高中時讀唐宋八大家之一的韓愈的〈師說〉，文中他道貌岸然地說教，沒想到他也寫幽默有趣的文章。他的〈嘲鼾睡〉一文，描述一位胖和尚睡覺時打呼的聲音和姿態，說牛馬聽了不吃草料，鬼魂聽了怕得擠在一起，木枕震出了十字形裂紋，鏡子嚇出了雞皮疙瘩。能把鼾聲寫到如此絕妙，形容得誇張生動又傳神，真不愧是大家手筆。

古典小說裡的英雄好漢，都是大碗喝酒、大塊吃肉，打起呼嚕也不同凡響。像魯智深的鼾聲能把床震得顫動，把屋裡老鼠嚇得搬家。《三國》的張飛睡覺可以不閉眼睛，但是卻不能不打鼾。傳說中有人趁深夜去刺殺張飛，看他睜著眼以為他沒睡著而不敢行動，直到如雷般的鼾聲出賣了他。原來打呼嚕也能要命！

有一年去大陸旅遊采風，限於經費又尚無隱私 觀念，主辦單位分配兩個作家睡一房，但來自世界各地的文友不一定互相熟識。第二天我便聽到一位男作家抱怨，他的同房的鼾聲響震八方、聲聲入耳，弄得他輾轉難眠。文人總是很誇張，他形容其室友打呼力道之大，可以把旅館 牆上的畫震落下來，即使戴上耳塞，找來所有毛毯被單蒙住頭，仍難逃其擾。聽那些男作家們描述打呼聲真是千奇百怪，有人是如雷聲般鑼鼓喧天，有人是如潮水般一高一低，把樓道上的聲控燈也弄得一明一滅。沒想到打呼的聲音竟然有這麼多種。

曾聽聞，廟裡有位老和尚打呼有「韻律節奏」，猶如交響樂，音量和頻率有講究，一聲接一聲，兩大聲之間有休止符般停頓，宛轉舒緩淺吟，低唱宛如陽春白雪，時而悠揚明快傾心，突又驚濤拍岸捲起千堆雪。有位懂音律的伶人曾經帶上絲竹古箏，隨著老和尚的鼾聲譜曲，竟然譜成了美妙的音樂。

小學同學凱凱說，他爸爸鼾聲特別大，猶如火車汽笛聲，一睡就呼，好像睡得很痛苦。有一次他爸爸打呼打了兩個小時，凱凱覺得他實在太累，忍不住搖醒爸爸，叫他坐起來好好休息一下，沒想到卻被爸爸罵一頓，說這孩子真笨，老子睡得香甜才打呼。所謂「鼾眠自謂心無掛」，睡覺打鼾乃是有福氣的表現。

英國作家伯吉斯曾說：「歡笑，整個世界與你一起歡笑。打鼾，沒有人願和你一起睡。」但好像每家都有這麼一個老男人，開著電視機在沙發上打呼嚕。李媽媽對此特別敏感，她先生就是個「呼嚕族」，鼾聲如雷臥榻畔，她深深體會什麼叫「他睡了，我瘋了」。她協助先生換睡姿，也建議他減肥控制體重，更換新枕頭，甚至試過給先生戴鼻夾等等，但都沒什麼用，先生依然天天「高調地睡覺」。她先生說：「我打呼嚕可能太大聲了，把我自己都吵醒。」有一次李先生一時興起去參選里長，他四處奔波拉票，疲累不堪，晚上睡覺時鼾聲更大。李媽媽對他說：「你這次一定當選，因為你的呼聲最高。」後來，不知道何時開始，李媽媽慢慢適應老公的鼾聲響徹天，但李先生卻因為心肌梗塞突然走了。沒有震天鼾聲之後，李媽媽竟然還是無法安睡，因為好像少了慣有的催眠曲。

（寄自加州 ）