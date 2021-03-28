隔離期間的早餐。（圖片提供．章緣）

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房費加三餐，每日合台幣一千五百元。三十平方米，兩張一米二的單人床，沖澡間和廁所，洗手檯在浴室外。正對床的是牆上的液晶電視，靠牆一條兩米半的長桌子，一頭有把電熱壺，是茶水區。沒有衣櫃，牆上安了立式掛衣架。

我帶了一塊小毛巾，可以用來擦乾洗過的茶具，還有塊抹布，抹淨檯面就靠它了。我在茶水區邊，電插座中心、照明最好的地方安置好電腦、iPad air，還有一個閱讀架，打算在這裡閱讀寫作，看電影聽音樂。行李箱的空間有限，打包時簡直像選妃一樣，又要美麗又要賢淑，最怕就是帶來的東西用不上，徒占空間。現在這幾樣東西，各安其所各司其職，顯得非常之必要，但我最滿意的是另外兩件東西。

一是一張美麗的桌墊，把盒飯桌墊一擺，配上自帶的環保鋼筷湯匙，手機放出喜愛的音樂，就有了點吃飯的情調。

另一個是瑜伽墊。房間是木地板，墊子一鋪，可以做墊上運動。為此，我把房間地板抹過一遍，這可是我從來沒過的事，做的時候心裡覺得怪怪的，生怕看到角落裡不該看到的污穢，但是擦抹一遍後，頓時覺得環境更加潔淨，安心多了。

酒店的軟配非常簡單，除了沐浴乳和洗髮乳，其他付之闕如。說也奇怪，它竟然配有兩個大蓋杯和一套白陶茶具，茶具有一壺兩杯。台灣 盛產好茶，整理行李時，很多東西都捨棄了，但帶了文山包種、阿薩姆紅茶和蜜香紅茶，另外還帶了不含咖啡因的紅藜糙米茶茶包。其中的蜜香紅茶不灑農藥，經小綠葉蟬啃咬，製成茶葉後會散發天然的果蜜甜香，這甘美之味用八十度開水沖泡四十秒方能完美釋出。酒店裡的這把壺，讓我的隔離幸福指數瞬間飆升。

從牆走到門，十步，從床走到廁所，五步或三步，看從哪張床。這就是我的生活空間，一天二十四小時，十四天。每天有五次敲門：三餐和量體溫，三餐可以任他們掛在門把，量體溫一定要本尊。吃過晚餐，把今日的生活垃圾收集在醫療廢品袋裡，七點前放到門外。外頭偶爾傳來工作人員用對講機溝通的聲音，關於外賣物品或住客的要求。他們聽命於一名女醫師，稱她「隊長」。

社交軟體和網路，讓我繼續跟外界保持聯繫，每晚跟家人視訊。從第一天起，我就聽到黎先生不斷在講電話。他是香港知名資產管理公司的高管，模糊聽到他在跟客戶或同事說明解釋，語氣有時果斷，有時激情。對門的女士會大聲嚷著什麼，斷斷續續，應該是跟親人在視訊。斜對面是一對上海夫妻，有時會高聲「吵相罵」。除此之外，這層樓出乎意料地安靜。噪音曾經是我最擔心的。想像大家電視成天開著，玩遊戲機和聽音樂，人人都需要喧囂去填補空虛。但是每晚，當我躺在床上時，四周悄無人聲，有一刻的錯覺，其實這裡只有我。

我似乎對這兩個禮拜有種期待，不是漫無目的地熬過去，而是振作精神把被迫中斷的時間，經由自主的布排和紀律，接續起來。但心思渙散，成效不彰，唯有一項是雷打不動，就是下午四點開窗做運動。第五天，收到兒子寄來的舞鞋，我在小小的空間裡，練起拉丁基本步。出了薄汗後洗浴，然後用餐。晚餐後，感覺一天就要過了，這時才六點多。

早上七點多，中午十一點多，晚上五點多是送餐時間。每餐都是盒飯，內容物每天不同，很少重複。我每餐都拍張照片，發給T和兒子看。

盒飯的內容豐富。比方說，某天的早餐是包子、餃子、麻球、紅薯、火腿腸和雞蛋 ，配上一碗白米稀飯。午餐和晚餐是一葷兩素或兩葷一素配白米飯，一碗湯，元宵節的晚餐，還有一碗芝麻湯圓。據說這個伙食是相當好的，營養均衡不油膩。但我常吃不到一半就停箸，活動量不夠，加上盒飯溫涼，味道無功無過，難以挑動食欲。

對我的隔離伙食，兒子倒是非常感興趣。兒子好吃，只要一說起吃便眼睛一亮，去哪裡玩，第一個問有什麼好吃的。我的「牢飯」，他都能找出亮點。他嘴饞蛋餃，誇蕈菇滋補養生，評點燒賣的顏色太深，麻婆豆腐他今天也吃了，說我這食堂真不錯……常把我逗樂。他說自己是吃盒飯長大的，無限懷舊。其實他不過是中學時在學校食堂解決午餐。

