作者章緣在上海所住的隔離酒店的房間。（圖片提供．章緣）

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扣扣扣，有人輕敲房門，窸窸窣窣塑膠袋的聲響。敲門聲一戶又一戶過去了。布簾深掩的房間，只有洗手檯的燈發出昏黃的光。下床，開門，走道上空無一人，裝在塑膠袋裡的早餐掛在門把上。

差十分鐘八點，我躺回床上。昨晚凌晨三點上床，現在想的不是早餐。再次被敲門聲和量體溫的喊聲吵醒，九點。我連忙戴上口罩開門，眼前人是長寧區婦幼保健醫院的護士，從頭到腳嚴密裹著白色防護服，從護目鏡後看著我，額溫槍對準我，我順服地靠上前。

隔離第一天。

這裡是上海虹橋機場 附近的酒店，專門供新冠肺炎流行期隔離之用。我把整面牆的布簾向兩邊拉開，發現只有靠左邊有一小扇窗，其餘是白牆。小窗開向一個長條形的窄天井，水泥檯面上擺了一叢叢碧綠的假竹子。酒店房間呈回字形，昨晚被隨機分配到內圈，看不到外面景色，沒有陽光。

我打開窗，拉下紗窗，二月的寒風撲面。即使是扇小窗，即使是假竹，聊勝於無。人不喜幽閉空間，不喜單獨監禁。自古以來，這是人類刑罰的兩大利器。

斜對面的房間亮著燈，一個人影一閃而過，是黎先生，飛機上的鄰座，我們是最後兩個沒趕上接駁車的長寧區旅客。

黎先生是上海人，美國海歸，大陸首批下海私募基金的一員，工作的緣故，以前一年要飛一百多趟。在飛機上，他戴著兩層口罩護目鏡，閉目養神。送來的三明治和水，一概不碰。他告訴我：「沒有人有我隔離的經驗多。上一次的酒店伙食很差，也髒，只有view不錯。」上海依檢疫人居住區分配酒店，他之前想去其他區蹭酒店被拒，才會誤了班車。

下一班接駁車要等到最後一班飛機降落，旅客通關，是三個小時後的子夜時分。夜深了，我感覺疲累，胃部不適。打開皮箱，拿出一件馬甲穿上。黎先生看我打開箱子，有點吃驚。也許這是不智之舉，現在最危險的地方就是機場、機上、接駁車和隔離酒店。

我先生T的工作基地本來在昆山，中美貿易談判破裂後，關稅提高，台商紛紛自大陸撤廠撤資，轉往越南，回到台灣 。T轉回新竹總部，每個月飛上海到昆山，去越南，自從疫情爆發，他所有出境的行程停止，我們分隔兩地已經九個月了。

返台時，是金秋十月。當時台灣不要求集中隔離，只要家有套房，沒有老人小孩，就可以居家隔離。我們在新竹的住處有套房，但是T公司實施更嚴格的檢疫規定，不准員工跟檢疫家屬同住，甚至政府允許的接機也不可。所以到達桃園機場後，經過全身包括腳底和行李噴灑酒精消毒液後，我被送上了檢疫計程車，一人一車，一天一單，直達新竹住處，車費由政府補助。符合條件者，居家隔離有一天一千台幣的補助。

大陸和台灣的居家隔離都有相關單位監控。以我在上海的小區為例，隔離住家外會安裝探頭，大門上貼檢疫警告，大門裝偵測器，一開門就會驚動居委會。台灣的居家檢疫不能出家門一步，里長辦公室每日詢問體溫，甚至電話追蹤，手機必須維持開機不斷網，監管單位依此鎖定持機人所在位置。但是家人被允許同住，往往造成防疫漏洞。

每日傍晚，T會大包小包來探視，我們戴著口罩，保持安全距離。這是一種奇特的久別重逢。我在公寓裡，走過來晃過去，思緒飄來盪去，原本固定跳舞健身的身體，逐漸懶怠下來。這期間，做了一次雲端新書分享，開筆寫一篇小說，然後，兩個禮拜過去。

解禁的第一天，我好整以暇吃了早餐和午餐，不急著出門。也許這是一種自我的控制。看吧，即使不得不被關起來，我也沒有急著要出去。但是一下樓，抬頭看到一方藍天，突來一陣激動，深呼吸，淚水湧上。去附近超市買菜，只覺得超市越離越遠，我竟然拖著腳走路了。

在台期間，我和T彷彿回到新婚那幾年的時光，他每天下班回家，都有熱菜熱飯，和一個時嗔時喜的老婆。假日時兩人攜手遊山玩水，無拘無束。新冠時期，相見時難別亦難，如此，回程時間一延再延，最終定在了正月初十。

登機前要做核酸檢測 。春節往返兩岸的客流多，之前聽說各大醫院，預約檢測已經排到三月份。輾轉跑了幾家醫院，花了七千台幣做了急件，終於及時拿到檢測報告。

全球疫情蔓延下，大陸和台灣都交出傲人的防疫成績，一個是嚴控，進進出出都要刷健康碼，一個是鬆管，靠民眾自主配合防疫政策。台灣需要有明確必要的出境原因和證明文件，才能去指定醫院付高額費用做核酸檢測，反觀大陸則有需要即可做，相當三百至五百台幣的收費標準。其中差異，令人深思。

