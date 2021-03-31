華人導演趙婷執導、奧斯卡影后法蘭西絲．麥朵曼主演的《無依之地》是本屆金球獎大贏家。（美聯社）

華裔女導演趙婷的《無依之地 》（Nomadland，又譯《游牧人生》）今年連連獲獎，包括金球獎最佳影片獎和最佳導演獎，成為熱門話題。電影 鏡頭裡呈現的美國 中西部地域風貌，既蒼涼又優美，讓這部「公路電影」首先以畫面奪人；而兩屆奧斯卡最佳女主角得主法蘭西斯．麥朵曼的表演精湛細膩，將女主角芬恩的獨立和堅韌表現得絲絲入扣，是這部影片成功的另外一個要素。

相較而言，這部影片的戲劇性並不強烈。就像普通小說或許會追求跌宕起伏的故事情節，但也有作品以深挖人物的內心世界來吸引讀者，這部《無依之地》無疑屬於後者。電影根據美國記者傑西卡．布勞德2017年的報導文學作品改編，原著是展現一群人的人生選擇和生存狀態，雖然加進了虛構（包括芬恩和大衛兩個虛構人物）的成分，但本就不是以曲折離奇的情節取勝。

有人說這部電影反映了美國中下層老年人在2008年經濟危機後，所面對的生存困境，但難得的是不說教、不控訴，而是用詩意、流暢的電影語言，把一種人生和態度傳遞給觀眾，發人深思，引人讚嘆。

於我而言，女主角芬恩的選擇頗讓我著迷。她並不是無路可去、無地可依。誠然，因為經濟危機，她失去了房子、工作以及愛人，但是她的妹妹、路上認識並互生情愫的大衛等人都曾經主動表示願意幫助她、邀請她和他們一起安居。但是年過花甲、身體健康的芬恩，沒有家、甚至房車也經常壞掉的芬恩，經過短暫的猶豫之後，還是選擇了獨立生活，選擇了繼續游牧，選擇了四野流浪。她有如此選擇的理由，更有如此選擇的自由。

這讓我想起了另外一部電影：西恩．潘執導的《阿拉斯加之死》（Into the Wild, 2007）。這部電影講述大學畢業的克里斯多夫拋開了美好前程和骨肉親情，四處流浪，打工維生。他在阿拉斯加的荒野度過了一個冬天，最終卻因飢餓而誤食毒草失去生命。

克里斯多夫出走的一個主要原因是，年輕的他無法繼續接受父母營造的婚姻美滿、家庭幸福、兒女出息的虛偽假象，他想嘗試一種遠離人群和社會的生活方式，不料，卻為這種離群索居的生活方式付出了生命的代價。

有意思的是，克里斯多夫在流浪途中也曾經碰到「游牧一族」。這部影片裡的游牧一族，或許和《無依之地》中芬恩隸屬的群體稍有差別，但是他們的生活方式卻有一脈相承的風味。克里斯多夫和其中一對夫婦揚和瑞妮結下近乎父母子女的情誼，又和少女翠茜互有好感，但他還是硬下心腸地斬斷剛萌芽的愛情，繼續上路。

在去阿拉斯加之前，克里斯多夫曾碰到一位孤獨的老兵榮。失妻失孤的榮很喜歡克里斯多夫，幾乎將他視如己出，但終究挽留不住克里斯多夫一心流浪的步伐。最終互相許諾來日再聚之後，榮淚目送別克里斯多夫展開阿拉斯加之旅的鏡頭，令人動容，飾演榮的演員也獲得當年奧斯卡最佳男配角提名。

誠然，中年的芬恩和年輕的克里斯多夫有著不太一樣的動機。克里斯多夫並不為金錢所擾，他身強體壯，主動放棄了汽車，燒毀了信用卡（其中一個目的是不讓家人找到他），把自己逼上跟現代社會完全脫離的孤獨之路，對家人和愛他的人表現出不留戀的決絕。芬恩似乎有更多無奈的成分，她對和愛人曾經幸福生活的舊居、以及那個郵遞區號已經停用的名叫「帝國」的小鎮，仍有萬分不捨的留戀。

但，他們為了獨立而上路；因為在路上而快樂；因為碰見惺惺相惜的陌生朋友而短暫地感受幸福；因為可以全身心地擁抱自然之美而鍥而不捨；這種精神卻又是相通的。兩人都在路上遭遇到溫暖的人情，描畫出流浪途中星星點點的美好和動人。

還有另一部和「流浪」有關的影片：《走出荒野》（Wild, 2014），講述一位年輕女子雪兒（由瑞斯．薇斯朋飾演）在母親去世、婚姻觸礁、吸毒濫交之後，如何通過一場荒野遠行獲得自我救贖。雪兒在絕望中生活多年之後，毫無徒步經驗，卻獨自一人踏上「太平洋屋脊步道」（Pacific Crest Trail）遠足之路。在九十四天的長途跋涉裡，她反思過去，展望將來，終在橫跨華盛頓州和奧勒岡州交界處哥倫比亞大河的上帝之橋結束旅程，獲得新生。

看這些影片時，我腦中不時飄過〈橄欖樹〉的旋律和歌詞：「為什麼流浪，流浪遠方…流浪…為了天空飛翔的小鳥，為了山間輕流的小溪，為了寬闊的草原，流浪遠方…流浪……」

人生順境大同小異，人生困境卻往往各有不同。這三位電影裡的主角各自演繹了他們面對困境之後的選擇和行動，多多少少回答了「為什麼流浪」的問題。芬恩的選擇讓我感觸尤深，因為想起我的母親。七十一歲的母親一輩子在蘇北農村生活，但十年前不得不跟著弟弟到南京生活。她每每想回老家，卻每每受阻，因為回去無論住在哪個親戚家，都不自在。芬恩曾在大衛兒子家中小住，大衛讓她幫忙照顧新生兒。芬恩欣喜地擁抱這個新的小生命，卻又不自禁地有些害怕，最終選擇了離開。她無非是和我母親一樣的感覺——不自在。

如果有選擇的自由，無疑，「自在」將是很多人選擇的一個理由，也是芬恩、克里斯多夫、甚至雪兒選擇流浪的最大動機。

這三部影片都是根據暢銷的非虛構書籍改編。《無依之地》的原著還有一個副標題：「求生在二十一世紀的美國」（Surviving America in the Twenty-First Century）。但很顯然地，電影裡芬恩的生活狀態對大多數觀眾來說，不是簡單的艱難「求生」，而是有詩意地流浪和生活。 電影作為另一種藝術載體，沒有必要完全忠實於原著旨意。《無依之地》讓觀眾如我欣賞優美的攝影和精湛的演技之餘，又引發「為什麼流浪」這樣的思考。

趙婷在片尾和獲獎感言裡都提到了「我們路上見」。路上可能有更好的風景，路上也可能會遇見更好的人們，這一直是許多人選擇流浪的原因。（寄自紐約）