出發前參考了台商團體發出的隔離教戰手冊，一長列的打包清單，鉅細靡遺，一副野營的架勢。行李有重量限制，我做好湊和過日子的心理準備。沒想到這個酒店竟然允許外賣服務！外賣快遞內容物可分兩類，一類是民生必需品，一類是食品。在這家酒店，原則上事先包裝的熟食、不需冷藏、不是新鮮調製的飲品，可以外送。

大家都在開小灶改善伙食。垃圾袋裡出現各種零食包裝袋，餅乾薯片都很平常，但有人買了海底撈小火鍋、糕餅，甚至雞蛋，這些就被攔截了。元宵節，黎先生在元祖訂了一打麻糬，過不了關，只能讓前台服務人員分食了。

我買了礦泉水和水果，芝士夾心餅乾方便麵，榨菜和酒鬼花生下飯，辣椒醬蘸麵食吃。我下單讓外賣直接送水果給黎先生，謝謝他一路幫忙。第二天，他送了我進口的斐濟水泡茶。我訂了上海人愛吃的國際飯店蝴蝶酥送他，他又給了我台灣金牌花生捲……在無聊的隔離期間，我們不打照面地發展出難友情誼。

有一天，我收到一個灰藍色長盒，打開來，白藍包裝紙裡，十一朵香檳月季，被紫色勿忘我和白色小雛菊環繞。是T。嗅聞到花香，隔離期滿見到藍天的那種悸動，充滿胸臆。是的，清芬和色彩，生機洋溢，這就是這個空間缺少的東西。

沒有花瓶，我用橡皮筋繫住花莖底部，使其可打開但不會散開，插在酒店的白色陶杯裡。另外抽出若干花枝，插在礦泉水空瓶裡。白藍兩色厚紋紙，拿來彎折成形，圍住瓶身，繫上白色緞帶，擺在床頭。

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七天之後，每一天似乎都在加速流逝。我跟前台詢問出關時間，安排接送，開始留意物流管理，避免浪費。酒店通知最後一次核酸檢測 的時間。突然有種來不及的感覺。來不及做我想做的，在隔離酒店。

一直以來我有個夢想。夢想中，我被關在一個地方，一個荒島，或是山野間的小木屋，總之，是個安靜所在。被關的時間可能是半個月或一個月，每日三餐不愁，要做的只是寫作。有點像在寫作營，但寫作營還是太熱鬧，太多文學和創作的討論，鄭重其事的儀式，還有不可避免的社交義務。我要的比較像是靈修僻靜，彼此不交流，文思堵塞時必須堅持向前，寫得順手時不被打斷。

長久以來，有那麼多的靈感在腦裡如泡沫自生自滅，我只需要有那麼一段時間，不想其他也想不了其他，就能把那封口打開，讓裡頭的東西汩汩湧出。一篇兩篇，甚至三篇小說都可以在這段閉關時間裡成形。這難道不是最大的幸福，把來到腦裡的思緒，化成文字？

這個被關起來的夢，竟然有成真的一天，而且有那麼多人跟我一起。但我體會最深的不是文思泉湧，而是病毒如何製造恐懼，隔開了你和我。我好奇寫過《疫病的隱喻》的蘇珊桑塔格，會如何解讀新冠肺炎。

四個多月前搭車往浦東機場，司機是個憨厚的安徽小夥子，他說本來周末要回老家探望父母，哪知前幾天深夜，拉了兩個外國客人，上車才知道他倆剛結束隔離。他硬著頭皮把客人拉到目的地，立刻返回住處，在門口先告知室友不要靠近。把外衣外褲脫了丟棄，立刻洗澡洗頭，車子內外消毒。老家也不回去了，怕老人危險。

「有這麼可怕？」

「可怕啊，你說他隔離好了，能保證完全沒病毒嗎？過幾天萬一發病了怎麼辦？」

有很多地方，兩周集中隔離後還要居家隔離；有人主張，應該集中隔離三周、四周。不怕一萬，只怕萬一，付出任何代價都是應該。除非，你是被隔離的那一方。在防治新冠的統一戰線裡，集體的利益永遠會被置於個人之上。誰敢懷疑抗疫的正確性？它在過去一年裡，成為我們的使命，甚至信仰。

我不知道當我走出酒店，出租車司機是否會害怕或嫌棄我這樣的乘客。能確知的是，我就要回家了，能擁抱兒子和愛犬小寶，在摘下口罩的那一刻，冷冽的空氣會撲向口鼻，帶著自由的清芬。（下）（寄自上海）