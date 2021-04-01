海外華文文學的搖籃——北美作協三十年有感

北美作協成立當天的文學座談會。右起：吳玲瑤、琦君、喻麗清、簡宛。（吳玲瑤．圖片提供）

今年是北美華文作家協會成立三十周年，恭賀協會卓然有成！這麼長的時間裡，移民作家的結構有很大的變化，但是原鄉文化與異地文化的衝突與融合，是永恆的話題。

在文化推廣方面，長年來世界日報副刊一直扮演著重要的角色，讓愛好文學的人有抒發的園地。而作家協會這樣的組織之所以有必要，便是扮演著推動海外華文文學發展的搖籃，讓這些用生命閱歷寫作的人，建立起一個可以相互交流扶持的平台。海外寫作有樂趣也有困境，在中華文化相對貧乏的生活環境之中，需要強大的精神力支持，世界日報副刊和作家協會共同發揮了這樣功能。

想起1991年春天，我返鄉探親。在台灣籌辦世界華文作家協會的符兆祥先生，希望能見我，要我協助在美國 成立北美作家協會。因為那時我剛剛出版一本暢銷書《女人的幽默》，一個月再版數次，同時也是在北美相對而言比較年輕的作家之一。符先生告訴我他已經有周詳的計畫，只希望我幫忙配合實行；他還告訴我，歐洲的趙淑俠大姊已經成功籌辦了歐華作協，要我以同樣的模式，一步步進行。

符先生胸有成竹自有一套計畫，他交給我的一些文件，是政要賀協會成立的墨寶，包括當時的教育部長郭為藩寫了「粹集橋菁，宏揚文化」共襄盛舉，毛高文先生用「海天泓藻」來勉勵，時任立法院院長的梁肅戎則給了「文章乃經國之大業不朽之盛事也」來祝賀。我一一帶回美國，預備懸掛在成立大會的會場。符先生還延請了在聖約翰大學教書的陳裕清教授，希望他挑起大梁。

回美國後，我趕緊打電話給當時最要好的幾位文友：琦君阿姨、簡宛姐和喻麗清姐，她們都說這件事很有意義，海外華文作家斐然成章，應以文字因緣，組成華文作家聯誼會，叮嚀我一定要投入，她們都願意從旁協助。琦君阿姨住新澤西，可以就近協助總會；喻麗清在北加州開始找文友，包括莊因、陳少聰、葉文可、陳若曦、史地夫、陳漢平、鄧海珠、楊秋生、蔡玲、夏烈、胡為美、巴筑慶等。簡宛在北卡籌組書友會。菲律賓文友林婷婷在紐約 探親，也欣然與會。我通知了住在波士頓的張鳳，在休士頓的譚家瑜、石麗東和李蔚華；簡宛通知住田納西州的劉安諾；華府 的韓秀和張天心也來與會，華府的文友包括吳崇蘭、譚煥瑛等。如此一傳十、十傳百，好多文友都來響應。洛杉磯的蓬丹、周愚也在當地找文友，有周腓力、紀剛、蕭逸、王克難、謝家孝、裴在美、張錯、胡金銓、刁冠群、王瑞雪、卓以玉、伊犁、童小蘭、黎錦陽、法薇、于德蘭、張棠、郎雲、李黎、白先勇、王康、蔣云、張明玉、王仙、黃美之、戴文采等。紐英倫地區的名單有鄭愁予、張充和、趙如蘭、杜維明、鄭洪、童元方、孫康宜、劉渝、劉年玲、鄭兆元等。紐約的作家名單包括王鼎鈞、顧肇森、謝青、劉墉、姚立民、沈珠妮、江陵燕、邱昭琪、潘人木、龔濟民、周勻之、陳漱意、姜筑、丘彥明、謝素行、鄭啟恭、劉添財、林瀅、李敏慧等，還有早年文壇享有盛名的《創作》月刊發行人楚軍，都來共襄盛舉。

