葉懿瑩∕圖

我自幼體弱多病。有一回外公來家中探訪，不忍看到我母親要操持家務，又得照顧瘦弱的我，外公就抱我回鄉下百吉村調養，為我多采多姿的童年拉開序曲。

阿好姨也是由外公抱回百吉的，與我不同的是，她剛出生就被外公抱回，她是外公外婆最小的女兒，只大我幾歲，當時我還不到上學年紀，她大概也就是五、六年級吧！論輩分，她是我阿姨，但我和她卻像親密盟友。我像她的跟屁蟲，白天，我隨她到田裡拔蘿蔔、挖地瓜；夜裡，我們共用一床蚊帳，背對背蓋同一條棉被。我覺得叫她阿姨挺彆扭的，因此跟著舅舅們稱呼她「阿好」。

阿好什麼都好，就是成績不行，已經在放牛班了，竟然還能排名倒數第一。當年，大舅是百吉國小的教務主任，鄉下小地方，全校就屬校長和大舅兩個最大，全村的人都認識他們兩人，有個這樣的小妹在校內招搖，應該讓大舅很難堪。外婆的幾個孩子，各個在校成績都是名列前茅，但外婆總是說：「你們幾個雖然功課好，但每個人各有專長，阿好認真放牛、會割草，就強過你們。」

大舅看我聰明伶俐，不忍我整天跟著阿好放牛吃草，他只要有空，就會帶我到百吉國小，讓我彈風琴，看些書畫，學寫字；或者帶我去阿姆坪釣魚 。大舅釣魚時，自己手捧一本書，看得入迷，又不讓我講話，怕會驚動魚群，一旁的我覺得很無聊。那時候我就會特別想念阿好，希望她來救救我。我寧可跟著阿好去放牛。

百吉老家偌大的三合院蓋在一片竹林之中，院旁有魚池、稻田、茶園和菇寮。山上一邊是竹林，另一邊種茶，茶山腳下是菜園和果園，種了桃子、李子、橘子、柚子、芭樂和龍眼，不同季節有不同水果輪番上場。外圍有一條小溪，淺淺溪水中，有魚有蝦。我記得三合院的前院和後院，經年都曬著筍乾、蘿蔔乾，及各種菜乾。

那一整片山林都是阿好的地盤。她熟門熟路地帶我採摘各種水果，我跟阿好學會了要摘被蜜蜂螫過一口的芭樂最甜。她還知道什麼地方有野生香蕉。有一回她帶回一大串香蕉，香蕉裡面竟然有一顆顆黑色的種子，她告訴我，這個就是野生的。跟著阿好滿山地跑，我知道了某種蕨類的根，有一顆顆晶瑩剔透的球，口渴的時候，可以挖出來解渴，有一股甘甜味；我們也經常在山上隨手摘了刺波（野莓）來吃，還有許多不知名的野花野草，什麼能做糕點、哪些有毒碰不得，阿好都能一一分辨，也不吝於教我。在我眼中，阿好就是大自然的使者。

耕田的水牛是農家的命脈，外公養了好幾頭。三合院中的長輩，外公、外婆、二叔公、二嬸婆，都敬牛如神，把牛當成自家人。每餐一定先餵飽牛之後，才會坐下來吃飯。百吉的傳統是不吃牛肉的，台灣 許多農家也不吃牛，因為牛與農民之間有著很特殊的感情。

阿好絕對是個好牧童，她的腰間總掛著一把鐮刀。白天，阿好把牛帶到菜園旁的坡地，讓牛自由吃草，她就儘自割起草來，連續割幾把，捆成一堆，捆好一甩，草堆便立在田埂邊，像好幾個稻草人般沿著梯田排排站。我最愛看阿好割草，也想學她捆草堆，做成稻草人。但是她非但不肯教我，還不准我碰她的鐮刀，那是她心愛的寶貝。有時，我想偷偷摸一下鐮刀，她就警告我：「你給我碰碰看，我會叫你外婆狠狠揍你一頓！」阿好割下的草，是給牛預備的晚餐。她會先把牛牽回牛欄，再回田邊取回青草，一捆一捆地鬆開來餵牛。阿好跟外公一樣，一定讓牛先吃飽了，才會進到屋內拿起碗筷。

晚餐後，阿好會拉著我坐在大灶前，撥開灶裡燒過的炭灰，埋進一堆番薯，讓灶的餘溫把番薯烤熟。坐在大灶前，吃著熱呼呼的烤番薯，是我童年一道難忘又美麗的風景。

有一回，我們把牛帶到溪水旁，我跟著阿好在淺淺的小溪中捕蝦，聽到大人說，路上要交通管制兩小時。阿好說：「蔣總統要去復興啦！你看喔！等一下會有五、六部黑頭車，蔣總統會坐在其中一部，但我們不知道是哪一部。」於是，她帶著我坐在岸邊等，果真沒過多久，就有警車前導，後有摩托車隊，接著真的有五、六部一模一樣黑得發亮的轎車列隊而過，每部車的前頭都飄著兩面小國旗，威風凜凜。當年，總統蔣公在大溪、慈湖、復興都有行館，當地人都知道，他經常在慈湖，偶爾會到復興，百吉就在慈湖行經復興的路上，所以阿好一聽到要交通管制兩小時，就知道蔣總統要去復興了。

外公過世時，我已經上高中，當時阿好已嫁到附近的人家。耕農書香之家的喪禮，哀而婉約，儀節肅穆，鄉親耆老拈香致敬，大都靜默無語，淚往心中流。而阿好一回到娘家，人還在坡道上，尚未進到三合院，她的哭聲已傳至大廳。當時我在側廳陪伴外公養的狗，這隻忠心耿耿的狗，已經三天不肯吃喝，趴在地上，眼角全是淚。我立在窗前，看著阿好飛奔撲向外公棺木的身影，淚水再也忍不住地簌簌而下。阿好以那麼直白的方式向她的父親告別，那一瞬間的真情流露，深深觸動了我。

幾年前，表妹傳來訊息：「阿好在睡夢中走了，走得突然，卻很安詳，可能是心臟病 吧。」

如今當我偶爾望向夜空，看到眾星閃爍時，我會默問：阿好姨，你是哪顆星？當我思念你的時候，你是否也正在照亮著我？

（寄自內華達州）