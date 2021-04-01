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故人何在

（3月&4月徵文：懷念的老友）劉水荷

大千世界，茫茫人海，人生在世，我們會遇到很多人，但不是每一個人都能成為朋友。我很幸運，來美國不久，便結識了來自同一家鄉的許姊，她待人誠懇、古道熱腸，對於初來乍到的朋友們都儘可能地協助，或許因為是同鄉，待我尤其親切。

許姊來自台中大甲的醫生世家，自幼品學兼優，個性溫婉嫻靜，秀外慧中，很得父母師長和朋友們的喜愛。大學畢業後，經在日本行醫的舅舅介紹，嫁給了移居日本的心臟科楊醫師。但不幸的是，楊先生在三十二歲時猝死，留下了一雙年幼的子女。為了避免觸景傷情，許姊決定遠走他鄉，獨自撫養二個兒女長大。

許姊和我萍水相逢，卻對我多方地照顧和幫助。我剛來美國時，不知道奧馬哈的冬天這麼冷，台灣帶來的衣物不足以禦寒，許姊便送了我一件溫暖的大衣和二件毛衣；她知道我一個人不方便也不擅烹飪，便時不時地分享一些家常料理給我；我開車的技術不好，又是路癡，許姊便常抽空帶著我一起去買菜和添購日常用品。她還常邀我一起參加她們朋友的聚會，協助我適應新的環境，減少生活壓力，排除一些孤獨和鄉愁。

許姊外柔內剛，外表端莊秀麗，氣質高雅大方，曾有朋友熱心介紹對象，也有很優秀的追求者，但她決定獨自撫養二個孩子。兒女們也都很出色，兒子是電腦工程師，女兒是內科醫生，許姊非常欣慰。

就在責任和義務都完成之後，她計畫以旅遊、觀光、探親訪友的方式享受退休生活。但當她回台灣體檢時，一個晴天霹靂的惡耗把許姊打了一個措手不及，她得了子宮頸癌末期。消息傳回美國，我們都嚇儍了，這是不是弄錯了？

她因為放心不下兒女，決定回美國開刀。但發現癌細胞已經擴散了。一想到年老的雙親，她又返台回到父母身邊，一邊採取傳統方式抗癌。然而一切都太遲了，不到兩年，她便帶著萬分牽掛依依不捨地離開了親愛的父母和子女。朋友們都不願意接受這可怕的事實，但是又何奈。

許姊生前待我比親姊妹還好，在我困難無助時，總是適時地伸出援手，讓我對生活重拾信心。她當年送我的大衣早已穿不下了，可是經過多次的「斷、捨、離」大掃除，它依舊存放在衣櫥角落一個精緻的盒子裡，二十多年過去了，許姊當年雪中送炭和樂於助人的精神，依然讓我和曾經接受過她幫助的人感恩和懷念。

許姊離世後，朋友們再相聚時，總會憶起往日的歡樂時光。懷念著許姊，大家不禁情緒低落，聚會時充滿了淚水和悲傷，小圈子的朋友們也就因此慢慢地散了。

真誠的友情，一世相牽。煙水茫茫，故人何在？（寄自內布拉斯加州）

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