同回。開始路上歇一兩次，後來一鼓作氣，直接到家，還比賽誰走得穩當，上坡時不把水灑出來。

進入少年時代，我喜歡悶頭讀書，與衛東相處的時間少了，但我們仍常在院門前的空地打羽毛球。暑假時，結伴騎車遠遊。我們曾來回騎過五十公里。有一陣子，衛東頻繁找我，因為數學讓他頭痛。作為朋友，我幫他寫作業，後來覺得這樣對他並不好，就把解題思路耐心講給他聽。

考重點高中時，我考取了，但衛東的分數不太理想，只能念普通高中。念普通高中則意味著大學校門提前關閉，衛東的心情可想而知。此時，我們也走到了人生的分岔路口。

學校發來通知，說要加試體育。我有些緊張，擔心被體育成績卡住，故臨時抱佛腳地健身 。那年夏天很悶熱，我只好上午在院外的空地做些簡單運動。衛東路過，說道：「一個人練，多沒勁啊。我來陪你！」

我獨自蹦蹦跳跳，樣子挺傻的，有個同伴當然好。衛東從不講空話，馬上換上運動鞋，陪我練短跑。起跑，加速，衝刺，他都在我的身邊。一趟又一趟，兩人氣喘吁吁。此時有個壞小子怪聲怪調問他：「你也考上啦？」衛東回罵一句，繼續和我一起練。

「立定跳遠」是考試項目之一。衛東用尺子認真測量我跳的距離，還幫我分析動作要領。這樣練習確實有效。我說：「投擲這項怎麼辦？不能空著手練啊！」衛東思考片刻，說：「我有辦法。」

次日早晨，他托著一只鉛球找我，說好不容易才借來的。我如獲至寶，更加積極地訓練。衛東用小木棍做落點標記，鼓勵我擲出更好成績。他站在對面，幫我撿球，然後把球順著地面骨碌過來。練了一會兒，我的手臂發痠，有幾次擲出後偏斜很大，害得他左右兩邊跑。但他沒抱怨一句，反而問我是不是累了。

這麼多年來，始終忘不了衛東的身影，他彷彿還站在前方不遠處，臉上的汗珠閃著光亮，笑咪咪地等著我把鉛球推過去。鉛球沉甸甸的，可友情比它還重。鉛球離開了我的手，友情卻永遠留了下來，沉澱於心底。

搬出四合院以後，我們各忙各的，生命的軌跡逐漸分離。四合院和整片胡同如今都沒了。有一年回國，正好遇到拆遷。我站在舊址，四周一片瓦礫，視野開闊，但心裡也同樣空蕩蕩的。歲月改變人的面貌，如果此刻再和衛東相遇，彼此一定都認不出對方來。

經歷世間滄桑，回首望去，那時的友誼單純而透亮。友誼停留在老地方，彷彿一罈儲存的美酒，愈久彌香。我的朋友，你還好嗎？（寄自加州 ）