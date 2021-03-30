從前孩子還在上學時總是夏天回台灣 ，現在孩子大了，回台灣的時間可以自由選擇了，便選在冬季，微涼的天氣，只要不下雨總是很舒服的。

那天出門要回家，正要進捷運 站時，看到入口處一位殘障人士的輪椅上掛著一袋袋的水果在賣。雖說我住的地方附近也有水果攤，但看到這樣的身影很難不去買點什麼，於是就買了一袋百香果，估計有二十來顆，提在手裡自是一大包。 還好那時還不是下班時候，捷運上的人不多，不顯得那麼狼狽。到了站下了車，乘手扶梯上去時，一時覺得手裡的袋子有點兒沉，便把袋子擱在腳邊站的那層階梯上。不料袋子口一鬆，一顆百香果便咚咚咚地滾下去。我有點吃驚地回頭看，那顆百香果躲過一個婦人，又滾了幾個台階，被一個高中生撿起來。我覺得有點不好意思又有點滑稽，不禁笑了起來。那個高中生很鎮定地拿在手裡，待他也到手扶梯的上端後再拿給我。我道了謝，還自嘲：「就是懶不得呀 !」他聽了也笑了笑。

他走了之後，我突然想起很多年以前，當我還是高中生時，有一次回家路上幫媽媽買了一袋橘子，坐上了公車。突然一個緊急煞車，我袋子裡的一顆橘子便咕嚕嚕地滾到前面去了。那時我覺得很窘，窘到耳根子都發熱了。坐在緊挨著司機後頭的一個媽媽撿起橘子，對著車廂後面大聲問是誰的。不知為什麼，當時我好像做了什麼見不得人的事似的，就是不好意思吭聲，終究沒拿回那顆滾出去的橘子。

想起這件往事，不覺莞爾。啊，人生要走過多少歲月才能不去在乎別人的眼光，可以笑看一些發生在自己身上的糗事或失意？從前那些過不去的事，現在想想真是微不足道，可是在當下就是糾結得不得了。比賽沒能拿到第一的不服氣；差兩分沒上理想高中的落寞；談感情沒有結果的傷感；甚至僅僅是一顆不小心滾出去的橘子，有多少夜晚就在跟自己過不去的心情下輾轉反側？

從一顆滾出去的橘子到百香果，幾十年後才換得的一份從容和安適。拿著那顆百香果，感覺像得勝選手小心翼翼地接下一個獎盃——人生從青澀到成熟的獎盃。如今，總算從激流不安之處慢慢地流到了緩坡的地面，少了山谷急湍的迴音，有著面向大海的寧靜從容。就那樣靜靜地、自在地繼續往下游流吧！（寄自華盛頓州 ）