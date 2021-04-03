李白有飲酒詩，王羲之有喝酒字，杯酒催化了他們的才情。天下第一大行書〈蘭亭序〉，是王羲之酒意微醺下書寫的，是神品。我不擅酒，也東施效顰，次日再觀，遺字、錯字、不認得的字，是集大成的「剩品」。

在醉酒狀態把事情做得更好，始終無法領略。哥哥結婚時，我還在念大學，父親委以「總招待」的重任。嗜酒的舅舅早早來了，在其慫恿下，深怕招待不周，開席前空腹喝了三杯酒。少頃，搖搖欲墜，半醉半醒間幾度頑強抵抗自身的墮落，卻像是舉刀對付槍彈般大規模陣亡。待酒醒，空悲切。錯過了婚禮，還背負了酒徒的罪名。洗不盡，像創傷，至今疤痕仍存。此後多年不再喝酒，但出社會後，脫離父母監督，偶有放浪形骸之時，但喝酒不開車，也不搭車，二十公里內，我都是跑步回家的。特異獨行，只為了證明自己酒後不再誤事。

很多人喝酒是回不了家的，樸素客家庄，未曾聽聞洗劫或撿屍醉者，單單是看到夜半不歸，醉臥鄉間小路者，就夠令人怵目驚心了。他們像是從茄苳溪爬上來的龐然大物，在昏暗夜色裡晾在月光下喘息。天冷時，他們還造次鑽進土地公宅第，和祂同寢共居。又像是從竹林鑽出的魑魅魍魎，想要攫取路過的小孩當消夜。臨暗之後，黎明之前，喝酒的人，不要靠近，這是父母教我們的硬法則。

這一天，客家庄發生一件荒誕事，數童晨興結伴上學，一路喧譁。小居哥耳朵特別敏銳，隱約聽到嘩啦啦的流水中，伴隨斷斷續續人的呻吟。小居哥停下，豎耳傾聽，快跑往前方溝渠一探，水流不疾不徐，沒任何異狀。就在回頭時候，他聽到了「哀哀哀」的痛苦呻吟。抬頭順著水流往前方一看，涵洞口卡了一個醉漢。醉漢急欲掙脫的力氣，偏偏和不大不小的水流力道相互抵消，杵在爬不上又沖不下的尷尬裡。

眾童見狀，裹步，父母親的交代言猶在耳，萬一靠近醉漢有什麼差池，肯定會被長輩打得慘兮兮。小居哥不怕，獨排眾議，認為現在已是黎明之後了，早就超過了危險時間，即便被醉漢襲擊，現場還有人可以通風報信。小居哥提議大家助其一臂之力，只可惜沒人桴鼓相應，他將書包擱置路旁，跪臥溝岸旁拉醉漢一把。醉漢體重破百，小手拉大手，費了時間，使了勁，搖搖晃晃中僵持許久才拉起。不料，小居哥這時好像被酒意傳染了，明明已經救人完事，站起來後整個人仍晃個不停，數日方歇，凡見狀者紛紛探究。也因為這樣，此事很快傳遍客家庄，醉者身分曝光，原來是隔壁庄的廖大石。大石嗜酒，慣性夜遊。像隕石，落點難測。

「捉水鬼塞塘涵啦！」廖大石落點竟在涵管中，卡在涵洞內不上不下，客家庄耆老對此事件是這麼評論的。爾後客家庄揶揄醉漢，都稱其為大石哥。

捉水鬼塞塘涵，客家語，意謂敷衍了事，隨便搪塞，更深層的意義是找替死鬼。現在有時想想，喝酒跑步回家固然是好，但萬一不勝酒力，迷路夜遊，或是一不小心掉進大排，被沖入了涵洞成了替死鬼，那可是多麼令人惋惜呀！大石哥塞塘涵，屆時我豈不成翻版的廖大石了。