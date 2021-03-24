洛城文友聚會，攝於1991年。左起：曹旭東、紀剛、蓬丹、楊華沙、謝瑾瑜、周腓力、文驪、蔣芸、王艾倫，周愚。（周愚．圖片提供）

我1982年來美，從抵美的第一天住在朋友的家裡起，就天天看朋友家訂的《世界日報》，後來自己租屋就自己訂報，無縫接軌。由於愛好文學，我看報除了看國家大事和新聞版以外，每天必看的就是副刊。當時見報率較高的幾位，也是我最喜愛的作者，有琦君、喻麗清、吳玲瑤、蓬丹、周腓力等人。其中，周腓力還是我在台北師大附中的同學，他比我低一屆，在校時雖然相互知道對方，但互動不多。

不久之後，我在南加地方新聞版上看到南加的作家們組織了華人寫作協會，知道了吳玲瑤、蓬丹、周腓力也都住在洛杉磯 。那時我已在副刊上投稿，但因我還在一間美國的公司上班，而且住得遠離華人區，所以無暇參加他們的協會，尚無緣認識他們。

直至1991年，因我邀請一位在台北擔任編輯的朋友來美，反而是由那位編輯的越洋介紹下，和他們聯絡上了。我宴請台北的朋友時，也請到了吳玲瑤、蓬丹、周腓力、裴在美，以及吳玲瑤的夫婿陳漢平、紀剛、蕭逸、楊華沙等人作陪。從此，開始了我與他們的交往，並加入了寫作協會，走上了這條不歸路。

吳玲瑤不久就遷居北加州 ，與我最常見面的就屬蓬丹和周腓力了，一起吃飯、喝咖啡是常事。尤其是周腓力，既是老同學，又有本家之誼，且年齡相若，不但沒有代溝，可說是「臭味相投」。遇有與寫作或協會有關的事情，我們常一起討論、商量，因他寫過一篇小說〈一周大事〉，所以我們就戲稱我們商量事情是「二周大事」。因我們兩人姓氏、年齡、寫作有些相似的地方，所以朋友們喜歡把我們稱為「洛城二周」。也因此令其他人產生了混淆，有人見到報上刊出了他的文章，以為是我寫的；而我的文章以為是他寫的。其中有兩件非常有趣的事情，甚至可以當笑話來講。

第一件是海外華文女作家協會第二屆年會在洛杉磯召開時，我做義工幫她們到機場去接外地來的作家。有一次接了兩位馬來西亞來的女作家，在開往會場的途中，由於塞車，只能一面慢慢開一面談話。在談了將近一個小時後，突然其中一人問我：「周腓力和周愚，哪一個是你的本名，哪一個是筆名？」

另一件是周腓力告訴我的。有一次他和幾個朋友相聚時，有人問他：「你周腓力這個名字好好的，為什麼要改成周愚這麼難聽的名字？」

周腓力原在洛杉磯華埠開一家漢堡店，其實稱不上是「店」，只是一個窗口，賣些漢堡、三明治等簡單的食物和飲料。另在窗口外搭了一個小棚子，棚下擺了兩張桌子和幾張椅子。那種店不但賺不到多少錢，且常有青少年去流連、鬧事，於是他就關了店，改開一家服裝店。賣的不是高級時裝，只是汗背心、棉毛衫褲、襪子、布鞋之類的衣物，看店就是他們夫妻兩人。周腓力有兩個女兒，女兒於下課後和周末也去幫忙看店。因為客人並不多，那時尙未用電腦，周腓力就搬一張椅子，在店門口的人行道上，坐在椅子上，用一塊墊板墊著稿紙寫稿，有客人上門他就放下紙筆招呼客人。他在路邊寫稿的這一畫面，被媒體稱為「洛城華埠一景」。

周腓力是有名的「妻管嚴」，如他一人外出，必須交代去的地方、電話號碼、是什麼事情、和誰見面、並且在規定的時間回去不得超時。有一次我請幾位文友吃飯，因等兩人而開動得晚了些，那時尙無手機，才吃完拼盤，服務生到我們桌上來說周先生的電話，他去接了之後，回到桌上來就說要回去了，於是匆匆離席。

周腓力後來迷上了跳交際舞，並且還花錢請老師教舞。他跳舞是全家一起去，但他的太太不跳，全場坐著盯場，周腓力請女士跳舞，她就監視著，令周腓力不敢越雷池半步，只能規規矩矩地「純跳舞」。女兒對跳舞也沒興趣，雖是全家一起去，但真正跳舞的就是周腓力一人。

後來聽說他的太太生病了，因沒有醫藥保險而沒有就醫，起先以為是小病而沒有在意，後來病重才就醫已經太遲。在他太太病重期間，服裝店乏人照顧，內人和幾位女性文友還輪流幫他去看店。

他太太過世後，因他並無積蓄，喪葬費成了大問題，於是我就寫了一百多封信，分別寄給台、美兩地的文友，請大家捐助使他度過難關。收到信的人，包括台灣 的文友，報社、出版社的編輯，幾乎人人都寄錢給他，五十、一百、兩百的都有。其中最值得一提的，是琦君後來告訴我，她收到我的信非常感動，正好那時她出一本書，收到一千一百多美金的版稅，她就全數寄給周腓力了。

太太過世後，他跳舞的嗜好依舊。他本就是個有相當知名度的人物，因為跳舞，認識的朋友又多，因此太太過世後他反而有更豐富的感情生活。

我過去在台灣時也喜歡跳舞，但來美國後因忙於為生活打拚，就沒有跳了。之後才又被周腓力拉去，讓我「重新下海」，直至現在我仍常常跳舞，可以說他是「罪魁禍首」。

2003年10月間的一天，突然傳來個震驚的消息，周腓力過世了。據我知他前一天晚上還在跳舞，真令人難以置信。他是早上醒來突覺半邊身體麻木，打911送醫，但到院當日即宣告不治，實在是太突然了。唯一可告慰的是，他走得沒有痛苦。

遺憾的是，他正好在王藍去世之後兩天去世，朋友們都計畫好要去王藍的追思會，卻不料他的追思會也訂在同一天同一時間但不同的地點，朋友們無法分身，結果他的追思會連同家屬只有十幾人到場，場面非常淒涼。

周腓力的遽逝，對文壇是一個損失，對我個人來講，則是失去了一個好友。尤其是他喜歡唱歌、跳舞，說話也幽默，是一個吃喝玩樂的好搭子。一轉眼十八個年頭過去了，「二周大事」、「洛城二周」都成了絕響。也許許多朋友都已忘記他，但我至今仍時時懷念著他。

他過世時是六十七歲，以現在人們壽命的標準來看，走得太早了。但以他生前最後幾年豐富的感情生活，和最後一夜仍在跳舞的情形來說，他是快樂地離去的。他這不算長也不算短的一生，稱得上是多采多姿，應也無憾了。（寄自加州）