應許之地：溫哥華觀畫有感

畫家郭燕（左）和佩佩在展覽會上合影。（郭燕．圖片提供）

我和郭燕並不太熟，以前只是在溫村藝術家午餐聚會的地方見過幾次。那是緬街上的一家叫Grub的咖啡館/餐館。是鄭勝天老師的女兒經營的。這個西蒙．菲沙大學（SFU）畢業，在美加東部轉了一圈又回到西岸來的女子，把她從父母那裡繼承的想像和熱情都放到廚藝上。她的北美式健康的早午餐合併的Brunch遠近聞名。每個週六中午，流落到溫哥華的中國藝術圈江湖人士都在這裡聚集。

溫哥華是個人來人往的地方，對「雙棲」在這裡的中國藝術家更是如此。我九十年代在卑詩大學（UBC）留學時，這裡就聚集了很多國內因八十年代末那次事件而出來的藝術家和知識分子。溫哥華美術館1995年舉辦了顧雄、張群、黃雅莉、林景山、史國良等藝術家的聯展。名為「在此地而非彼處」。

跟郭燕待得時間最長的一次是2019年初的藝術雜誌之夜。

《典藏國際版》這本雜誌是鄭老師近二十年心血養育的一個孩子。這個傳奇一般的獨立學者/策展人/畫家，當年是浙江美院（現中國美術學院）油畫系主任，1990年移民溫哥華後，成為海外華人藝術最強推動者之一。當他的學生同事打進國際藝壇，他卻一直在幕後做著推動和介紹工作。這份介紹當代中國藝術的英文雜誌就是其中之一。從籌資、編輯、徵稿到發行，都幾乎是靠半是義工的幫助和奉獻，到了 2020年就發到一百期的雜誌，如今已遍佈世界各地的大學圖書館和藝術機構。

那天晚上，我們都為即將到來的《藝術》一百期加油。我們還不知道，一年後的世界會發生這麼大的變化。

在溫哥華又進入陰雨連綿的雨季的一個下午，我開車去列治文的力邦美術館，去看郭燕和佩佩·伊迪爾戈（Pepe Hidalgo）的聯合畫展 「靈魂的原鄉」（The Origin of Our Souls）。

佩佩的老家是西班牙的托雷多（Toledo），那是一個歐洲歷史名城，塔霍河環抱著半個城市。 佩佩的太太是加拿大人，從阿爾伯塔省一路走到西班牙。他們在馬德里相識相愛，還生養了孩子。為了孩子的教育，他們五年前決定移民到溫哥華。兒子在這裡的學校成長得很愉快，他喜歡音樂，彈吉他和鋼琴。

兩個移民畫家，一個從溫哥華東邊來，四川的成都，另一個從溫哥華西邊來，西班牙的馬德里。他們相識，只是因為在一個畫廊中偶然看到對方的作品。他們怎麼溝通、對話、合作？

但畫家其實比我幸運。他們可以用他們自己的語言通過藝術來交流。這個聯合畫展就是郭燕和佩佩的對話。那一百多幅小畫的創作，就是他們之間的你一言我一語：一個人畫了一幅，給另一個人看，另一個人再用一幅畫作來回覆，他們的共同語言英語都很有限，所以繪畫成了他們理解對方的語言。在這點上，他們可以更誠實，袒露自己的情緒，說出自己的想法。

兩位藝術家在他們各自的工作室裡，通過郵件畫作和手機短信合作著、創造著。因為藝術的存在，他們知道自己在這個隔絕的世界不是孤獨的。

其實佩佩畫畫完全是自學的。他學過物理，當過獸醫，還從事過教育工作，但是最後他還是選擇了畫畫。郭燕告訴我，佩佩比她勤奮，他工作百分之九十的時間都在畫畫。

佩佩以前學的東西並沒有浪費。佩佩的畫有點夢幻浪漫，色彩十分豐富，多是淺色的明亮，還彷彿充斥著動與能量。他獨特的畫風來自瀰漫在畫面上的那些大大小小的泡泡，飛絮一般，天馬行空，使得那些飽滿的畫面也不那麼刻板沉重。佩佩告訴我，受物理學弦論（String theory）的影響，他相信宇宙是由振動和運動產生出的各種不同的基本粒子組成的，所以那些泡泡就是他理解的這些粒子。而那些多視角的臉和物體，雖然技巧上受畢加索影響，實際上是因為他想表達運動的觀念。顯然在這個藝術家的眼中，人，和世間，都是在運動和相互作用之中。就像他自己，從托雷多跑到馬德里，在那裡遇到他的加拿大女人，然後他們一家又飄洋過海，遷移到北美這塊新大陸。再往後，又遇到郭燕，他們在溫哥華這個多元文化的移民城市開始了通過畫畫進行的藝術互動。

佩佩和郭燕一起合作了兩幅大畫，一幅名為《回到阿勒山》，講的是方舟故事，方舟裡面的人物和禽獸是郭燕畫的，他們周圍的宇宙是佩佩畫的；另一幅是《應許之地》，也與聖經《出埃及記》三章八節那段故事有關。

（書玉，本名孔書玉，溫哥華西蒙．菲沙大學人文學系終身教授，林思齊國際文化交流中心主任，一位世界主義的踐行者。主要從事亞洲文學，電影和傳媒，以及海外華文文化的教學與研究。近作《故事照亮旅程》2020年由三聯書店出版。）