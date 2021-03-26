鄭勝天。（鄭勝天．圖片提供）

珂佛羅皮斯（註1）是上世紀第一位訪問中國的墨西哥藝術家。我研究他多年，但很少寫到他的妻子露灑（註2）。半世紀前的三月，這位年逾七十的舞蹈家於墨西哥城默默離開人世。丈夫比她先走十三年。雖然他們的婚姻早已破裂，她每週還是忘不了去墓前悼念。

露灑是藝名。她原名叫Rosemonde Cowan，出生在洛杉磯聖蓋博谷最老的小城之一阿蘇薩。可能是墨西哥裔母親遺傳的天賦，露灑從小喜歡跳舞，二十一歲已成紐約舞壇新秀，甚至被譽為「當代鄧肯」。詩人邵洵美曾描寫她對舞蹈的熱愛：「她說她的目的就在動，她怕看一個靜的世界。生命不是一件博物院中的陳列品。她在她的作品中所要顯示的，也便是這動的人生的各方面。」

「露灑」這個頗有詩意的譯名想必也是邵洵美起的。1933年珂佛羅皮斯夫婦去巴厘島采風，途經上海總要停留稍息。邵洵美結識他們後，曾寫過兩篇介紹文章，在他辦的《十日談》和《時代圖畫》雜誌上發表，為後世留下這一段文化交往的詳細記錄。邵洵美也稱讚露灑的攝影。他說：「她對於攝影幾乎可以說是一種嗜癖。攝影機是她的隨侍；無論到什麽地方去，她可以不帶她的丈夫，但是不可以不帶攝影機。她的攝影作品的長處，是剪裁。她明白天然的圖案有遺留的也有多餘的線條。她於是利用光與影來補足或是修刪。在這一點上她是成功了。」

露灑的攝影成就並非偶然。她參加的舞蹈團常年在歐美各大城市演出，有機會與許多攝影家結交，如韋斯頓、莫多蒂、穆雷、曼．雷等。她的一雙動人大眼，鮮明的混血臉廓，成為他們鏡頭下的最佳題材。她自己也喜歡擺弄攝影機，在大師們身邊耳濡目染，要不偷師也難。露灑以攝影師身分與丈夫一起去巴厘旅行，表現得十分稱職。十年前我在雅加達機場買了一本他們合作的《巴厘島》一書，其中露灑拍的精彩圖像集有兩百多幅。這本1937年初版的著作，最先把這個夢幻般小島和她的文化展現給世界，至今仍是十分暢銷。

人們不太知道的是，露灑也是一位出色的畫家。也許是因為丈夫畫得太好，她的畫作較少被人注意。記得我1982年頭一次去墨西哥時，弗里達．卡羅的名氣還沒今天這麽大，也是被里維拉的聲望給遮蓋了。露灑在四十歲左右開始畫畫。好友弗里達和里維拉給了她許多鼓勵，曾畫過一些很有特色的肖像。那時他們從美國遷回墨西哥不久，珂佛羅皮斯被聘請到大學教書，還擔任了墨西哥城內國立藝術宮的總監。他的一大業績就是在藝術宮設立了一個舞蹈學院，來倡導墨西哥傳統和現代舞蹈藝術。露灑終於有了一個讓她的天才和理想任意馳騁的天地。

那是他們婚姻和事業的黃金日子。歐亞大陸雖陷入二戰，墨西哥卻相對平靜。蒂查坢的珂佛羅皮斯家成了藝術圈和知識分子聚會的熱點。露灑的餐桌尤其知名。她一向喜歡烹調。之前在中國旅行的一項重要收獲就是學了幾手中國菜。露灑曾經對記者說：「據我看來，中國人是世界上最好的廚子；墨西哥人第二；法國人第三。在中國和法國，好廚師都是男人。不過在墨西哥，女人有一雙更會調味的手。」她把烹調的藝術與舞蹈編導相比，說「要把菜式轉換成一場美妙絕倫的芭蕾」。露灑晚年將她在中國各地美食之旅的筆記交給一位好友、前墨西哥總統的女兒阿徳蓮娜．威廉姆斯。後者於2005年將這些文字與珂佛羅皮斯的速寫放在一起，以《我所知道的中國》為書名出版。我也藏有這本錦面硬皮麻頁線裝的可愛小書，一直想譯成中文，疫情下終於有時間完成了這份心事。

舞蹈是露灑的聖壇，也是她的劫數。舞蹈學院一位年輕美貌的學生吸引了她丈夫的注意。十七歲的路西歐．莎貢不僅是露灑的得意門生，長得也非常像年輕時的她。露灑還悉心指點她梳妝打扮、言行舉止。一位朋友說：「她把路西歐調教得如此完美，不由得米蓋爾（珂佛羅皮斯）不愛上她。」果然不出所料。珂佛羅皮斯把女孩請到畫室去做模特，卻一幅也沒有畫完過。

露灑完全不能容忍丈夫移情別戀。她的嫉妒和怨恨變得無法控制，甚至到了使刀動槍的地步。在一連串令人難堪的爭吵對峙之後，周圍一些人對憤怒的露灑都避之三舍。珂佛羅皮斯也悄悄搬出了家。露灑在1952年畫了一幅自畫像，表現了自己這種抓狂的狀態。她兩手捂著耳朵，似乎要與現實的世界隔離。黑色的長髮沖天，襯托著背景上從火山噴發出來的許多舞動的人體和象徵物。那是她愛恨交集的舞蹈世界，也是她跌宕起伏的人生故事。

露灑臨終那天突然想吃草莓，必定是憶起了故鄉加利福尼亞。朋友瑪利亞跑遍全城才找到一些。露灑吃了幾顆，對瑪利亞微笑著說：「現在讓我走吧！」在她那幅自畫像左側，有一具墨西哥藝術中常見的骷髏，伸出手撫摸她的前額。露灑畫中的預言應驗了，是死亡帶給了她平靜和安息。

附註：

1、米蓋爾．珂佛羅皮斯（Miguel Covarrubias, 1904-1957）墨西哥藝術家、人類學者。

2、露灑．羅蘭達（Rosa Rolanda, 1895-1970）美國∕墨西哥舞蹈家、攝影家、畫家。

（鄭勝天，藝術家、策展人、學者。現居溫哥華，擔任Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art <典藏國際版>總策劃、溫哥華美術館亞洲館兼任總監。曾出版《鄭勝天藝文選》、《藝術雲盤》、《走近當代藝術家—鄭勝天的五十一次訪談》等。）