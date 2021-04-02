那天我剛接班，就接到急症室通知：三十三歲疑似新冠病例的男士，需住院治療。依慣例，我和住院醫生到急診室，探視、問診，初步檢查並接收病人。

病人名荷西，是西裔，重度肥胖 ，長得又高，人顯得巨大無比。他看到我們，似乎受到驚嚇，急忙躲在一名瘦小的老婦人身後，把臉埋進老婦人的背上，企圖躲避我們詢問的眼神，也不回答任何問題。

老婦人一邊安撫荷西一邊表示，荷西是她的小兒子，有自閉症。她著急又帶著歉意地說：「請不要介意他的反應，荷西只是怕生，因為他長期在家中，不習慣與外界接觸。但是他是個聰明快樂的好孩子，他喜歡畫畫，畫得特別好。他愛我及他的哥哥姊姊們。一向身體健康，沒住過院。」

曾在小兒科工作多年的我，對於自閉症並不陌生。這群由於神經系統失調導致發育障礙的人，由於他們的情緒、語言、肢體語言的表達困難，及社交溝通的障礙，表現出一些異於常人的言行舉止，造成社會大眾對他們有誤解和偏見，甚至遭到排斥。

自閉症孩子的父母不知要經歷多少內心痛苦的煎熬和外界的質疑，壓力沉重。我不知道眼前這位瘦小的婦人，是如何度過這艱難的三十多年，我看到的是她對幼子滿滿的愛，及無盡的擔憂。

問診及初步檢查後，我們向她解釋荷西的病情，需要隔離住院治療。但因為新冠疫情 關係，家屬無法陪伴及探視。老婦人很擔心地說，荷西平日非常依賴她，恐怕無法單獨留下，而且她不怕被傳染，可否破例讓她陪伴。此時荷西在旁，驚嚇得不斷地打自己的頭，重複地說著：「不！不！不！」

我答應荷西的母親，會將這特殊情況向上級反映。老婦人以信任的眼光望著我，她幫忙把荷西安置在輪椅上，準備上樓到病房。此時荷西突然大哭起來，緊緊抓住母親的手不放。老婦人對荷西說：「不怕，好好接受治療，申請好後，媽媽就會來陪你了。」在母親不斷安撫下，荷西才安靜下來。到了電梯口，巨大的荷西將頭埋進瘦小的母親懐中，老婦人緊抱及親吻了荷西，荷西帶著祈求的眼神望著母親，母親用祈求的眼神望著我。電梯門緩緩關閉，老婦人的身影逐漸消失。

荷西住進隔離病房後，我們儘量保持他的房間安靜，不受干擾，讓他覺得安全舒適，並用簡單手勢、圖片來與他溝通，他記得母親的交代，雖然不與我們溝通，但是了解指令及配合治療。

我向上級申請，因病人的特殊需要，建議有家屬陪伴。得到的答案都是否定的。雖然失望，但也在意料之中。我們的病房以新冠病人為主，為預防傳染，確實不適宜家屬陪伴。

第二天，荷西胃口不錯，燒退了，上午他與母親作視訊，他不斷觸摸螢幕上母親的臉，靜靜地聽母親交代要好好接受治療。我向荷西母親解釋醫院的政策，她請我能否再試試。視訊結束，荷西仍抱著平板電腦不放。然後他抬起頭來，又似祈求，又似期盼地瞪著我。這是荷西第一次正視著我，像是再問：「妳可以讓母親來陪伴我嗎？」

我再度反映家屬的要求，但是當時疫情更加嚴峻，醫院採取了更嚴密的防疫措施，家屬陪同更是無望了。

第三天，密集的會診、抽血及各式的檢查，荷西對這些完全無法適應，開始情緒不穩，易怒，拒絕用餐，大喊大叫，不停拍打自己的頭，不斷地扯下氧氣罩，企圖拔除靜脈注射輸液管。我們用盡各種方法都無法安撫他，只好安排他與母親作視訊。荷西看到母親後，更加激動。他和母親隔著電腦螢幕互望，兩人都在哭。接著荷西開始用頭撞床，場面完全失控。最後我們只好注射鎮靜劑，荷西才精疲力盡地睡著了。

隔天上班，我才踏入病房，夜班護士就急著告訴我，昨夜荷西的病情突然惡化，嚴重缺氧，已經迅速轉到重症病房作插管治療中。

午休時間，我到重症室探望荷西，病房內少了荷西的哭叫聲，多了他身上呼吸器及生命監測器所發出的規律的嗶嗶聲。

想起電影《星星的孩子》中描述自閉症的孩子，他們就像天上的星星，活在他們獨有的星球之中；他們以獨特的方式，耀眼奪目地高掛天空，但又是那麼地遙不可及。

此刻，荷西雙眼緊閉，平靜安詳地睡著，像是回到屬於他的星球，自由自在，快樂地閃亮著。這紛紛擾擾的凡間是否值得他留戀呢？

我不斷地問自己：母親是荷西與外界聯繫的唯一橋梁，卻被硬生生地抽離，他陷入無法掌握的時空中，內心是多麼孤獨害怕。如果他有母親陪伴，病情是否就不會惡化了？我對自己沒有勇氣去對抗醫院的政策而感到愧疚。荷西和他母親祈盼的眼神，一直在我的眼前揮之不去。（寄自紐約 ）