1991年5月4日這天真是熱鬧非凡，紐約的華僑服務中心迎來了全美各地作家，舉行了「北美華文作家協會」成立大會，選出了十五位理事。我至今還保存著那張印有候選人的選票，依次為陳裕清、吳玲瑤、馬克任、李蔚華、張鳳、劉晴、李又寧、鄭愁予、張天心、琦君、夏志清、喻麗清、龔選舞、馬白水、劉志同、姜敬寬、張系國、葉廣海。後來選出陳裕清為首任會長，吳玲瑤、張天心為副會長，葉廣海為秘書長。秘書長負責掌理日常會務，勞苦功高。

當日下午的女作家「創作經驗談」座談會，眾所期待。由譚家瑜主持，琦君、簡宛、吳玲瑤、喻麗清、劉安諾五位女作家分別上場。

琦君談文學之美，體念人情，觀察物態，對人要有憐憫之心，文學能夠提升我們的心靈，時時刻刻朝真善美走去。她給愛寫作的人幾則建議：一、情感要真，不為文造情；二、文字要精簡，一句話能說完，不要說上三五句；三、心情要輕鬆，水到渠成，靈感自然來；四、文字要明白淺顯。

喻麗清談她台北醫學院畢業，沒有做過一天藥劑師，卻走上文學之路的有趣過程。她高中時就參加徵文比賽得獎，受到平鑫濤賞識，在聯合報副刊及皇冠發表作品。她說自己一直嘗試，所以寫詩歌、寫散文、也寫小說，一直在摸索著一條更適合自己的路。簡宛說自己喜歡透過文字分享，她追求的不是象牙塔中高深精緻的文學，而是生活中花團錦簇的景色，希望讀者從她的創作中，體會到這份單純的創作之樂。

吳玲瑤拿了兩個碩士，卻在家帶孩子，從打字機轉到尿布奶瓶，有許多不適應，於是以幽默的口吻，把日常生活化為一個個笑話，分享讀者。劉安諾本來學法律，出國後學新聞，在田納西用英文寫專欄，後來才用中文寫幽默小品、寫小說，很受歡迎。

會後大家還前往洛克菲勒中心的「中華紐約新聞文化中心」參觀，晚宴設在「紅樓」。

第二天早上，由張鳳主持的白先勇談「創作心得」座談會，白先勇從在台大和同學創辦《現代文學》談起，到後來寫出多本經典小說，吸引了許多文學愛好者。來自華府的作家韓秀，父親是美國人，她在大陸住了三十年，她在周刊寫了整版的文章〈華文作家，任重道遠〉，文中寫出她的特別經歷，並期許大家懷著民主與自由的理念，在文化多元化的氛圍中，為華文文學事業的發展各盡一份心力，華文文壇的前景勢必美好。

海外華文文學其實具備許多獨特的條件，在中國古典文學中，許多感人的作品便是來自離鄉、懷鄉、流放的情感，再加上一些盼望、抱負、追求和狂想，所成就的。在海外，正是類似這種錯綜複雜的情感，和身分認同的重新定位及異國文化產生的衝擊等，造就了華文作家開始創作的原動力。而且半世紀以來海外華人的結構，具有文學修養和興趣的學者是留學生和新移民中重要的一環，寫作如鏡，令人明心見性，文學人口眾多就成了華文文學潛在的腹地。海外華人的居住方式和生活習慣，大多是分散而單純的，因而有許多獨處的時光，很適合閱讀寫作。再加上身處東西不同文化，接觸面多元化，必然常面對文化衝擊與融合的時刻，激發出意想不到的新體會。期待以文會友，作者與讀者之間的心靈溝通交流，是華文作家協會成立的必要與使命。

三十年以來，海外華文文學在中國文學中逐漸占據更重要的地位，尤以美國、加拿大、歐洲發展最快，作家寫出各種豐富的題材與新思潮，而作家協會提供了作家們強大的精神支持。如今北美作家協會發展到一共有二十三個分會，寫作的會員約有兩千名之多，這些年來，人才輩出，影響深遠，正是當初成立這個協會的美好祝願的實現。（寄自加州）