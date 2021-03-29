青鳥遠颺——懷念女詩人蓉子

台灣著名女詩人蓉子女士。（本報系資料照片）

今年一月十二日，冬寒蕭瑟，大疫猶然猖狂，突接一位文友電郵：「台灣 馳名女詩人蓉子2021.1.9辭塵」幾個墨黑大字闖入眼簾，我乍然心驚，擁有「永遠的青鳥」美譽的蓉子阿姨，竟已遠走高飛了？

與蓉子阿姨相識於上世紀九○年代。六、七○年代我就讀中學時，開始喜歡文藝，注意到彼時台灣有許多女作家相當活躍，她們大都屬於「婦女寫作協會」，經常在報刊發表作品，讓課業繁重卻嚮往廣天漠地文字世界的我十分仰慕。後來我負笈國外又忙於讀書就業、定居，直到九○年代後才有餘裕加入文藝團體，也才有較多機會返台。返台期間參與了一些文學活動，得以見到許多慕名已久的前輩女作家。

1997年我應邀參加《文訊》雜誌社舉辦的重陽雅集活動，見到了蓉子。那時我已讀過她的成名詩作〈青鳥〉，此詩章寫於1950年，讀來卻情懷雋永、歷久彌新：

「從久遠的年代裡…∕人類就追尋青鳥∕青鳥，你在哪裡？∕青年人說：青鳥在邱比特的箭簇上。∕中年人說：∕青鳥伴隨著「瑪門」（註）∕老年人說：∕別忘了，青鳥是有著一對會飛的翅膀啊……」

本名王榮芷的蓉子，寫〈青鳥〉時是春華正盛的二十二歲，文字中卻煥發著哲思與靈性的慧光，懷抱著叩問生命的激情。眼前與我同席的女詩人，舉手投足間仍是如此優雅婉約，輕言款語、吐字如蘭。閒談中知悉，她就住在我的母校師大附近，由於我正打算去母校拜訪，於是我們就約在師大校內一家餐廳見面。用餐後，我倆在古樸依舊的紅磚迴廊上漫步。我說到當年住校，被分配到一間最大的寢室，共有二十多人，晚間熄燈後常常還是喧鬧不斷，但我捨不得搬離，只緣寢室前即是一方幽香沁脾的蓮花池。她說蓮花也是她最愛的花種之一。

並肩同行的當兒，兩人彷彿又重回文藝女青年的時光。蓉子阿姨提到她由大陸落腳台灣之初，許多新鮮的事物激發了情思，開始執筆抒感，1953年首帙詩集《青鳥集》出版。這是戰後首部在台發行的女詩人專著，當時備受文壇前輩的激賞與期許，譽之為「永遠的青鳥」。

次年我又回到台北，這一年我得到中國 文藝協會頒發的五四文藝獎章。我與蓉子阿姨再次在師大的餐廳相敘，我告知佳音，並請她為我的《花中歲月》散文集寫序。她欣然應允，非常用心撰寫，從序文也看得出蓉子阿姨的散文功夫。雖然她在序文中詼諧地提到，我這個寫散文的人找詩人寫序，可能是一個「美麗的錯誤」。

餐敘後她邀請我去她的家中小坐。1955年，蓉子與同為藍星詩社的重要詩人羅門成婚，被喻為東方勃朗寧夫婦。他們居住多年、陳列了精選畫作及藝術燈盞的「燈屋」，也成為兩岸詩壇的美談。羅門曾在詩中形容「燈屋」為「光住的地方」，兩位神仙詩侶在其中相望相守。而他另一首〈詩的歲月〉則在字裡行間，細訴夫妻比翼的款款深情：「要是青鳥不來，春日照耀的林野，如何飛入明麗的四月……」

這次見面，蓉子阿姨以《這一站不到神話》相贈，這是她的第十一本詩集。自序中對自己的詩路歷程有著絲絲入扣的剖白，她覺得此時早已揮別了「青鳥」時期的青春神話，也不再耽溺於孤清的內心世界，開始真正親近生活、關懷生命。展讀這部詩集，覺得愛蓮的女詩人恰如一位詩評家的比喻：「蓉子是一朵靜觀天宇而不事喧嚷的蓮，從澹澹的寒波擎起……」可能因此，總覺我倆特別投緣。

後來雖因各種事務繫絆，無法每次返台都見面，但我們總會互通電話報平安，得悉沒有生育兒女的蓉子與羅門夫婦因年齡漸長，決定出售「燈屋」入住療養院。羅門於2017年過世，蓉子在2019年4月底至中國江蘇定居，落葉歸根，與姪子同住安度晚年，今年初以百歲高齡在老家辭世，留下令人追懷不已的如蓮幽香與青鳥傳奇。

註：瑪門（Mammon）是新約聖經中的詞彙，代表物慾貪婪的邪神。（寄自加州 ）