電話鈴響，我接起。電話中尹先生的侄女告訴我：「尹先生已於昨天晚上九點十分走了。他走得很安詳很平靜，沒有痛苦……」聽到這個消息，我的心沉了下去。再過四十五天就要迎來尹先生的百歲生辰，我們還準備為他舉辦一個生日派對呢。

記得那是1997年一個夏天，我在店裡為顧客展示各種品牌的相機時，一個身材瘦小的亞裔長者推門進來。他看我忙著就在一旁靜靜地等候，我和他打了個招呼，示意他等一會兒。待我送走顧客，已過了半小時。我很歉疚地說：「對不起，讓您久等了。」他微微欠了欠身，說：「沒關係，我有時間。」因為我們都來自大洋彼岸，所以對他特別關注。他喜歡攝影，每次都把膠捲送到我們店來沖洗。這麼一來二去，我們漸漸熟悉起來，話題也多了起來。

尹先生出生在韓國的鄉村，家教非常嚴格。十六歲就離開家到城裡上學讀書，直至大學畢業。他的英語很好，被美軍錄取做翻譯，參加了朝鮮戰爭。後移居日本 ，進入藝術學院，走上了藝術之路。他的作品無數，石雕精美，栩栩如生。在日本退休後，經他妹妹的申請，移民美國 ，居住在我們的城鎮。

他終身未娶，有兩個妹妹，分別在美國和瑞士；還有兩個侄女，也分別在英國和新澤西州 。他的朋友和學生都在日本，他常以書信和這些親友聯絡往來。

尹先生的知識淵博，中文功底深厚，讀寫沒有任何困難，唐詩宋詞也能夠默寫下來。一次我給他一張「大觀樓長聯」的照片，不幾天他竟然一字不漏地默寫給我，而且還能解釋其中的意思。他的鋼筆字恰如其人，工工整整。他平時穿戴整齊，皮鞋擦得鋥亮，頭髮梳理得光滑。認識他時已近八旬，可他的相貌及動作根本沒有老態，瘦小的身材永遠挺直，一副眼鏡架在鼻梁上，常戴著一頂貝雷帽或寬沿遮陽帽。

我們多次請他到家裡共度周末和節假日。我們的孩子和朋友們都與他相處融洽，他如同我家庭中的一位成員。我們一起遊覽公園、一起唱歌、一起烹飪、一起收拾庭院。他喜愛培育花木，我們一起在我家庭院栽種了許多花木，其中日本櫻花已根深葉茂，每年春天滿枝頭的粉色花朵在藍天下綻放，微風吹拂著散發出清香。此外還有迎春花、野菊花、青毛竹等，也都枝繁葉茂，把我家裝點得生氣盎然。在我家的庭院裡處處可看到他的身影。

與他相處的二十多年間，雖然他的年歲漸長，但仍是步態輕盈，手腕有力。進入九十歲後，他的侄女為他申請了一個新澤西的老人公寓。在那兒他仍閒不住，常常為社區護理花園；教移民來美的老人學英語；主動幫忙照顧行動不便的老人們購物；節假日還組織老人們的聯歡活動。在老人公寓裡他是最年長、最活躍、也是身體最好的。每次我們去看望他，給他帶去的零食，他都分享給其他的老人們。

如今尹先生已離開我們一年多了，可他的身影及容貌都深深印在腦海。我們萍水相逢，卻有著難以割捨的情感。（寄自新澤西州）