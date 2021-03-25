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全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

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新冠「肥」炎

李民安

已經在家裡工作超過一年的同居人，一大早對我說：「今天下午我們工作組要開會。」我心想，這又不是什麼新鮮事：「你們不是每個星期一下午都要開會嗎？」

「這一次不一樣。這一次大家都要露臉的。」

自從疫情把大家隔離在家上班以來，在雲端開會、聽演講已經成為討論形式的常態，而各種雲會的應用軟體也為懶於打理尊容的宅男宅女，推出屏蔽背景，或只聽聲音不見影像的貼心設計，這樣就沒有人會窺見：沒有疊的被子、散落一地的髒衣服、堆滿水槽的碗盤、還沒收拾的外賣餐盒等等。大家已經有一年沒有見到彼此的真容，都在相互猜測：「你胖了多少？」

由於健身房和游泳池關閉的緣故，如果沒有堅持的毅力，就沒能每天在家固定運動鍛鍊。許多人一直坐在椅子上辦公，或躺在沙發裡看電視打遊戲，只在臥室、書房、廁所和廚房那不足百米的距離間活動，一年下來，除了更有「分量」之外，似乎沒有第二種可能。

儘管新冠肺炎對全世界的經濟產生巨大影響，但是凡事都有兩面。過去這一年，百業蕭條，雖然許多著名商舖被迫瘦身，甚至關店歇業，也有一些行業逆勢上揚蓬勃發展。

朋友想找熟識的工人來補露台的木板，卻被告知生意太好，眼下根本無暇顧及像她家這樣的小工程。原來大家都待在家裡，原本計畫出遊的預算用不掉，乾脆就用來整修房子，而且反正有人在家方便監工，所以建材和維修行業的生意空前地好。

而對一直有運動健身習慣的人來說，不運動太難受，所以大多會購買一些簡易的器材，方便在家活動手腳，所以健身器材也熱銷。

為了避免和人接觸但又同時要推展業務，許多「無人」的裝置就被逼得提早在市場上亮相，用無人機和無人車送貨，已經成了中國不少大城市的日常，甚至無人駕駛的公共交通工具也上了路。除了衛生安全的考量，這次疫情也間接推動了一系列科技研發產業的興盛。

不管是為了緩解居家生活的壓力，還是麻痺自己對未來悲觀的心情，疫情期間酒業的生意也相當好。而大家都坐在家裡從網上下單，所以不管是個別食品商家的售貨員，還是大宗寄件的送貨員，其業務量都比以前增加許多。

有人因為疫情而被迫在家洗手做羹湯，結果做出了興趣，推出了自己的美食專欄，還開展網路直播，搖身一變成了網紅，開展事業的第二春。

今天下午的雲會，一直聽見書房裡笑聲話語不斷。結束之後我問，大家是不是都胖了一圈？他語帶保留地說：「還好。」然後意味深長地加了一句：「起碼看得到的地方都還變化不大。」是啊，腰圍、臀圍和大腿，那才是見真章的地方。

一位朋友說得好：「疫情就像一把雙面刃，它比你狠的話，你被宰一刀，落個得病受苦的悲慘下場，但要是你比它狠的話，反而能成就自己，提升境界，開闢出另外一方園地。」

而你，究竟是肥了還是瘦了？（寄自北卡羅萊納州）

疫情 健身 雲端

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