年未過完，許多返鄉過年的台商台幹，已經踏上回大陸的旅程。工作人員穿梭在隊伍裡，檢查核酸報告，舉一個二維碼圖案，讓我們掃碼填寫大陸的健康申報碼。我站在清一色男性的登機隊伍裡，背包，平頭，三十到五十歲，他們討論著在大陸是不是要打疫苗：如果打了疫苗就可以免隔離，那就打……但打了疫苗有了抗體，會不會影響核酸檢測的結果？……

有很多是回昆山去的吧，昆山是台商大本營。他們返台隔離十四天，七天自我檢疫隔離，總共二十一天行動受限，回昆山時，入境先在上海隔離十四天，到昆山再隔離十四天。檢疫造成的非常態開銷包括隔離酒店和核酸檢測，至少台幣五、六萬元。新冠期間跨境公司和職工的難處，不是箇中人很難體會。

臨行前的午宴上，親人再三叮嚀：不用機上洗手間，不吃飛機餐，不碰觸任何東西，最好穿上雨衣，避免頭髮衣物受污染……自從疫情如火如荼，再加上病毒可在物體表面存活若干小時的報導出來，保持距離和戴上口罩已經不夠，因為傳染源不僅是人，有可能是身邊任何被污染的物件。

什麼樣的防護才足夠？這是焦慮的源頭。無節制的消毒，只是污染地球；沒必要的恐懼，只是嚇壞自己。新冠改變了我們的思考方式。有時候，必須刻意召喚理性；有時候，理性也不管用。

抵達浦東機場時，因為要跟另一個國際航班錯開客流，避免交叉感染，等了快一個小時才下機。機場的出境通道，有一半封住，為數不多的旅客在用隔板搭建的臨時站點辦理手續。今昔之比，令人唏噓。

刷健康申報碼，測量體溫，填表，檢測核酸。台灣的核酸檢測是單鼻，護士棉籤探得很深，使勁一戮，酸得幾乎掉眼淚，之後一個小時仍感不適。心有餘悸。看上海的檢驗單上寫著雙鼻，心裡忐忑。護士把棉籤探到還可忍受的深度即停，輕旋棉籤，感到酸麻，棉籤在鼻腔中停駐幾秒，如此完成。之後無不適感。我誇護士技術好，她有點不好意思笑了。這由防護服和隔板塑造的檢驗空間，機場裡肅然的氣氛，在這一刻軟化了，我們不過是軟弱可親的個人。

深夜十二點半，接駁大巴駛離機場。無星無月，公路上只有我們一部車疾馳。春節期間，從台灣返回大陸的旅客爆增，一天要出車十幾趟。一點半，車到酒店後門，上來一個全身防護服的工作人員，要求繳驗證件，刷碼填寫健康表，還有一式數頁的入住同意書。車上一片漆黑，我打開手機電筒照亮，枕著腿歪歪斜斜填著，填到航班號碼，那個之前已經填了數次的四位數，竟然記不清。腦子已經停工了。

等到表都填好，我們下車，隨工作人員走進一道門，沿著一個窄小黝暗的樓梯往上，六樓。前面一位大叔爬到一半停下來喘氣：「這什麼酒店，連個電梯都沒有？」

工作人員說：「電梯是給其他人坐的。」

「我們不是人？」

「你們的核酸結果還沒出來。」

我們還不是人。又累又睏，爬著樓梯喘著氣，身不由己彷如夢遊。從進了機場開始，我們的身分已被悄悄置換，而把這置換權益交在對方手上的，是我們在本應就地臥倒等待疫情過去的時候，不顧一切出境和入境，經由一再填寫刷碼中，確認了自己是危險分子。果然，我手機裡賴以出行、進出公共場所的健康碼，已經由綠色轉為紅色。

黎先生一路上幫忙推拉行李，分享隔離經驗。我們互祝好運，各自進入房間。

房間應該是無毒的，因為酒店會消毒。兩口箱子都溼漉漉地像剛沖了澡，是消毒液。好，它們是無毒的，但是我呢？我的雙肩包呢？我以為會像在桃園機場那樣，從頭到腳消毒一遍，但沒有。

酒店給了我們一人一袋高毒性的消毒藥片，說明上要求每天把藥片溶解於水中，消毒垃圾和排泄物。房間裡的黃色大垃圾袋，是符合環保局和衛生局規定的醫療廢物專用包裝袋。我們身懷毒性的可能性，如此無庸置疑。

在渴睡狀態中，我還是小心翼翼把外衣外褲鞋襪都脫下來，衣物收進環保袋裡，紮緊，鞋子收到塑膠袋裡，置於角落。洗淨手，打開行李箱，取出乾淨衣物和盥洗包和酒店拖鞋，進浴室洗頭洗澡。我把隨手放在洗手檯上的雙肩包移到角落，如果有病毒，這個跟著我到處跑的雙肩包最有可能。我用消毒紙巾把雙肩包接觸過的檯面擦拭一遍，然後吹乾頭髮。

最後，留一盞夜燈，以免摸黑跌倒。這十四天不是生病受傷的時候，潛在帶原者的身分，會讓尋求醫療協助變得很複雜。鑽進被窩時，感覺非常舒適，立刻睡著了。

我已經離開台灣，抵達上海口岸，要經過兩個禮拜的隔離，才能真的回到家。在兩個家之間，是一片疫病的汪洋，已經離開，尚未抵達。（上）（寄自上海）